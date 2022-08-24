https://ukraina.ru/20220824/1038050440.html

Алексей Кочетков: Если не ответить террором на бандеровщину, русских просто уничтожат

Алексей Кочетков: Если не ответить террором на бандеровщину, русских просто уничтожат - 24.08.2022 Украина.ру

Алексей Кочетков: Если не ответить террором на бандеровщину, русских просто уничтожат

Украина.ру, 24.08.2022

2022-08-24T14:22

2022-08-24T14:22

2022-08-24T14:22

интервью

террор

бандеровцы

запорожская область

теракт

взрыв

убийство

росгвардия

россия

закон

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И носители идеи, и исполнители, и пособники украинского террора на освобожденных территориях должны уничтожаться без исключения. Иначе число жертв этого террора будет только множится. Любые колебания по этому поводу – это не проявление человечности. Это проявление бездушия и цинизма по отношению к чужому горю, уверен политолог и историк нацизма на Украине Алексей Кочетков.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее результате умышленного подрыва авто погиб глава ВГА поселка Михайловка в Запорожской области Иван Сушко. Под сиденье автомобиля руководителя населенного пункта подложили взрывное устройство. В результате взрыва он был ранен и в критическом состоянии доставлен в больницу, где вскоре скончался.- Алексей, существуют ли универсальные способы борьбы с бандеровщиной и индивидуальным террором?- Я не знаю, насколько вам понравится моя позиция, но я ее сформулировал очень давно. Единственный способ борьбы с террором – ответный террор. Ничего более универсального придумано не было.Когда государство борется с терроризмом законными методами, опираясь на права личности или суд присяжных, государство всегда проигрывает. Потому что террористы на то и террористы, что они не признают никаких законов и никаких правил. Их задача – посеять страх. Их оружие – возведенное в абсолют беззаконие.Когда общество или государство это понимает и опускается на их уровень, террор сразу же прекращается. Мы это видели в Чечне, хотя у нас не принято об этом говорить. Там, где начинается террор, закон должен на время замирать.Есть конкретные организации, есть конкретные исполнители, есть конкретная сеть добровольцев, которые помогают этот террор осуществлять. Все названные мною люди поставили себя вне закона, начав заниматься этой деятельностью. Оказавшись вне закона, ВСЕ они должны подлежать ликвидации. Если мы это сделаем, террор заглохнет, не успев начавшись.Если мы этого не сделаем, мы получим минную войну на дорогах, взрывы в транспорте и убийства лидеров общественного мнения. Мы получим полный букет. Мы имеем дело с людьми, которые нашу щепетильность и совестливость воспринимают как слабость. Любое несимметричное действие в ответ на террор будет приводить только к эскалации террора. Ответ должен быть симметричный или даже асимметричный.В Херсонской и Запорожской области известны люди, которые потенциально могут осуществить террористическую деятельность. Они и так осуществляют ее, одобряют ее и призывают к ней. Если сегодня у власти нет возможности собственными руками подавить эту заразу, нужно создавать отряды русской народной самообороны.Почему русской? Потому что нам объявили войну по национальному признаку. Посол Украины в Казахстане сказал, что "чем больше мы убьем русских сегодня, тем меньше нам придется убивать русских завтра". Все маски сброшены. Поэтому нам надо создавать отряды русской самообороны и в ответ на жовто-блокитный террор ответить русским народным террором на тех территориях, где у российской власти сейчас нет возможности или желания делать это, используя государственные органы.- Если говорить о технических моментах, есть ли у нас возможность приставить охрану к каждому главе такого поселка?- Конечно нет. Поселков там сотни, а в ближайшее время будут тысячи. У нас не хватает Росгвардии, чтобы крупные населенные пункты контролировать. У армии совершенно другие функции. Она от этого самоустранилась, она не занимается обеспеченьем порядка в тылу.