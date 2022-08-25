Пять прогнозов развития ситуации на Украине составила британская газета The Guardian - 25.08.2022 Украина.ру
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Пять прогнозов развития ситуации на Украине составила британская газета The Guardian
Пять прогнозов развития ситуации на Украине составила британская газета The Guardian - 25.08.2022 Украина.ру
Пять прогнозов развития ситуации на Украине составила британская газета The Guardian
Пять сценариев развития специальной военной операции (СВО) на Украине на ближайшие полгода подготовил редактор военных новостей британской газеты The GuardianДэн Саббах. Об этом он пишет в статье, посвященной Дню независимости Украины 24 августа
2022-08-25T09:53
2022-08-25T09:53
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СВО продлится год, но интенсивность боевых действий снизится. Обе стороны не готовы заключать перемирие, несмотря на потери. Киев хочет вернуть освобожденные территории, Россия - продолжать операцию.Украина не может контратаковать, поэтому применит дальнобойные ракеты и займется партизанскими рейдами на российские базы в глубоком тылу.Россия переключится на укрепление освобожденных территорий. Темпы наступления замедлят, но усилят артиллерию для минимизации потерь.Кризис с беженцами и зима дадут дополнительные возможности тем, кто лучше подготовится. На Западе ожидают новую волну миграции, в Киеве опасаются, что Украина останется без отопления, Москва продолжит давление на Запад в связи с европейским энергетическим кризисом. Весной, возможно, начнется новый "боевой сезон".Неизвестно, что Запад решит делать с Украиной. Без военной помощи Киев бы пал, но в то же время Запад не поставляет необходимое Украине количество оружия. Пока идут боевые действия, на Украине растут гуманитарные потребности, в том числе в жилье. Дефицит украинского бюджета достигает 5 млрд долларов в месяц, реконструкция обойдется еще дороже.
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новости, прогноз, украина, сво, россия, запад
Новости, прогноз, Украина, СВО, Россия, Запад

Пять прогнозов развития ситуации на Украине составила британская газета The Guardian

09:53 25.08.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота сапёрных подразделений на заводе "Азовсталь"
Работа сапёрных подразделений на заводе Азовсталь
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
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Пять сценариев развития специальной военной операции (СВО) на Украине на ближайшие полгода подготовил редактор военных новостей британской газеты The GuardianДэн Саббах. Об этом он пишет в статье, посвященной Дню независимости Украины 24 августа
СВО продлится год, но интенсивность боевых действий снизится. Обе стороны не готовы заключать перемирие, несмотря на потери. Киев хочет вернуть освобожденные территории, Россия - продолжать операцию.
Украина не может контратаковать, поэтому применит дальнобойные ракеты и займется партизанскими рейдами на российские базы в глубоком тылу.
Россия переключится на укрепление освобожденных территорий. Темпы наступления замедлят, но усилят артиллерию для минимизации потерь.
Кризис с беженцами и зима дадут дополнительные возможности тем, кто лучше подготовится. На Западе ожидают новую волну миграции, в Киеве опасаются, что Украина останется без отопления, Москва продолжит давление на Запад в связи с европейским энергетическим кризисом. Весной, возможно, начнется новый "боевой сезон".
Неизвестно, что Запад решит делать с Украиной. Без военной помощи Киев бы пал, но в то же время Запад не поставляет необходимое Украине количество оружия. Пока идут боевые действия, на Украине растут гуманитарные потребности, в том числе в жилье. Дефицит украинского бюджета достигает 5 млрд долларов в месяц, реконструкция обойдется еще дороже.
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