https://ukraina.ru/20220824/1038039516.html
Украина и Россия разорвали налоговое соглашение
Украина и Россия разорвали налоговое соглашение - 24.08.2022 Украина.ру
Украина и Россия разорвали налоговое соглашение
В министерстве финансов России ответили на уведомление украинской стороны о денонсации межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения. Россия направила в Киев соответствующую ноту. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина России
2022-08-24T12:08
2022-08-24T12:08
2022-08-24T12:08
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налоговая
соглашение
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8 июня Украина заявила о разрыве межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предотвращении уклонении от уплаты налогов от 8 февраля 1995 года.23 августа Киев разорвал соглашение о параллельной работе энергосистем России и Украины, действовавшее с 12 июля 2012 года.
https://ukraina.ru/20220823/1038003295.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, налоговая, соглашение
Новости, Украина, Россия, налоговая, соглашение
Украина и Россия разорвали налоговое соглашение
В министерстве финансов России ответили на уведомление украинской стороны о денонсации межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения. Россия направила в Киев соответствующую ноту. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина России