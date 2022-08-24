https://ukraina.ru/20220824/1038025879.html

Попытки вернуть Крым, новые границы, ядерный шантаж. Главное на Украине на утро 24 августа

Попытки вернуть Крым, новые границы, ядерный шантаж. Главное на Украине на утро 24 августа - 24.08.2022 Украина.ру

Попытки вернуть Крым, новые границы, ядерный шантаж. Главное на Украине на утро 24 августа

Украина.ру, 24.08.2022

2022-08-24T09:00

2022-08-24T09:00

2022-08-24T09:00

хроники

эксклюзив

крым

ядерное оружие

россия

украина

владимир зеленский

владимир путин

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Зеленский пообещал вернуть Крым "любыми средствами". Американский полковник спрогнозировал будущие границы Украины. Глава МИД Британии заявила о готовности применить ядерное оружиеПрезидент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на международном саммите "Крымская платформа" пообещал вернуть Крым любыми способами и без консультаций со странами-партнерами. Его слова приводит Reuters.Украинский лидер также указал, что с каждым днем Киеву нужно еще больше западных вооружений для противостояния России, чем то количество, что было предоставлено ранее.По словам Зеленского, Украина не готова к прекращению огня и не станет стабилизировать ситуацию в зоне конфликта.Первый заместитель главы международного комитета Совета федерации (СФ) Владимир Джабаров назвал фантазиями Зеленского планы Киева демонтировать Крымский мост в случае возвращения полуострова под свой контроль.Он сопоставил цели украинского лидера с мечтами главного героя известной лирической пьесы."Фантазии Фарятьева, простите, Зеленского. Мечтать не вредно", - сказал Джабаров.С подобным мнением выступил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он призвал власти Киева прекратить истерику из-за российского статуса Крыма и смириться с этим фактом."Уже пора прекратить многолетнюю истерику насчет российского статуса Крыма и смириться с тем, что это законная и неотъемлемая территория Российской Федерации, посягательство на которую будет иметь для агрессора колоссальные плачевные последствия", - указал Рогов.Второй онлайн-саммит "Крымской платформы", организованный по инициативе украинского президента, прошел 23 августа. В нем приняли участие десятки стран и международных организаций. Киев обозначил главной целью саммита обсуждение путей "деоккупации" Крыма.Так, в ходе саммита премьер Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Афины не согласятся с возможным изменением границ Украины. По его словам, нерушимость границ — это фундамент, на котором была построена Европа после хельсинкского Заключительного акта.Мицотакис напомнил об опыте турецкого вторжения и оккупации значительной части Кипра в 1974 году."Эта рана до сих пор не зажила, спустя почти 50 лет. Мы знаем, какую боль и цену это приносит стране", — сказал политик.Президент Франции Эммануэль Макрон также призвал Запад отказаться от компромиссов с Россией и перестать проявлять слабость перед ней. По его мнению, Россия сделала свой выбор, начав специальную операцию на Украине."Мы не должны проявлять никакой слабости, никакого духа компромисса, потому что речь идет о свободе для всех и вся и мире во всех частях земного шара", - сказал Макрон.Участники форума заявили о возможности введения в отношении российской стороны новых санкционных мер, "если это понадобится и действия России будут требовать этого".Глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя итоги онлайн-саммита, заявил, что участники "Крымской платформы" понимают, что регион никогда не перестанет быть частью России."Это парад политических фриков, кроме как клоунадой это назвать невозможно", - отметил он.По словам Аксенова, последователи движения отдаляются от Крыма все дальше и дальше, при этом текущая повестка саммита направлена на нанесение максимального вреда России."Все они понимают, что Крыма им не видать как своих ушей", — добавил Аксенов.Новые границы УкраиныБывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в статье для American Conservative заявил, что военная помощь Вашингтона может привести Украину к потере всего юга и левобережья Днепра.Он раскритиковал открытое письмо двадцати известных американцев-сторонников боевых действий под названием "США должны вооружить Украину сейчас, пока не поздно".Макгрегор отметил, что увеличение поставок вооружений со стороны США неизбежно приведет к росту эскалации конфликта.По словам военного, чем дольше продлится противостояние сторон, тем вероятнее, что ущерб Украине окажется "непоправимым".Ранее Макгрегор высказался о роли США в ситуации на Украине. Он предположил, что Вашингтон столкнется с нехваткой запасов высокоточных ракет и боеприпасов для гипотетической войны с КНР из-за поставок оружия Киеву."