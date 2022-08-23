https://ukraina.ru/20220823/1038002671.html

Санкции Канады, теракт, миссия МАГАТЭ на ЗАЭС. Главное на Украине на 16:00 23 августа

Санкции Канады, теракт, миссия МАГАТЭ на ЗАЭС. Главное на Украине на 16:00 23 августа - 23.08.2022 Украина.ру

Санкции Канады, теракт, миссия МАГАТЭ на ЗАЭС. Главное на Украине на 16:00 23 августа

Украина.ру, 23.08.2022

2022-08-23T16:00

2022-08-23T16:00

2022-08-23T16:50

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Канада расширила санкции против России. В ДНР предотвратили теракт. Лавров согласился с необходимостью отправить экспертов МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанциюКанада расширила санкции против России, включив в список 43 военных и 17 организаций, которые Украина считает причастными к событиям в городе Буче, сообщается на сайте правительства страны.Среди граждан, которые попали под новые канадские санкции, нет публичных персон.Из организаций в список вошли: Научно-производственные предприятия «Салют» и «Алмаз». Первое разрабатывает радиолокационные комплексы и системы управления вооружением для Военно-морского флота, а второе — СВЧ-радиоэлектронику. Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов. НИИ «Аргон», разрабатывающий ЭВМ, в том числе для ракет. А также АО «Научно-исследовательский институт автоматизированных систем и комплексов связи "Нептун"». Северное машиностроительное предприятие, которое в том числе строит атомные подлодки, и другие.Российские власти заявляют, что сообщения о гибели мирных жителей в Буче — это фейк. Опубликованные СМИ и украинскими властями кадры в Минобороны России назвали постановкой, добавив, что за время, когда город контролировали российские военные, «ни один местный житель не пострадал».Канада с конца февраля неоднократно ужесточала санкции против России. Она запретила въезд российскому руководству — президенту Владимиру Путину, главам МИДа и Минобороны Сергею Лаврову и Сергею Шойгу. Под ограничения также попали патриарх Кирилл, бывший глава «Яндекса» Тигран Худавердян, телеведущая Екатерина Андреева и руководство Роскомнадзора.Российские власти считают западные санкции незаконными.В марте МИД запретил въезжать в Россию более чем 300 гражданам Канады, в том числе премьеру Джастину Трюдо, главе МИДа Мелани Жоли и министру национальной обороны Аните Ананд. Впоследствии список неоднократно расширяли, в него также вошли супруга премьера Софи Трюдо, руководство вооруженных сил Канады, а также ряд федеральных и региональных чиновников.Предотвращенный теракт в ДНР и обстрелы ДонбассаГражданин Украины, прошедший подготовку в Чехии, готовил теракт в Донецкой Народной Республике (ДНР) в день проведения референдума о вхождении республики в состав РФ. Об этом заявил пресс-офицер Министерства государственной безопасности (МГБ) ДНР Михаил Попов.«В МГБ ДНР обратился гражданин Украины Карпенко Евгений Анатольевич, 1984 года рождения, который сообщил, что, находясь на заработках на территории Чешской Республики был завербован украинскими спецслужбами. После вербовки указанный гражданин прошел обучение на территории Чехии под руководством чешских и украинских инструкторов по огневой подготовке и минно-взрывному делу. По завершению обучения был направлен на территорию ДНР с целью совершения террористического акта в момент проведения референдума по вхождению республики в состав Российской Федерации», — сказал он на брифинге.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что днем во вторник Вооруженные силы Украины также дважды за полчаса обстреляли Донецк из ствольной артиллерии калибра 155 мм, которая стоит на вооружении стран НАТО. По информации представительства, украинские силовики в 14:04 и в 14:38 открывали огонь по Кировскому району города. В общей сложности было выпущено восемь снарядов.Ранее в штабе теробороны ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли Кировский район тремя ракетами из РСЗО «Ураган», оснащенными противопехотными минами «Лепесток».Мэр Донецка Алексей Кулемзин также информировал о серьезных обстрелах в центральном Ворошиловском и Калининском районах города. По его словам, в Ворошиловском районе зафиксировано прямое попадание в многоквартирный дом, также под обстрел попал район торгового центра Green Plaza. Сообщалось о трех погибших и шестерых раненых.При этом интернет-издание «Страна.ua» сообщало, что среди служащих украинских войск распространяются панические настроения, целые подразделения срываются с позиций.По его данным, самым слабым подразделением, на херсонском направлении являются силы территориальной обороны (ТРО), большинство из них — новички. Командование старается «разбавить только прибывших на ноль уже обстрелянными людьми». Другой военный добавил, что в теробороне много «случайных людей», которые воображали, что специальная операция будет похожа на события на «евромайдане» в 2014 году.Еще один собеседник издания отметил, что 90% времени они проводят на дне окопов.«Бойцы лежат на дне окопов часами, кто-то броником накрывается, особо бережливые даже куски железа тащат в окопы и делают себе индивидуальные убежища. Наверх, за бруствер окопа, выскакиваем по очереди и только по крайней надобности», — цитирует его издание.Миссия МАГАТЭ на ЗАЭСГлава Министерства иностранных дел (МИД) Франции Катрин Колонна поговорила по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым. Они обсудили отправку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), говорится в сообщении французского ведомства.Часть Запорожской области (включая Энергодар, где находится ЗАЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе) с конца февраля контролируют российские войска. В регионе назначена военно-гражданская администрация, власти которой в июле-августе неоднократно обвиняли ВСУ в артиллерийских обстрелах АЭС и ударах беспилотников.Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал любые атаки на атомные электростанции самоубийственными и призвал прекратить их.В середине августа в Совбезе ООН прошло посвященное этой теме заседание. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что сейчас угрозы ядерной безопасности нет, но ситуация может измениться в любой момент. Он призвал как можно скорее допустить на станцию миссию МАГАТЭ. Официальный представитель Гутерриша Стефан Дюжаррик 15 августа заявил, что секретариат ООН поддержит любую поездку МАГАТЭ на ЗАЭС через Киев, если на это согласятся Москва и украинские власти.Россия рассчитывает, что детали и логистика приезда международной миссии на Запорожскую АЭС будут согласованы в ближайшее время, заявили позднее в МИДе. Там говорят, что маршрут для посещения АЭС специалистами агентства был согласован еще в начале июня, а в срыве визита виноваты "западное сообщество" и "киевский режим". При этом маршрут делегации через Киев и линию соприкосновения в министерстве считают небезопасным.На днях в Елисейском дворце сообщили, что президент России Владимир Путин в разговоре с французским лидером Эмманюэлем Макроном заявил о готовности пересмотреть требования к визиту на Запорожскую АЭС миссии МАГАТЭ, в том числе касающиеся ее допуска лишь через территорию России. Макрон настаивал на том, чтобы эксперты прибыли на станцию на условиях Украины. В заявлении Кремля по этому вопросу говорилось, что Москва готова содействовать организации поездки.

https://ukraina.ru/20220823/1037981987.html

https://ukraina.ru/20220823/1037973645.html

https://ukraina.ru/20220822/1037938487.html

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санкции, магатэ, запорожская аэс, хроники, эксклюзив