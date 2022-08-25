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В Донецке мирный житель пострадал от мины "Лепесток"

В Донецке мирный житель пострадал от мины "Лепесток" - 25.08.2022 Украина.ру

В Донецке мирный житель пострадал от мины "Лепесток"

Мирный житель Донецка поучил ранение, подорвавшись на мине "Лепесток" (ПФМ-1), сообщил 25 августа мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале

2022-08-25T12:26

2022-08-25T12:26

2022-08-25T12:26

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мины

донецк

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Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиковТакже в четверг 25 августа постпред России в ООН Василий Небензя продемонстрировал "Лепестки" журналистам на заседании ООН. Он призвал организацию повлиять на ВСУ и обвинил киевское командовании в применении негуманных методов ведения войны.

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2022

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новости, мины, донецк, мирные жители