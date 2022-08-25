Военный эксперт Сивков подробно объяснил, почему еще рано взрывать мосты через Днепр - 25.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт Сивков подробно объяснил, почему еще рано взрывать мосты через Днепр
Военный эксперт Сивков подробно объяснил, почему еще рано взрывать мосты через Днепр - 25.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт Сивков подробно объяснил, почему еще рано взрывать мосты через Днепр
Тезис о том, что российским войскам необходимо взрывать мосты через Днепр, потому что Украина их все равно взорвет, не вполне верен. Потому что противник не будет полностью взрывать мосты до тех пор, пока по ним не перешла основная часть их сил. Об этом рассказал доктор военных наук Константин Сивков в интервью изданию Украина.ру
2022-08-25T10:36
2022-08-25T10:36
новости
днепр
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оружие
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В этих условиях Россия имеет возможность обеспечить захват этих мостов действиями воздушно-десантных войск и спецназа, они смогут взять под контроль эти мосты и не допустить их разрушения подрывными зарядами, удерживать до прихода основных сил армии, пояснил эксперт.Мы могли бы нанести удар по органам управления высшего звена, в первую очередь, по администрации президента Украины и по Генеральному штабу. Там находятся люди, которые осуществляют контакты, которые организуют все эти поставки, без чего невозможно было бы все это сделать, но эти удары пока не наносятся, заключил собеседник издания.
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новости, днепр, всу, россия, оружие
Новости, Днепр, ВСУ, Россия, оружие

Военный эксперт Сивков подробно объяснил, почему еще рано взрывать мосты через Днепр

10:36 25.08.2022
 
© РИА Новости . Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости . Евгения Новоженина
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Тезис о том, что российским войскам необходимо взрывать мосты через Днепр, потому что Украина их все равно взорвет, не вполне верен. Потому что противник не будет полностью взрывать мосты до тех пор, пока по ним не перешла основная часть их сил. Об этом рассказал доктор военных наук Константин Сивков в интервью изданию Украина.ру
В этих условиях Россия имеет возможность обеспечить захват этих мостов действиями воздушно-десантных войск и спецназа, они смогут взять под контроль эти мосты и не допустить их разрушения подрывными зарядами, удерживать до прихода основных сил армии, пояснил эксперт.
"Начнем с того, что сам факт появления на территории Украины новых тяжелых систем американского оружия — это непростой вопрос, потому что они прибывают в вагонах, которые маскируются… вскрыть это очень сложно. В случае вскрытия — их уничтожают, но это вопрос не столько средств поражения, сколько вопрос разведки", - указал Сивков.
Мы могли бы нанести удар по органам управления высшего звена, в первую очередь, по администрации президента Украины и по Генеральному штабу. Там находятся люди, которые осуществляют контакты, которые организуют все эти поставки, без чего невозможно было бы все это сделать, но эти удары пока не наносятся, заключил собеседник издания.
 
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