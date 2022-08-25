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Херсон и Мелитополь обесточены
Херсон и Мелитополь обесточены - 25.08.2022 Украина.ру
Херсон и Мелитополь обесточены
На освобожденных территориях Украины нет электричества. Об этом 24 августа сообщили очевидцы
2022-08-25T13:22
2022-08-25T13:22
2022-08-25T13:22
новости
энергодар
россия
запорожская аэс
обстрелы
пожар
электричество
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Херсон полностью обесточен, сообщил политолог, основатель общественного движения "Битва за Донбасс" Алексей Живов. В Запорожской области без электричества остался Мелитополь. Эту информацию подтвердил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.Над Энергодаром видны клубы дыма, пишут очевидцы в соцсетях. Предположительно, украинские силовики подожгли лес рядом с Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС).По данным Минобороны России, украинские войска продолжают обстреливать ЗАЭС и город Энергодар. За сутки по району ЗАЭС нанесли семь ударов из крупнокалиберных орудий с позиций на противоположном берегу Каховского водохранилища. Ответным огнем силовые средства ВСУ подавлены.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, энергодар, россия, запорожская аэс, обстрелы, пожар, электричество
Новости, Энергодар, Россия, Запорожская АЭС, обстрелы, пожар, электричество
Херсон и Мелитополь обесточены
На освобожденных территориях Украины нет электричества. Об этом 24 августа сообщили очевидцы
Херсон полностью обесточен, сообщил политолог, основатель общественного движения "Битва за Донбасс" Алексей Живов. В Запорожской области без электричества остался Мелитополь. Эту информацию подтвердил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
Над Энергодаром видны клубы дыма, пишут очевидцы в соцсетях. Предположительно, украинские силовики подожгли лес рядом с Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС).
"Рядом с комплексом зданий [ЗАЭС] станции горит лес. Пожар начался в результате артиллерийского удара ВСУ. Предположительно, киевские формирования использовали зажигательные снаряды", - пишут авторы тг-канала "Главное в Энергодаре".
По данным Минобороны России, украинские войска продолжают обстреливать ЗАЭС и город Энергодар. За сутки по району ЗАЭС нанесли семь ударов из крупнокалиберных орудий с позиций на противоположном берегу Каховского водохранилища. Ответным огнем силовые средства ВСУ подавлены.