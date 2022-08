https://ukraina.ru/20220825/1038096137.html

С "агрессией" и плохой связью. Как Зеленский ворвался на заседание Совета Безопасности ООН

24 августа в Совете Безопасности ООН состоялось третье за неделю заседание, посвящённое ситуации на Украине. Украина.ру, 25.08.2022

24 августа в Совете Безопасности ООН состоялось третье за неделю заседание, посвящённое ситуации на Украине. На этот раз собрание прошло по инициативе США, Франции, Великобритании, Ирландии, Норвегии, Албании. Дата была выбрана неслучайно: 24 августа отмечался День независимости Украины, а также исполнилось полгода с начала военной спецоперации РФ.Зеленский — как снег на головуПостоянный представитель Китая, председателя Совета безопасности при ООН в августе, Чжан Цзюнь, объявил о полученном от украинской делегации предложении пригласить к участию в заседании президента Украины Владимира Зеленского по видеосвязи.Российская сторона была против такого формата, но не выступления украинского лидера в целом. Согласно регламенту, участие должно быть очным, то есть человек должен физически присутствовать в зале Совета Безопасности.«Господин Зеленский уже дважды выступал в Совете по видеосвязи. Мы каждый раз в письменном виде высказывали наше негативное отношение к этому, но западные члены Совета Безопасности тогда объясняли, и заверяли нас письменно, включая председателя, что это исключение, которое не создаст прецедента. Прецедент не создается после первого или второго раза. Однако третий раз — это уже не исключение. Не можем согласиться уже в третий раз сделать исключение для одной страны и одного человека», — заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.Дипломат отметил, что заседание было анонсировано неделю назад, и у Зеленского были все возможности прилететь в Нью-Йорк — он регулярно встречается с иностранными делегациями, перемещается по стране, даже позирует для съёмок модных журналов. Также он заявлен главой украинской делегации на 77-й сессии Генассамблеи ООН в сентябре, что предусматривает только очное участие. Следовательно, можно сделать вывод, что ограничений для перемещения Зеленского не существует.«В этом году наше председательство в феврале и другие председательства отказывали высокопоставленным представителям государств-членов выступать по правилу 37 по видеосвязи. Так почему в этом вопросе в СБ должны быть двойные стандарты? Почему другие главы или министры других государств, находящихся на повестке дня Совета Безопасности, подвергаются дискриминации? Они хуже Зеленского?», — задал риторический вопрос Небензя.По итогам голосования, инициированного РФ, выступление президента Украины по видеосвязи поддержали 13 членов Совета Безопасности ООН. Россия высказалась против, Китай воздержался.Как подчеркнул первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, российская делегация подняла этот вопрос, заведомо зная, что проиграет процедурное голосование, — право вето в таких случаях не действует, — но важно было показать недопустимость двойных стандартов применительно к различным странам-членом ООН.«Сожалеем, что члены Совета высказались против соблюдения правил его работы. Несмотря на нашу позицию, мы выслушаем господина Зеленского, потому что и нам есть, что сказать ему. Надеемся, что он будет присутствовать на сегодняшнем заседании до его завершения», — сказал после голосования Небензя.Пламенное выступление Зеленского, которое до конца услышать не удалосьВыступление Зеленского не отличалось оригинальностью: обвинил Россию в «агрессии», которой, как утверждает президент, могут подвергнуться страны Европы, Азии, Африки, Латинской Америки, если не остановить РФ сейчас. А остановить её может только победа Украины.Однако до победы Украине — очень далеко, констатировала американская газета The Washington Post в статье об итогах спецоперации спустя по прошествии полугода. Издание приходит к выводам, что Украина не смогла бы так долго продержаться без поддержки международных друзей, вытеснить Россию с занятых территорий не может из-за нехватки сил, а возможности для крупного наступления появятся только через несколько месяцев. РФ же, несмотря на санкции, удалось сохранить относительно нормальные экономические условия, отчасти за счёт продаж зерна и энергии на миллиарды долларов ежемесячно. Впечатлило The Washington Post и то, насколько прочной остаётся власть российского президента Владимира Путина.«Россию необходимо привлечь к ответственности за агрессивные преступления в отношении Украины. Будет представлена соответствующая резолюция на рассмотрение 77-й сессии Генассамблеи ООН с тем, чтобы восстановить справедливость в международных отношениях, а для этого нам надо сделать так, чтобы Россия признала, что существует нерушимость границ», — заявил Зеленский.