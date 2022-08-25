Мины "Лепестки" на заседании ООН: Небензя призвал организацию повлиять на ВСУ - 25.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220825/1038087721.html
Мины "Лепестки" на заседании ООН: Небензя призвал организацию повлиять на ВСУ
Мины "Лепестки" на заседании ООН: Небензя призвал организацию повлиять на ВСУ - 25.08.2022 Украина.ру
Мины "Лепестки" на заседании ООН: Небензя призвал организацию повлиять на ВСУ
Постпред России при ООН Василий Небензя показал противопехотные мины "Лепесток" в ходе заседания ООН по Украине. Он продемонстрировал, насколько они незаметны и опасны, передает 25 августа РИА Новости
2022-08-25T11:39
2022-08-25T11:39
новости
мины
оон
небензя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/19/1038088658_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_189486c2a6018736d78ef047516ff88c.jpg
Небензя подчеркнул, что ВСУ намеренно разбрасывают эти мины с единственной целью – увеличение жертв среди гражданских. По его словам, ""Лепесток" — живое свидетельство садистского, изуверского характера киевского режима, символ его реального отношения к народу востока и юго-востока страны".Дипломат призвал ООН осудить киевское командование за использование подобных негуманных методов ведения войны.Накануне 24 августа перед посольством США в Москве общественная организация расклеила листовки, изображающие "лепестки" и призывающие остановить их применение.
https://ukraina.ru/20220824/1038022750.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/19/1038088658_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_8287864c5ca369d3ae56ae296621ab66.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, мины, оон, небензя
Новости, мины, ООН, Небензя

Мины "Лепестки" на заседании ООН: Небензя призвал организацию повлиять на ВСУ

11:39 25.08.2022
 
© AFP / MICHAEL M. SANTIAGO
- РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© AFP / MICHAEL M. SANTIAGO
Читать в
Постпред России при ООН Василий Небензя показал противопехотные мины "Лепесток" в ходе заседания ООН по Украине. Он продемонстрировал, насколько они незаметны и опасны, передает 25 августа РИА Новости
Это мини-мина, вооруженные силы Украины разбрасывают их в жилых зонах, на улицах, в парках. Их очень тяжело обнаружить на местности. Если их обнаруживают дети, они нередко принимают эти мины за игрушки и берут в руку, после чего эти устройства взрываются.
Небензя подчеркнул, что ВСУ намеренно разбрасывают эти мины с единственной целью – увеличение жертв среди гражданских. По его словам, ""Лепесток" — живое свидетельство садистского, изуверского характера киевского режима, символ его реального отношения к народу востока и юго-востока страны".
Дипломат призвал ООН осудить киевское командование за использование подобных негуманных методов ведения войны.
Накануне 24 августа перед посольством США в Москве общественная организация расклеила листовки, изображающие "лепестки" и призывающие остановить их применение.
Разминирование в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
Вчера, 05:40
Военный эксперт рассказал, что делать с "лепестками"Чтобы уменьшить потери от "лепестков", нужно в первую очередь научить людей быть бдительными, считает военный эксперт, полковник запаса Виктор Литовкин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
 
НовостиминыООННебензя
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:00Столтенберг назвал основной вызов для НАТО
12:54Сотрудник украинского Кабмина осужден на 12 лет за "пособничество ФСБ"
12:45"Макрон скрывает от французов правду" - Ле Пен
12:43Эксперт рассказал о "цунами украинской пропаганды"
12:37Шойгу и министр обороны Франции обсудили ситуацию на ЗАЭС
12:26В Донецке мирный житель пострадал от мины "Лепесток"
12:14Обстрелы, победы Резникова, самолёты из США. Главное на Украине на 12:00 25 августа
11:59Запад определился с преемником Зеленского — Кива
11:44В Минобороны предложили помогать семьям погибших добровольцев
11:39Мины "Лепестки" на заседании ООН: Небензя призвал организацию повлиять на ВСУ
11:22"Новый железный занавес" - Володин рассказал о том, что произойдет с Европой
11:10Задержанный ФСБ в Калининградской области сторонник "Азова"* дал шокирующие показания
11:00День в истории. 25 августа: немцы и украинцы убили тысячи евреев в городке Березно
10:56Планировал теракты: сторонника "Азова"* задержали в Калининградской области
10:51"Мы на пути к войне": депутат Европарламента предостерег Европу
10:50Захарова объяснила, почему большинство стран ООН не поддержали антироссийское заявление
10:48Не надо беречь Зеленского. Военный эксперт об ударе по центрам принятия решений
10:42Бразилия, Индия, Китай и ЮАР готовы помочь России преодолеть последствия санкций
10:40Как юбилей Донецка едва не стоил жизни Михаилу Горбачеву
10:36Военный эксперт Сивков подробно объяснил, почему еще рано взрывать мосты через Днепр
Лента новостейМолния