https://ukraina.ru/20220824/1038048212.html

Украине нужна ядерная катастрофа? Как прошло заседание Совбеза ООН

Украине нужна ядерная катастрофа? Как прошло заседание Совбеза ООН - 24.08.2022 Украина.ру

Украине нужна ядерная катастрофа? Как прошло заседание Совбеза ООН

Вечером 23 августа в Совете Безопасности ООН по запросу российской делегации состоялось заседание по Украине

2022-08-24T13:51

2022-08-24T13:51

2022-08-24T14:24

эксклюзив

россия

украина

совет безопасности оон

небензя

запорожская аэс

всу

энергодар

обстрелы

сергей кислица

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Запорожская АЭС в опасностиВ своём выступлении постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя обратил внимание на то, что за две недели, прошедшие с последнего заседания по Запорожской АЭС, ситуация с ядерной безопасностью только обострилась: ВСУ по-прежнему обстреливают территорию станции и города Энергодара, где проживают сотрудники. Тем самым создаётся реальный риск радиационной аварии на АЭС с катастрофическими последствиями для всего европейского континента. Дипломат привёл конкретные примеры:· 11 августа в результате обстрела АЭС из 152-милиметровых орудий 44-й артиллерийской бригадой ВСУ повреждено оборудование брызгательных бассейнов системы охлаждения ядерных реакторов;· 14 августа ВСУ совершили 10 обстрелов АЭС 155-милиметровыми снарядами гаубицы М777 американского производства, а также выпустили 2 управляемых боеприпаса, при обстреле Энергодара 1 человек погиб, ещё 1 получил ранения;· 15 августа выпущено 30 снарядов из 152-милиметровых орудий;· 17 августа выпущено 11 снарядов и беспилотник-камикадзе польского производства, по Энергодару нанесено 3 удара барражирующими боеприпасами;· 18 августа совершено 7 обстрелов средствами тяжёлой артиллерии по Энергодару;· 20 августа в результате артиллерийского удара повреждены здания лабораторно-бытового корпуса №2 и гидротехнического цеха, а также освещение станции, вскоре после этого начался обстрел по пригороду Энергодара;· 22 августа беспилотник нанёс удар в район лабораторно-бытового корпуса №2, из американского дальнобойного артиллерийского оружия обстреляна ТЭС в Энергодаре, по имеющимся сведениям, 1 мирный житель погиб, ещё 1 был ранен.В подтверждение Небензя продемонстрировал присутствующим распространённые накануне в Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН в качестве официальных документов фотосвидетельства разрушений на территории Запорожской АЭС – в результате обстрелов ВСУ.В свою очередь заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло выразила глубокую озабоченность Всемирной организации опасной ситуацией на Запорожской АЭС и прилегающей территории. По словам Ди Карло, несмотря на многочисленные призывы, вместо деэскалации мы практически на ежедневной основе видим сообщения о вызывающих тревогу инцидентах в ситуации вокруг станции. Она призвала к соглашению о демилитаризации Запорожской АЭС и прилегающей к ней территории."Весь военный персонал и оборудование должны быть выведены со станции. В дальнейшем на её территории не должны размещаться войска или военное оборудование. Этот объект не должен использоваться в рамках какой-либо военной операции, также должно быть достигнуто соглашение о безопасном демилитаризованном периметре для обеспечения безопасности этой территории", – заявила Ди Карло.Незамедлительно создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС также призвал заместитель постоянного председателя США при ООН Ричард Миллс. Он утверждает, что эта мера позволит миссии МАГАТЭ посетить станцию, провести инспекцию и оценить безопасность.Небензя назвал эти заявления безответственными, совершенно не учитывающими необходимость поддержания условий для безопасного функционирования Запорожской АЭС. Российские военные установили контроль над территорией атомной электростанции в самом начале спецоперации, чтобы не допустить диверсий украинских националистических группировок. Функционирование деятельности АЭС продолжает обеспечивать персонал украинского оператора "Энергоатом". Как подчеркнул на заседании Небензя, благодаря совместной слаженной работе работников станции, пожарных, аварийных расчётов и российских военнослужащих, оказывавших им всестороннюю экстренную помощь, пока удаётся избежать катастрофы в результате обстрелов со стороны ВСУ. Это свидетельствует о здоровой рабочей атмосфере на АЭС – никто никого не притесняет."