До этого момента нужно ещё дожить — до Генеральной Ассамблеи ООН остался почти месяц (мероприятие пройдёт в Нью-Йорке с 20 по 26 сентября), а настроения мировой общественности чётко прослеживаются уже сейчас. 24 августа постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица представил журналистам совместное заявление, посвящённое украинскому конфликту, в котором содержится критика действий России и призывы к ней немедленно прекратить боевые действия. Но поддержали документ всего 58 из 193 государств-членов ООН — то есть меньше трети. Затронул в своей речи Зеленский вопрос о находящейся под постоянными обстрелами ВСУ Запорожской АЭС, ситуации вокруг которой было посвящено заседание Совета Безопасности ООН 24 августа, созданное по просьбе России.«Миссия МАГАТЭ должна взять постоянный контроль над ситуацией на атомной станции как можно скорее, и Россия должна без всяких условий прекратить ядерный шантаж и полностью уйти со станции», — сказал президент Украины.С призывом к МАГАТЭ рассмотреть возможность постоянного присутствия экспертов на Запорожской АЭС до восстановления полного контроля украинскими властями, на заседании сутками ранее выступал Кислица.Комментируя эту инициативу Киева, официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге отметил, что этот вопрос должно решать МАГАТЭ. Именно оно в системе ООН отвечает за ядерную безопасность: международное агентство по атомной энергии принимает решения о формате присутствия миссии на объектах, а руководством ООН обеспечивает логистику и безопасность.«В ударе был господин Зеленский, явно приободрённый общением с британским квазиотставником Борисом Джонсоном (подавший в отставку премьер-министр Великобритании приезжал в Киев на День независимости. — Ред.).Говорил только о победе как устраивающем Украину итоге, звучал так, что до неё ну вот прям совсем чуть-чуть осталось. Клеймил нас страшными словами как угрозу всему светлому и прогрессивному. Всё бы хорошо, но подкачало качество связи — добрую треть сказанного из-за помех и треска, да ещё и через перевод, разобрать было невозможно. Неслучайно ведь не принято приглашать выступать по видеосвязи глав государств — это и уважение с их стороны к Совету Безопасности, и гарантия того, что всё сказанное будет услышано. Так что наша правота с запросом процедурного голосования была проиллюстрирована немедленно», — написал Полянский в Telegram-канале.Проблемы с качеством связи отметил и Небензя: «Причина, по которой члены Совета в своё время решили избегать подключение зарубежных лидеров по видеосвязи состоит ещё и в стремлении избежать технических накладок, которые мы только что наблюдали в ходе выступления господина Зеленского. Уловить что-то из него подчас было очень сложно. Надеемся, что наша позиция в пользу необходимости очного участия в заседаниях подобных приглашённых хотя бы из уважения к ним, стала более понятной тем, кто следит за сегодняшним заседанием».Запад закрывает глаза на преступления Киева, но уже без воодушевленияВторили Зеленскому и западные дипломаты, однако, по словам Полянского, огонька в их выступлениях не чувствовалось: «говорить одно и то же, всячески избегая бросать даже слабую тень на режим в Киеве — непростая задача». Хотя от привычных русофобских мантр они не отходили.Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд обвинила Россию в намерении якобы «аннексировать» Запорожскую и Херсонскую области, ДНР и ЛНР, заявив, что Вашингтон не признает референдумы на территории Украины.«Международное сообщество никогда не признает попытку России изменить границы Украины силой. И когда в следующем месяце мировые лидеры приедут в Нью-Йорк, чтобы подтвердить свою приверженность Уставу ООН, они также вновь заявят о своей поддержке этого основного принципа», — сказала американский дипломат.Только она упустила несколько важных моментов. Во-первых, российское руководство всегда подчёркивает, что освобождённые регионы Украины должны самостоятельно решать свою судьбу. Во-вторых, право народов на самоопределение закреплено в Уставе ООН, именно таким образом Крым перешёл в состав РФ.Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло посетовала на оказание помощи нуждающимся на Украине на период до декабря 2022 года Всемирной организации нужно $ 4,3 млрд, а собрано $ 2,4 млрд. По её словам, в срочной помощи нуждаются 1,7 млн человек, которые в условиях приближающейся зимы могут остаться без отопления и жилья, всего на Украине насчитывается около 6,6 млн внутренне перемещенных лиц, а 6,7 млн человек покинули страну.