Судя по темпам расходования боеприпасов и систем высокоточного оружия всех видов на Украине, текущие запасы высокоточных ракет и боеприпасов в США будут быстро исчерпаны", — заключил Макгрегор.Ядерная угрозаГлава Министерства иностранных дел (МИД) Великобритании и кандидат в премьер-министры страны Лиз Трасс пообещала применить ядерное оружие при необходимости."Я думаю, что это важная обязанность премьер-министра. Я готова сделать это", — сказала она на встрече с членами Консервативной партии в Бирмингеме, отвечая на вопрос о возможности использования ядерного оружия при возникновении угрозы для Великобритании.Заявление министра прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.Посол по вопросам разоружения Министерства иностранных дел КНР Ли Сонг в ходе Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия заявил, что Китай призвал все страны заключить общий договор о неприменении ядерного оружия первыми. По его словам, всем ядерным державам следует пойти по примеру Китая и придерживаться политики неприменения ядерного оружия первыми. Он считает, что странам необходимо заключить договор о взаимном неприменении данного вида оружия массового поражения и воздерживаться от того, чтобы обозначать какую-либо державу в качестве цели для удара.Ли Сонг выразил уверенность, что ядерные державы должны прилагать все усилия, чтобы не допустить нерегламентированные пуски ядерного оружия.При этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон рассмотрит возможность применения своего ядерного арсенала только в чрезвычайных обстоятельствах.Он уточнил, что речь идет в том числе о защите жизненно важных интересов США, союзников и партнеров."Пока существуют ядерные вооружения, фундаментальная роль американских ядерных вооружений будет заключаться в том, чтобы сдерживать ядерные нападения на Соединенные Штаты, на наших союзников и партнеров", - отметил Блинкен.Глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что после вступления в НАТО страна не будет размещать ядерное оружие на своей территории.Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, в свою очередь, отметил, что ситуация на Украине заставляет задуматься о необходимости запрета ядерного оружия."Нынешний военный конфликт на территории Украины, разговоры о возврате ядерных вооружений и взаимные угрозы применения ядерного оружия заставляют нас, как никогда прежде, задуматься о коллективной уязвимости человечества и о насущной необходимости запрета и ликвидации этого смертоносного оружия", - сказал Тлеуберди.Папа Римский Франциск назвал аморальными обладание ядерным оружием и использование его для сохранения баланса в мире."Попытка обеспечить стабильность и мир за счет ложного чувства безопасности и "баланса страха" неизбежно ведет к отравлению отношений между народами и препятствует подлинному диалогу", - высказывался он.Президент России Владимир Путин заявил, что первоисточником риторики вокруг возможности ядерной войны являются безответственные западные политики. По его словам, Россия вынуждена отвечать на подобные выпады."Мы что, молчать будем [в ответ на резкую риторику оппонентов о возможности ядерной войны]? Мы соответствующим образом отвечаем. Как только мы ответили — сразу цепляются за это и говорят, вот, Россия угрожает. Ничего мы не угрожаем. Но все должны знать, что у нас есть", - объяснил Путин.Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что Россия может применить ядерное оружие лишь в крайнем случае для своей защиты.Матвиенко добавила, что разговоры о возможности ядерной войны недопустимы. По ее словам, любой здравомыслящий человек и политический деятель понимает ее последствия. Она считает, что это станет концом человеческой цивилизации.Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что главным назначением российских ядерных сил является сдерживание ядерного нападения."Его использование [ядерного оружия] ограничивается чрезвычайными обстоятельствами, которые определены в российских руководящих документах, открытых для широкого ознакомления", - сказал он.По его словам, необходимость применять ядерное оружие на Украине, чтобы достичь целей специальной военной операции, отсутствует.Шойгу отметил, что использование ядерного оружия ограничивается чрезвычайными обстоятельствами, которые определены в соответствующих документах, открытых для широкого ознакомления.

https://ukraina.ru/20220823/1038002671.html

https://ukraina.ru/20220823/1037973645.html

https://ukraina.ru/20220823/1037981987.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

хроники, эксклюзив, крым, ядерное оружие, россия, украина, владимир зеленский, владимир путин