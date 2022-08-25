https://ukraina.ru/20220825/1038083242.html

Военный эксперт Сивков подробно объяснил, почему еще рано взрывать мосты через Днепр

Военный эксперт Сивков подробно объяснил, почему еще рано взрывать мосты через Днепр - 25.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт Сивков подробно объяснил, почему еще рано взрывать мосты через Днепр

Тезис о том, что российским войскам необходимо взрывать мосты через Днепр, потому что Украина их все равно взорвет, не вполне верен. Потому что противник не будет полностью взрывать мосты до тех пор, пока по ним не перешла основная часть их сил. Об этом рассказал доктор военных наук Константин Сивков в интервью изданию Украина.ру

2022-08-25T10:36

2022-08-25T10:36

2022-08-25T10:36

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В этих условиях Россия имеет возможность обеспечить захват этих мостов действиями воздушно-десантных войск и спецназа, они смогут взять под контроль эти мосты и не допустить их разрушения подрывными зарядами, удерживать до прихода основных сил армии, пояснил эксперт.Мы могли бы нанести удар по органам управления высшего звена, в первую очередь, по администрации президента Украины и по Генеральному штабу. Там находятся люди, которые осуществляют контакты, которые организуют все эти поставки, без чего невозможно было бы все это сделать, но эти удары пока не наносятся, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, днепр, всу, россия, оружие