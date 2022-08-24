Украина и Россия разорвали налоговое соглашение

"Соглашение прекращает свое действие с 1 января 2023 года в отношении налогов, взимаемых у источника, – с доходов, выплачиваемых или начисленных 1 января или после 1 января 2023 года, а также в отношении других налогов – за налоговые периоды, начинающиеся 1 января или после 1 января 2023 года", - сообщили в Минфине России.