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В Донецке мирный житель пострадал от мины "Лепесток"
В Донецке мирный житель пострадал от мины "Лепесток" - 25.08.2022 Украина.ру
В Донецке мирный житель пострадал от мины "Лепесток"
Мирный житель Донецка поучил ранение, подорвавшись на мине "Лепесток" (ПФМ-1), сообщил 25 августа мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале
2022-08-25T12:26
2022-08-25T12:26
2022-08-25T12:26
новости
мины
донецк
мирные жители
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Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиковТакже в четверг 25 августа постпред России в ООН Василий Небензя продемонстрировал "Лепестки" журналистам на заседании ООН. Он призвал организацию повлиять на ВСУ и обвинил киевское командовании в применении негуманных методов ведения войны.
https://ukraina.ru/20220824/1038045439.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мины, донецк, мирные жители
Новости, мины, Донецк, мирные жители
В Донецке мирный житель пострадал от мины "Лепесток"
Мирный житель Донецка поучил ранение, подорвавшись на мине "Лепесток" (ПФМ-1), сообщил 25 августа мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале