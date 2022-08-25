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Херсон и Мелитополь обесточены

Херсон и Мелитополь обесточены - 25.08.2022 Украина.ру

Херсон и Мелитополь обесточены

На освобожденных территориях Украины нет электричества. Об этом 24 августа сообщили очевидцы

2022-08-25T13:22

2022-08-25T13:22

2022-08-25T13:22

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энергодар

россия

запорожская аэс

обстрелы

пожар

электричество

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Херсон полностью обесточен, сообщил политолог, основатель общественного движения "Битва за Донбасс" Алексей Живов. В Запорожской области без электричества остался Мелитополь. Эту информацию подтвердил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.Над Энергодаром видны клубы дыма, пишут очевидцы в соцсетях. Предположительно, украинские силовики подожгли лес рядом с Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС).По данным Минобороны России, украинские войска продолжают обстреливать ЗАЭС и город Энергодар. За сутки по району ЗАЭС нанесли семь ударов из крупнокалиберных орудий с позиций на противоположном берегу Каховского водохранилища. Ответным огнем силовые средства ВСУ подавлены.

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новости, энергодар, россия, запорожская аэс, обстрелы, пожар, электричество