Двумя днями ранее газета The New York Times написала, что ООН столкнулась с рекордным недостатком финансирования для оказания гуманитарной помощи по всему миру на фоне стремительно растущих потребностей во многих государствах, поскольку главные государства-спонсоры сосредоточились на Украине, в том числе из-за значения этого вопроса на внутриполитической арене.Кроме того, Ди Карло выразила обеспокоенность ООН сообщениями о намерении России и ДНР судить украинских военнопленных на международном трибунале в Мариуполе, отметив, что любой трибунал должен обеспечивать защиту, предоставляемую всем военнопленным международным правом, включая гарантии справедливого судебного разбирательства.«Госпожа Розмари Ди Карло нашла слова для того, чтобы выразить озабоченность в связи с предстоящим судом над нацистами и садистами из "Азова"*, но ни слова не сказала об их ужасающих преступлениях и нарушениях международного гуманитарного права, включая зверские пытки, информации о которых у международных чиновников, включая ООН, которых сейчас госпожа Ди Карло представляет, предостаточно. Выглядит всё это, честно говоря, крайне цинично и беспринципно и девальвирует продвигаемые Западом ценности свободы слова и защиты прав человека. Жаль, что вы этого не понимаете. Зато это хорошо понимают простые украинцы, сталкивающиеся со зверствами ВСУ, нацбатов и их бесчеловечными методами», — заявил Небензя.В качестве примера российский дипломат продемонстрировал учебный макет противопехотной мины «Лепесток», которые украинские войска сотнями разбрасывают в Донбассе, на освобождённых территориях и даже закидывают на территорию РФ. За счёт формы и камуфляжного окраса они практически невидимы на земле и среди травы, из-за чего мирные жители и особенно дети часто не замечают их. Только в ДНР зафиксировано 47 случаев подрыва на таких минах.«"Лепесток" — живое свидетельство садистского, изуверского характера киевского режима, символ его реального отношения к народу востока и юго-востока страны. Разумеется, люди это видят и понимают. Отсюда и отношение к российским солдатам как к освободителям, повсеместно распространенное на освобожденных территориях. Это никак не вписывается в нарратив, продвигаемый Киевом и его западными спонсорами, поэтому Украина прибегает к тактике террора и запугивания в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях. Но настроения людей, увидевших реальное лицо киевской власти, это изменить не может. Киев проигрывает борьбу за умы, а его западные спонсоры, ведущие на Украине "войну по доверенности" с Россией "до последнего украинца", всё глубже погрязают в поддержке антинародного, античеловечного режима, закрывая глаза на проявления неонацизма, крайнего национализма и русофобии», — заявил Небензя.Он обратил внимание на целенаправленное уничтожение гражданской инфраструктуры, включая детские сады, школы и медучреждения, линии электропередач и газопроводы Вооружёнными силами Украины. А Запад, вместо того чтобы осудить своих украинских подопечных, поставляет им всё новые и новые типы вооружений, позволяющих наносить удары по тем района, куда раньше Киев дотянуться не мог.«Таким образом, они становятся соучастниками преступлений против мирного населения, а учитывая, что использование некоторых артиллерийских систем, как признаются сами украинцы, невозможно без согласования целей с поставщиками, становятся ещё и соисполнителями. Это в первую очередь касается американских РСЗО HIMARS, с помощью которых, в частности, был нанесён удар по исправительной колонии в Еленовке 29 июля, стоивший жизни более чем 50 украинским военнопленным. Мы знаем, что президент Украины прекрасно осведомлён о том, что за этим преступлением стоят ВСУ, хоть и продавал нам сегодня лживую версию причастности к этому России», — заявил Небензя.Во время пресс-тура по Донбассу 9 августа группа иностранных журналистов и экспертов посетили в том числе в разгромленной ВСУ колонии в Еленовке, где содержались пленные бойцы националистического полка «Азов»*. Осмотрев территорию и пообщавшись с пленными националистами, они убедились, что украинская версия о взрыве изнутри здания несостоятельна хотя бы потому, что крыша пробита снарядами.«Ряд наших коллег прямо указывает на Россию как на угрозу украинской независимости. Не соглашусь с этим. Спустя 8 лет после запуска "майданного проекта" стало очевидно, что главная, а по сути и единственная угроза независимости Украины, это нынешняя киевская власть. За эти годы сформировались заметные невооружённым взглядом прочные механизмы внешнего управления Украиной. Мы знаем, что на всех уровнях власти, во всех ключевых ведомствах этой страны присутствуют западные советники, без согласия которых не принимается ни одно серьёзное решение», — заявил Небензя.