Украина и Россия разорвали налоговое соглашение - 24.08.2022 Украина.ру
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Украина и Россия разорвали налоговое соглашение
Украина и Россия разорвали налоговое соглашение - 24.08.2022 Украина.ру
Украина и Россия разорвали налоговое соглашение
В министерстве финансов России ответили на уведомление украинской стороны о денонсации межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения. Россия направила в Киев соответствующую ноту. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина России
2022-08-24T12:08
2022-08-24T12:08
новости
украина
россия
налоговая
соглашение
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8 июня Украина заявила о разрыве межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предотвращении уклонении от уплаты налогов от 8 февраля 1995 года.23 августа Киев разорвал соглашение о параллельной работе энергосистем России и Украины, действовавшее с 12 июля 2012 года.
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новости, украина, россия, налоговая, соглашение
Новости, Украина, Россия, налоговая, соглашение

Украина и Россия разорвали налоговое соглашение

12:08 24.08.2022
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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В министерстве финансов России ответили на уведомление украинской стороны о денонсации межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения. Россия направила в Киев соответствующую ноту. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина России
"Соглашение прекращает свое действие с 1 января 2023 года в отношении налогов, взимаемых у источника, – с доходов, выплачиваемых или начисленных 1 января или после 1 января 2023 года, а также в отношении других налогов – за налоговые периоды, начинающиеся 1 января или после 1 января 2023 года", - сообщили в Минфине России.
8 июня Украина заявила о разрыве межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предотвращении уклонении от уплаты налогов от 8 февраля 1995 года.
23 августа Киев разорвал соглашение о параллельной работе энергосистем России и Украины, действовавшее с 12 июля 2012 года.
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Киев разорвал соглашение с РФ о параллельной работе энергосистемКиев разорвал соглашение о мероприятиях по обеспечению параллельной работы энергетических систем России и Украины. Об этом сообщил представитель правительства Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук
 
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