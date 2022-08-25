https://ukraina.ru/20220825/1038087721.html
Мины "Лепестки" на заседании ООН: Небензя призвал организацию повлиять на ВСУ
Мины "Лепестки" на заседании ООН: Небензя призвал организацию повлиять на ВСУ - 25.08.2022 Украина.ру
Мины "Лепестки" на заседании ООН: Небензя призвал организацию повлиять на ВСУ
Постпред России при ООН Василий Небензя показал противопехотные мины "Лепесток" в ходе заседания ООН по Украине. Он продемонстрировал, насколько они незаметны и опасны, передает 25 августа РИА Новости
2022-08-25T11:39
2022-08-25T11:39
2022-08-25T11:39
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мины
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Небензя подчеркнул, что ВСУ намеренно разбрасывают эти мины с единственной целью – увеличение жертв среди гражданских. По его словам, ""Лепесток" — живое свидетельство садистского, изуверского характера киевского режима, символ его реального отношения к народу востока и юго-востока страны".Дипломат призвал ООН осудить киевское командование за использование подобных негуманных методов ведения войны.Накануне 24 августа перед посольством США в Москве общественная организация расклеила листовки, изображающие "лепестки" и призывающие остановить их применение.
https://ukraina.ru/20220824/1038022750.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мины, оон, небензя
Новости, мины, ООН, Небензя
Мины "Лепестки" на заседании ООН: Небензя призвал организацию повлиять на ВСУ
Постпред России при ООН Василий Небензя показал противопехотные мины "Лепесток" в ходе заседания ООН по Украине. Он продемонстрировал, насколько они незаметны и опасны, передает 25 августа РИА Новости
Это мини-мина, вооруженные силы Украины разбрасывают их в жилых зонах, на улицах, в парках. Их очень тяжело обнаружить на местности. Если их обнаруживают дети, они нередко принимают эти мины за игрушки и берут в руку, после чего эти устройства взрываются.
Небензя подчеркнул, что ВСУ намеренно разбрасывают эти мины с единственной целью – увеличение жертв среди гражданских. По его словам, ""Лепесток" — живое свидетельство садистского, изуверского характера киевского режима, символ его реального отношения к народу востока и юго-востока страны".
Дипломат призвал ООН осудить киевское командование за использование подобных негуманных методов ведения войны.
Накануне 24 августа перед посольством США в Москве общественная организация расклеила листовки, изображающие "лепестки" и призывающие остановить их применение.