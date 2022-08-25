В Донецке мирный житель пострадал от мины "Лепесток" - 25.08.2022 Украина.ру
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В Донецке мирный житель пострадал от мины "Лепесток"
В Донецке мирный житель пострадал от мины "Лепесток" - 25.08.2022 Украина.ру
В Донецке мирный житель пострадал от мины "Лепесток"
Мирный житель Донецка поучил ранение, подорвавшись на мине "Лепесток" (ПФМ-1), сообщил 25 августа мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале
2022-08-25T12:26
2022-08-25T12:26
новости
мины
донецк
мирные жители
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Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиковТакже в четверг 25 августа постпред России в ООН Василий Небензя продемонстрировал "Лепестки" журналистам на заседании ООН. Он призвал организацию повлиять на ВСУ и обвинил киевское командовании в применении негуманных методов ведения войны.
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новости, мины, донецк, мирные жители
Новости, мины, Донецк, мирные жители

В Донецке мирный житель пострадал от мины "Лепесток"

12:26 25.08.2022
 
© Фото : belvpo.com
- РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© Фото : belvpo.com
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Мирный житель Донецка поучил ранение, подорвавшись на мине "Лепесток" (ПФМ-1), сообщил 25 августа мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале
В Петровском районе сегодня утром подорвался на противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток" и получил ранение мужчина 1956 г. р.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков
Также в четверг 25 августа постпред России в ООН Василий Небензя продемонстрировал "Лепестки" журналистам на заседании ООН. Он призвал организацию повлиять на ВСУ и обвинил киевское командовании в применении негуманных методов ведения войны.
Вчера, 12:42
Напротив посольства США в Москве "рассыпаны" "Лепестки"Наклейки с изображениями запрещенных Оттавской конвенцией противопехотных мин "Лепесток" появились 24 августа в Москве перед посольством США, передает РИА Новости
 
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