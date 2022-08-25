https://ukraina.ru/20220825/1038087721.html

Мины "Лепестки" на заседании ООН: Небензя призвал организацию повлиять на ВСУ

Мины "Лепестки" на заседании ООН: Небензя призвал организацию повлиять на ВСУ - 25.08.2022 Украина.ру

Мины "Лепестки" на заседании ООН: Небензя призвал организацию повлиять на ВСУ

Постпред России при ООН Василий Небензя показал противопехотные мины "Лепесток" в ходе заседания ООН по Украине. Он продемонстрировал, насколько они незаметны и опасны, передает 25 августа РИА Новости

2022-08-25T11:39

2022-08-25T11:39

2022-08-25T11:39

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Небензя подчеркнул, что ВСУ намеренно разбрасывают эти мины с единственной целью – увеличение жертв среди гражданских. По его словам, ""Лепесток" — живое свидетельство садистского, изуверского характера киевского режима, символ его реального отношения к народу востока и юго-востока страны".Дипломат призвал ООН осудить киевское командование за использование подобных негуманных методов ведения войны.Накануне 24 августа перед посольством США в Москве общественная организация расклеила листовки, изображающие "лепестки" и призывающие остановить их применение.

https://ukraina.ru/20220824/1038022750.html

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новости, мины, оон, небензя