Весь XX век мы так или иначе сталкивались с подобными вызовами и угрозами на своей территории. Мы создавали отряды самообороны и отряды истребителей, которые занимались уничтожением бандеровцев. Когда они начали действовать беспощадными бандеровскими методами, бандеровщина пошла на спад.Ни один потенциальный террорист, который решил, что ему все можно, не должен чувствовать себя в безопасности. Если ты подстрекаешь к убийствам, если ты осуществляешь диверсии, если ты передаешь информацию террористам, ты должен ожидать, что к тебе могут точно так же прийти ночью или днем и сделать с тобой то же самое, что ты планировал сделать или сделать с другими людьми.Это единственное оружие против террора. Более того, те кто говорит, что "давайте не будем опускаться до их уровня" - это скрытые враги. Это люди, которые сознательно не дают возможности защищаться нашему народу.- Жители Херсонской и Запорожской области понимают, что им нужно нам помогать и поддерживать нас, потому что их убьют в любом случае?- До этих людей нужно донести, что мы не собираемся никуда уходить, что мы готовы защищать их всеми имеющимися способами и что мы готовы дать им возможность защищаться самим.Не должно быть ситуации, когда человек одновременно боится, что убьют бандеровцы, а если он будет защищаться с оружием в руках, то приедут из Следственного комитетета или Росгвардии и посадят его за превышение самообороны.Все должно быть прозрачно и ясно. Украинскому террору и украинским террористическим организациям должна быть объявлена самая беспощадная война. У них должна гореть земля под ногами. А люди, которые нас поддерживают, должны быть вооружены и иметь возможность для самозащиты.Раздайте главам администрации оружие. Раздайте им средства, чтобы они сами себе нанимали помощников. Дайте им полномочия. И все.- Есть версия, что мы после войны сумели сбить волну бандеровщину только потому, что сумели договориться с американскими спецслужбами, которые их поддерживали. Так ли это? Возможно ли нечто похожее сегодня?- Это чушь собачья. Я не знаю, кто там договаривался с американцами. У меня дед служил в органах госбезопасности на Западной Украине с 1944 по 1949 год. Пока мы не начали их беспощадно резать без всяких прокуроров и проверок, мы вообще ничего не могли сделать. Как только мы по любому серьезному подозрению стали отправлять их к Коновальцу, они сразу же массово стали стучать на своих подельников.- Когда мы одержим победу на Украине, пойдет ли эта волна террора на спад? Или она затянется лет на 10, как после войны?- Наша победа де-юре никак не связана с волной террора. Террор победить может только страх и пропаганда. Клин клином вышибают. Мы можем одержать военную победу, но если террор не остановить, он может продлиться и 20, и 30 лет, если не будут предприняты меры. Нужно уничтожить сам источник этого террора, ядро, носителей идеологии террора. Уничтожить надо всех без исключения, не так, что этого можно трогать, а этого – нельзя.Сейчас эти пойманные террористы объясняют свои проступки тяжелым финансовым положением. "А что я мог сделать, у меня нет денег, хлопцы дали мне 15 тысяч гривен, так это ж нормально". Получил ты эти 15 тысяч гривен – получи пулю в лоб. И после него другие начнут думать: "Нафига мне эти 15 тысяч гривен, я лучше пойду мешки таскать или комбайнером стану, чем буду бомбы подкладывать и в людей стрелять из-за угла".И носители идеи, и исполнители, и их пособники – все должны находиться в одной лодке. Потому что в условиях террора всегда страдают невинные люди. И те, кто едут в метро или автобусе с бомбой. И главы администраций, кого эти выродки взорвали или застрелили вместе с семьей возле собственного дома. И выродков этих нужно отправлять к своим предшественникам без всякого сожаления. Если мы проявим сожаление, у нас будет еще больше человеческих жертв.В данном случае любые сантименты – это не проявление человечности. Это проявление бездушия и цинизма по отношению к чужому горю.

https://ukraina.ru/20220824/1038038512.html

https://ukraina.ru/20220823/1037999121.html

https://ukraina.ru/20220822/1037919689.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, террор, бандеровцы, запорожская область, теракт, взрыв, убийство, росгвардия, россия, закон