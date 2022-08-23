https://ukraina.ru/20220823/1038020607.html
В ДНР обвинили власти Чехии в подготовке теракта
В ДНР обвинили власти Чехии в подготовке теракта - 23.08.2022 Украина.ру
В ДНР обвинили власти Чехии в подготовке теракта
В Донецке задержали гражданина Украины по обвинению в подготовке теракта. Задержанный проходил обучение минно-подрывному делу в Чехии. Об этом 23 августа сообщили в пресс-службе МИД ДНР
2022-08-23T18:10
2022-08-23T18:10
2022-08-23T18:10
новости
днр
обстрелы
донецк
чехия
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Сотрудники МГБ ДНР задержали гражданина Украины Евгения Карпенко. Мужчину завербовали украинские спецслужбы и отправили на обучение минно-подрывному делу в Чехию. В МИД ДНР обвинили власти Чехии в создании центра подготовки диверсантов-террористов для работы против мирных граждан.Сотрудники МИД ДНР передали все материалы о подготовке Украиной с помощью Чехии теракта на территории Республики в МИД России.
https://ukraina.ru/20220823/1037995323.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, днр, обстрелы, донецк, чехия
Новости, ДНР, обстрелы, Донецк, Чехия
В ДНР обвинили власти Чехии в подготовке теракта
В Донецке задержали гражданина Украины по обвинению в подготовке теракта. Задержанный проходил обучение минно-подрывному делу в Чехии. Об этом 23 августа сообщили в пресс-службе МИД ДНР
Сотрудники МГБ ДНР задержали гражданина Украины Евгения Карпенко. Мужчину завербовали украинские спецслужбы и отправили на обучение минно-подрывному делу в Чехию. В МИД ДНР обвинили власти Чехии в создании центра подготовки диверсантов-террористов для работы против мирных граждан.
"Происходит вопиющее: на территории военных баз стран Европейского союза обучают наемников и диверсантов из третьих государств, которые впоследствии будут применять полученные знания и навыки для массовых убийств мирных жителей", - заявил заместитель министра иностранных дел ДНР Сергей Пересада.
Сотрудники МИД ДНР передали все материалы о подготовке Украиной с помощью Чехии теракта на территории Республики в МИД России.