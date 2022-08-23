https://ukraina.ru/20220823/1038020607.html

В ДНР обвинили власти Чехии в подготовке теракта

В ДНР обвинили власти Чехии в подготовке теракта - 23.08.2022 Украина.ру

В ДНР обвинили власти Чехии в подготовке теракта

В Донецке задержали гражданина Украины по обвинению в подготовке теракта. Задержанный проходил обучение минно-подрывному делу в Чехии. Об этом 23 августа сообщили в пресс-службе МИД ДНР

2022-08-23T18:10

2022-08-23T18:10

2022-08-23T18:10

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Сотрудники МГБ ДНР задержали гражданина Украины Евгения Карпенко. Мужчину завербовали украинские спецслужбы и отправили на обучение минно-подрывному делу в Чехию. В МИД ДНР обвинили власти Чехии в создании центра подготовки диверсантов-террористов для работы против мирных граждан.Сотрудники МИД ДНР передали все материалы о подготовке Украиной с помощью Чехии теракта на территории Республики в МИД России.

https://ukraina.ru/20220823/1037995323.html

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новости, днр, обстрелы, донецк, чехия