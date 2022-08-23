В ДНР обвинили власти Чехии в подготовке теракта - 23.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220823/1038020607.html
В ДНР обвинили власти Чехии в подготовке теракта
В ДНР обвинили власти Чехии в подготовке теракта - 23.08.2022 Украина.ру
В ДНР обвинили власти Чехии в подготовке теракта
В Донецке задержали гражданина Украины по обвинению в подготовке теракта. Задержанный проходил обучение минно-подрывному делу в Чехии. Об этом 23 августа сообщили в пресс-службе МИД ДНР
2022-08-23T18:10
2022-08-23T18:10
новости
днр
обстрелы
донецк
чехия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/17/1037988171_0:35:1280:755_1920x0_80_0_0_32170770413904878119ec51099311e2.jpg.webp
Сотрудники МГБ ДНР задержали гражданина Украины Евгения Карпенко. Мужчину завербовали украинские спецслужбы и отправили на обучение минно-подрывному делу в Чехию. В МИД ДНР обвинили власти Чехии в создании центра подготовки диверсантов-террористов для работы против мирных граждан.Сотрудники МИД ДНР передали все материалы о подготовке Украиной с помощью Чехии теракта на территории Республики в МИД России.
https://ukraina.ru/20220823/1037995323.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/17/1037988171_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_69873f12b2ce1fdf7c8cf5096924e0d9.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, днр, обстрелы, донецк, чехия
Новости, ДНР, обстрелы, Донецк, Чехия

В ДНР обвинили власти Чехии в подготовке теракта

18:10 23.08.2022
 
Последствия обстрела администрации главы ДНР в Донецке
Последствия обстрела администрации главы ДНР в Донецке
Читать в
В Донецке задержали гражданина Украины по обвинению в подготовке теракта. Задержанный проходил обучение минно-подрывному делу в Чехии. Об этом 23 августа сообщили в пресс-службе МИД ДНР
Сотрудники МГБ ДНР задержали гражданина Украины Евгения Карпенко. Мужчину завербовали украинские спецслужбы и отправили на обучение минно-подрывному делу в Чехию. В МИД ДНР обвинили власти Чехии в создании центра подготовки диверсантов-террористов для работы против мирных граждан.
"Происходит вопиющее: на территории военных баз стран Европейского союза обучают наемников и диверсантов из третьих государств, которые впоследствии будут применять полученные знания и навыки для массовых убийств мирных жителей", - заявил заместитель министра иностранных дел ДНР Сергей Пересада.
Сотрудники МИД ДНР передали все материалы о подготовке Украиной с помощью Чехии теракта на территории Республики в МИД России.
Денис Пушилин об обстреле Донецка 23 августа 2022 года
14:11
Пушилин прокомментировал обстрел администрации главы ДНРУкраинские войска использовали вооружение НАТО при обстреле центра Донецка 23 августа. В результате обстрела, по предварительным данным, погибли два человека. Об этом Пушилин сообщил в тг-канале
 
НовостиДНРобстрелыДонецкЧехия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:10В ДНР обвинили власти Чехии в подготовке теракта
18:10Пока все плохо. Эксперт о том, как Россия накажет Литву за блокаду Калининграда
18:00Украина запугивает пленных, логика и ход спецоперации. О чём говорили эксперты 22 августа
18:00Американский разведчик объяснил медленное продвижение российских войск на Украине
17:59Правда от Pink Floyd, война Зеленского: что говорили об Украине в мире 23 августа
17:52Джаралла рассказал о причинах диверсий в Крыму и последствиях "Крымской платформы"
17:49Военный эксперт рассказал, как США и НАТО из Прибалтики нанесут ядерный удар по России
17:42Стало известно о дополнительной помощи Канады киевскому режиму
17:17Как в Сербии. Военный эксперт о том, как нанести удар по центрам принятия решений в Киеве
17:15Куда ударить в Польше, кого выкрасть и как брать Одессу - Артамонов. Видео
17:10Пакт Молотова—Риббентропа: возвращение в родную гавань или топор в спину Польше?
17:07Бессмысленный саммит. Главное о "Крымской платформе" в Киеве
16:58Портал для поиска работы Superjob включил Донбасс и Запорожье в состав РФ
16:52Александр Артамонов: Россия перемолола ВСУ в Донбассе, поэтому НАТО хочет войти в Одессу
16:42Не ВСУ: американский разведчик рассказал, кого Россия демилитаризировала на Украине
16:42Кирилл Стремоусов о том, почему украинские нацисты жаждут крови
16:13Неопасное расследование. Чему нас учат Карл Маркс и Буш-младший
16:07Киев разорвал соглашение с РФ о параллельной работе энергосистем
16:01Записной бездельник: назван президент США, который отлынивал от работы больше других
16:00Санкции Канады, теракт, миссия МАГАТЭ на ЗАЭС. Главное на Украине на 16:00 23 августа
Лента новостейМолния