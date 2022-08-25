https://ukraina.ru/20220825/1038071287.html

Американист предсказал, что Запад сделает с киевским режимом

Американист предсказал, что Запад сделает с киевским режимом - 25.08.2022 Украина.ру

Американист предсказал, что Запад сделает с киевским режимом

Сейчас США используют киевский режим для ослабления России, однако в будущем они его непременно бросят. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил политолог-американист Дмитрий Дробницкий

2022-08-25T07:30

2022-08-25T07:30

2022-08-25T08:36

новости

спецоперация

дмитрий дробницкий

запад

сша

киевский режим

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Он заметил, что большая часть оружия, поставляемого Западом на Украину, является устаревшими образцами, которые берутся со складов.Политолог считает, что страны Запада вступают в полосу кризиса, который продлится минимум два-три года, и в это время им будет не до поставок оружия киевскому режиму.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220819/1037888082.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, спецоперация, дмитрий дробницкий, запад, сша, киевский режим