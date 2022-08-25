Американист предсказал, что Запад сделает с киевским режимом - 25.08.2022 Украина.ру
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Американист предсказал, что Запад сделает с киевским режимом
Американист предсказал, что Запад сделает с киевским режимом - 25.08.2022 Украина.ру
Американист предсказал, что Запад сделает с киевским режимом
Сейчас США используют киевский режим для ослабления России, однако в будущем они его непременно бросят. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил политолог-американист Дмитрий Дробницкий
2022-08-25T07:30
2022-08-25T08:36
новости
спецоперация
дмитрий дробницкий
запад
сша
киевский режим
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Он заметил, что большая часть оружия, поставляемого Западом на Украину, является устаревшими образцами, которые берутся со складов.Политолог считает, что страны Запада вступают в полосу кризиса, который продлится минимум два-три года, и в это время им будет не до поставок оружия киевскому режиму.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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Украина.ру
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новости, спецоперация, дмитрий дробницкий, запад, сша, киевский режим
Новости, Спецоперация, Дмитрий Дробницкий, Запад, США, киевский режим

Американист предсказал, что Запад сделает с киевским режимом

07:30 25.08.2022 (обновлено: 08:36 25.08.2022)
 
© Фото : Andrei NovitskyФлаги Украина США
Флаги Украина США - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© Фото : Andrei Novitsky
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Сейчас США используют киевский режим для ослабления России, однако в будущем они его непременно бросят. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил политолог-американист Дмитрий Дробницкий
Он заметил, что большая часть оружия, поставляемого Западом на Украину, является устаревшими образцами, которые берутся со складов.
MARS II - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 17:38
Die Welt: Украина второй месяц просит Германию увеличить поставки оружияУкраинские дипломаты с начала июня просят правительство Германии поставить дополнительное вооружение, однако пока что успеха не имеют. Об этом 19 августа сообщает газета Die Welt со ссылкой на источники в политическом руководстве Украины
Политолог считает, что страны Запада вступают в полосу кризиса, который продлится минимум два-три года, и в это время им будет не до поставок оружия киевскому режиму.

«Пока это актив, он действует, кураторы докладывают американцам, что успешно выполняют задачу по ослаблению России, так или иначе. Позже придется это бросить».

Политолог американист Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий
Политолог-американист
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиСпецоперацияДмитрий ДробницкийЗападСШАкиевский режим
 
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