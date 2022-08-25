Американист предсказал, что Запад сделает с киевским режимом
07:30 25.08.2022 (обновлено: 08:36 25.08.2022)
Сейчас США используют киевский режим для ослабления России, однако в будущем они его непременно бросят. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил политолог-американист Дмитрий Дробницкий
Он заметил, что большая часть оружия, поставляемого Западом на Украину, является устаревшими образцами, которые берутся со складов.
19 августа, 17:38Die Welt: Украина второй месяц просит Германию увеличить поставки оружияУкраинские дипломаты с начала июня просят правительство Германии поставить дополнительное вооружение, однако пока что успеха не имеют. Об этом 19 августа сообщает газета Die Welt со ссылкой на источники в политическом руководстве Украины
Политолог считает, что страны Запада вступают в полосу кризиса, который продлится минимум два-три года, и в это время им будет не до поставок оружия киевскому режиму.
«Пока это актив, он действует, кураторы докладывают американцам, что успешно выполняют задачу по ослаблению России, так или иначе. Позже придется это бросить».
Полный текст интервью можно прочитать здесь.