И напомнил, как нынешний заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в 2014 году, будучи помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии, вместе с Джеффри Пайеттом, возглавлявшим тогда американское посольство в Киеве, решала по телефону вопросы формирования украинского правительства. А также как Джо Байден в бытность вице-президентом США требовал от тогдашнего президента Украины Петра Порошенкко уволить генерального прокурора страны Виктора Шокина."Фактов расположения украинской артиллерии и боеприпасов на территории образовательных и медицинских учреждений за эти полгода накопилось столько, что их уже не могут игнорировать даже прозападные правозащитные организации, в частности, Amnesty International". Однако вместо того, чтобы заставить Киев соблюдать международное гуманитарное право, наши западные коллеги после истерики украинских властей, привыкших, что им всё сходит с рук, предпочли устроить публичную порку как раз Amnesty International", – сказал Небензя.Amnesty International 4 августа опубликовала доклад о нарушениях ВСУ правил ведения войны и создания угрозы жизни мирного населения. После критики украинских властей представители правозащитной организации заявили, что направили правительству Украины письмо, в котором не только уведомили о сделанных выводах, но и привели список населённых пунктов с точными координатами, где зафиксировано размещение украинских солдат в социальных объектах. Не получив ответа до 3 августа, эксперты опубликовали доклад и подчеркнули, что от своих слов отказываться не намерены. Однако сохранялась решительность правозащитников недолго: меньше чем через неделю они пошли на попятную. Сначала Amnesty International заявила, что глубоко сожалеет о стрессе и гневе Киева, которые вызвал её доклад, а затем объявила, что её выводы, вызвавшие столько критики, проверят некие независимые эксперты, которым предстоит провести юридический и политический анализ документа. Немецкое бюро Amnesty International объяснило, что результаты доклада "не были переданы с той деликатностью и точностью", которые ожидались от организации, и подчеркнули важность предстоящей проверки.По словам Небензи, никто не спорит: украинцам сегодня приходится нелегко, но вся ответственность за происходящее лежит на киевском режим, пришедшем к власти в 2014 году в результате госпереворота, организованного Западом, и который с самого начала последовательно вёл страну к катастрофе, взяв курс на русофобию и героизацию нацистских преступников. А западные кураторы, ослеплённые геополитической задачей ослабления России, сразу дали понять, что будут покрывать любые преступления Киева и закрывать глаза на то, чего никогда не допустили бы в собственных странах.Дипломат подчеркнул, что если бы украинские власти выполнили Минские договорённости, то России не пришлось бы проводить специальную военную операцию, однако у неё не осталось иного выбора для предотвращения очевидных угроз собственной безопасности, исходящих от Украины, в начале года пригрозившей отказаться от безъядерного статуса.Обратил внимание участников заседания Небензя и на соглашение, заключённое недавно – о вывозе заблокированного в украинских портах зерна, которое принято считать "историей успеха". Однако по прошествии четырёх недель из 34 сухогрузов только один направился в Африку, хотя изначально эта сделка анонсировалась как направленная на борьбу с голодом в странах, остро нуждающихся в зерновых. Помимо этого, Небензя напомнил, что сделка носит пакетный характер: она предусматривает не только вывод украинского продовольствия, но и снятие препятствий экспорту российской продукции и удобрений на мировой рынок, а с реализацией второй части есть проблемы.Этот тезис поддержал и генеральный секретарь ООН, который присутствовал в Стамбуле при заключении сделки, а также 20 августа посетил Совместный координационный центр, учреждённый специально для её реализации.На заседании Гутерриш призвал государства и частный бизнес обеспечить экспорт продовольствия и удобрений из России."Что дала эта встреча западникам и их украинским подопёчным? Фактически ничего кроме демонстрации солидарности и единства западного мира. Что дала она нам? Не стоит забывать, что всё сказанное в стенах Совета Безопасности становится частью стенограммы и подлежит неограниченному по времени хранению. Соответственно, оно становится хорошим источником для ссылок на высказывания украинских и западных представителей с ложной или искажённой информацией. И от сказанного уже не "отвертишься", если только не опровергнуть его официально "по горячим следам". В скором времени нам такие источники обязательно пригодятся!" - заявил Дмитрий Полянский.В общении с журналистами Небензя выразил желание увидеть, что все поставленные российским руководством задачи и цели военной операции выполнены, а конфликт на Украине урегулирован в результате переговоров.* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена в России.