То, что киевский режим не прекращает атаки на станцию, – прямое следствие преступного попустительства со стороны его западных покровителей. На прошлом заседании ни одной западной делегации не хватило решимости осудить обстрелы станции со стороны ВСУ и призвать киевский режим их прекратить. Не нашлось такой смелости и в европейских столицах. Оттуда лишь звучат абсурдные призывы к России прекратить некие "недавние действия вокруг ЗАЭС". Такое ощущение, что наши коллеги существуют в какой-то своей, параллельной реальности, в которой российские военные сами обстреливают станцию, которую охраняют, да ещё и из американских систем", – заявил Небензя.Он подчеркнул, что Россия, вопреки ложным заявлениям украинских властей и их зарубежных кураторов, не размещает на территории ЗАЭС тяжёлые вооружения и не использует станцию в военных целях, Министерство обороны РФ готово представить МАГАТЭ подтверждающие этот факт снимки высокого разрешения.С 17 по 19 августа с визитом на Украине находился генеральный секретарь ООН, и российская сторона связывала с этой поездкой определённые надежды, однако так и не услышала от Антонио Гутерриша ни осуждения происходящего, ни требования от Киева прекратить обстрелы станции, только призыва к тому, что "военные действия должны обходить Запорожскую АЭС стороной".В связи с этим Небензя поинтересовался у Розмари Ди Карло: удалось ли генеральному секретарю добиться от президента Украины Владимира Зеленского обещания прекратить обстрелы станции, а также какую оценку Секретариат ООН может дать тому, что обстрелы АЭС со стороны Украины продолжаются в свете высказанной МАГАТЭ глубокой обеспокоенностью ситуацией.Экспертов Международного агентства по атомной энергии уже давно ждут на станции. Как напомнил Небензя, Россия с первого дня поддерживала усилия генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по организации миссии на Запорожскую АЭС и сделала всё возможное, чтобы эксперты приехали почти три месяца назад, дав согласие на эту миссию ещё 3 июня. Но тогда поездка сорвалась не по вине Москвы.В последний момент Департамент безопасности Секретариата ООН не выдал разрешение, без которого миссия МАГАТЭ не могла поехать на Украину. Кроме того, ВСУ воспользовались ситуацией и усилили обстрелы района Запорожской АЭС. А глава "Энергоатома", управляющего четырьмя действующими на территории Украины АЭС, Пётр Котин в интервью телеканалу "Эспрессо" прямым текстом заявил, что Киев выступает против визита делегации МАГАТЭ в Запорожскую область из-за заявлений Рафаэля Гросси, выгодных, по его словам, с точки зрения "российской пропаганды"."Сегодня же мы слышим абсурдные рассуждения в иностранной печати, что западные страны чуть ли не продавили согласие России на организацию этой миссии. Мы готовы оказать максимально возможное содействие в решении всех организационных вопросов", – добавил Небензя.23 августа Гросси объявил, что эксперты МАГАТЭ могут прибыть на Запорожскую АЭС уже в ближайшие дни, если переговоры со сторонами конфликта на Украине увенчаются успехом. Он подчеркнул, что присутствие представителей Агентства поможет стабилизировать ситуацию с ядерной безопасностью на объекте и снизить риск серьёзной ядерной аварии в Европе.Отвечая на вопросы журналистов после заседания, Небензя предположил, что задержка поездки миссии МАГАТЭ связана с обсуждением технических деталей, и выразил надежду на прибытие экспертов в конце августа или начале сентября.Позицию Киева насчёт миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС выразил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица."Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил на письмо генерального секретаря от 17 августа. В отношении указанной миссии, следует из письма, предложения МАГАТЭ по плану маршрута соответствуют национальному законодательству Украины и в целом могут быть приняты. Нужно осуществить дальнейшие приготовления, исходя из условий безопасности. Требуется также как можно скорее детальная информация о плане маршрута и других логистических аспектах", – сказал он.Кислица не уточнил, по какому маршруту планирует приехать миссия МАГАТЭ. На предыдущем заседании Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС 11 августа он настаивал, чтобы специалисты заехали со стороны подконтрольных Киеву районов.19 августа агентство France Press сообщило по итогам телефонных переговоров президентов РФ и Франции, что российский лидер Владимир Путин дал согласие на приезд экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Украину."Учитывая масштаб стоящих перед нами вызовов и угроз, мы призываем МАГАТЭ рассмотреть возможность постоянного присутствия экспертов на Запорожской АЭС до восстановления полного контроля компетентными украинскими властями. Мы продолжаем считать, что эффективность миссии может быть повышена путём включения в неё военного и политического компонента при поддержке экспертизы ООН", – продолжил украинский дипломат.Однако, как и в случае с маршрутом, не привёл никаких деталей: что за военный и политический компоненты, как они должны выглядеть и в чём их предназначение, когда речь идёт исключительно о технологической безопасности АЭС.Ди Карло и приветствовала недавние заявления российской и украинской сторон в поддержку отправки первой миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, предупредив, что любой возможный ущерб этой станции или другим ядерным объектам на Украине способен привести к ядерному инциденту и будет иметь катастрофические последствия не только для непосредственных окрестностей, но и для всего региона и за его пределамиЗаявления России и Украины относительно визита специалистов на станцию отметил в своём выступлении и заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан.Он выразил надежду, что все политические препятствия будут устранены и стороны будут придерживаться подхода, нацеленного на разрешение проблем и достигнут договорённости относительно сроков и деталей миссии МАГАТЭ как можно скорее.Заместитель генерального секретаря ООН выступила против отключения станции от украинской энергосети, напомнив слова Гутерриша, что электроэнергия, производимая на Запорожской АЭС, принадлежит Украине."Мы услышали слова, что электричество Запорожской АЭС принадлежит Украине. Хотели бы обратить внимание, что мы не слышали таких слов от Секретариата ООН ни в отношении замороженных на Западе российских финансовых активов, ни в отношении сирийской нефти, которую разворовывают американские власти, которые незаконно оккупируют часть Сирии. Не слышали этого никогда!" - парировал Небензя.Убийство Дарьи Дугиной – в центре внимания мираПомимо ситуации вокруг Запорожской АЭС, Небензя привлёк внимание коллег к гибели независимого журналиста и политолога Дарьи Дугиной в результате взрыва автомобиля в Подмосковье 20 августа. За взрывом, как установили российские правоохранительные органы, стоят украинские спецслужбы, а непосредственным исполнителем была гражданка Украины Наталья Вовк, связанная с националистическим батальоном "Азов" (террористической организацией, запрещённой в РФ), которой после преступления удалось скрыться в Эстонии."В силу своей профессиональной деятельности журналист уже давно была на прицеле у украинских националистов. Вот её фото с печально известного сайта "Миротворец", о котором мы неоднократно говорили. Они отрыто бравируют её убийством – как видите, фото Дарьи перечеркнуто с надписью "ликвидирована", – отметил дипломат.Небензя подчеркнул, что убийство Дугиной осудил официальный представитель Госдепартамента США. На брифинге 22 августа Нед Прайс сказал лишь, что Украина отрицает какую-либо причастность к этому преступлению, и не сомневается, что российская сторона проведёт расследование и представит свои заключения на этот счет, добавив, что США осуждают насилие против гражданских лиц где бы то ни было."Мы призываем Совет и руководство ООН решительно осудить это очередное преступление киевского режима. Он не только активно использует ядерный шантаж, обстреливая ЗАЭС и удерживая, по сути, население Европы в заложниках, но и перешёл все границы, прибегая к физической расправе над неугодными гражданскими лицами из числа иностранных граждан. Причём его жертвой стала независимый журналист, убитая из-за своей профессиональной деятельности", – заявил Небензя.Запад никак не осуждает открытые призывы официальных представителей киевского режима убивать русских, как, например, в случае с послом Украины в Казахстане Петром Врублевским. Он публично заявил, что цель Украины заключается в убийстве наибольшего числа русских, поскольку "чем больше мы убьём русских сейчас, тем меньше придётся убивать нашим детям".Председатель комитета Совета Федерации по международным делам, бывший заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин подчёркивает, что чрезвычайный и полномочный посол представляет официальную позицию своего государства, значит, пока Врублевский остаётся послом Украины в Казахстане, "чем больше мы убьём русских сейчас, тем меньше придётся убивать нашим детям" – это и есть официальная позиция государства Украина. "Посол Украины в Казахстане – это не некий выживший из ума Врублевский. Это Украина. Об этом нужно говорить на всех международных площадках, начиная с Совета Безопасности ООН и заканчивая ОБСЕ. Государство, допускающее политику геноцида по этническому принципу, не может находиться в их составе. Это общечеловеческая, а не дипломатическая норма. И это та самая общечеловеческая ценность, которая, как ничто другое, определяет непересекаемую красную черту, отделяющую национальную идею от фашиствующего национализма", – написал сенатор в Telegram-канале.По словам Карасина, кризис в украинской дипломатии перерастает в лишённое цивилизованных сдержек соревнование послов и дипломатов в ненависти и ругани в адрес всего русского – от людей до культуры и истории, – а это жуткий сигнал агонии, за которой следует распад самой профессиональной службы, деградация людей, их превращение в отвратительных вестников зверств и преступлений против человечности самого государства. Ужасно, что всё это происходит при подчеркнуто молчаливом согласии Киева.Впрочем, подобным поведением отличаются не только украинские дипломаты."Власти Чехии перешли все нормы морали, открыто злорадствуя по поводу убийства Дарьи Дугиной. Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что ей ни жаль ни Дарью, ни её отца, а также что "ночь на 21 августа в России запомнят надолго", и в последующей дискуссии подтвердила, что "стоит за каждым словом. Но даже если отставить в сторону мораль, которую у наших западных коллег уже давно затмила русофобия, высказывания госпожи Черноховой – по сути, открытая поддержка и пропаганда терактов в отношении гражданского лица", – заявила на заседании Совета Безопасности ООН Небензя.Постоянный представитель РФ при ООН напомнил, что гражданин Чехии Томаша Чермак осуждён на Родине на 6 лет за публичную поддержку теракта в новозеландском городе Крайстчерч, и выразил надежду, что компетентные органы Чехии так же серьёзно отнесутся к заявлению министра обороны страны и дадут им соответствующую оценку.Комментарии официальной Праги долго себя ждать не заставили. Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил: "Обвинение Яны Черноховой в поддержке терроризма любым представителем РФ, которая совершает военные преступления на Украине, нельзя считать ни чем иным, как высшим проявлением цинизма".Отреагировала на слова российского дипломата и сама Чернохова. Комментируя высказывание Небензи и заявление властей ДНР об участии Чехии в подготовке террористического акта на территории народной республики в день проведения референдума о ее вступлении в состав РФ, министр сказала: "Лучшего подтверждения действенности нашей помощи Украине мы вряд ли дождёмся".Следующее заседание Совета Безопасности ООН по украинской тематике начнётся уже в 17:00 мск 24 августа – по запросу США и группы европейских государств.

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