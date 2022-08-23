В Запорожской области отменили налоги для компаний из ДНР, ЛНР и Херсонщины - 23.08.2022 Украина.ру
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В Запорожской области отменили налоги для компаний из ДНР, ЛНР и Херсонщины
В Запорожской области отменили налоги для компаний из ДНР, ЛНР и Херсонщины - 23.08.2022 Украина.ру
В Запорожской области отменили налоги для компаний из ДНР, ЛНР и Херсонщины
Компании из ЛНР, ДНР, России и других освобождённых регионов Украины, работающие на территории Запорожской области, отныне не обязаны платить налоги в регионе. Об заявил агентству РИА Новости 23 августа представитель руководства налоговой службы Запорожской области
2022-08-23T15:28
2022-08-23T15:28
запорожская область
новости
экономика
сми
налогообложение
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Он также сообщил, что принято решение об уменьшении налога с оборота на ранее уплаченные суммы НДС для российских поставщиков топлива. По словам чиновника, это позволило уменьшить цены бензина и дизельного топлива на заправках.На данный момент Запорожская область контролируется российскими войсками на 70%, при этом её областной центр занимают силы киевского режима. Военно-гражданская администрация региона базируется в Мелитополе.
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запорожская область, новости, экономика, сми, налогообложение
Запорожская область, Новости, Экономика, СМИ, налогообложение

В Запорожской области отменили налоги для компаний из ДНР, ЛНР и Херсонщины

15:28 23.08.2022
 
© Роман Гнатюк/Украина.руМелитополь улица жители день победы 9 мая магазин
Мелитополь улица жители день победы 9 мая магазин
© Роман Гнатюк/Украина.ру
Читать в
Компании из ЛНР, ДНР, России и других освобождённых регионов Украины, работающие на территории Запорожской области, отныне не обязаны платить налоги в регионе. Об заявил агентству РИА Новости 23 августа представитель руководства налоговой службы Запорожской области

"Принято постановление об избежании двойного налогообложения, что позволяет исключить излишнюю уплату налогов при оказании услуг, выполнении работ и торговле товарами субъектами хозяйствования из других освобождённых регионов, из Донецкой и Луганской народных республик, а также компаниями из России",- сказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что принято решение об уменьшении налога с оборота на ранее уплаченные суммы НДС для российских поставщиков топлива. По словам чиновника, это позволило уменьшить цены бензина и дизельного топлива на заправках.
Повседневная жизнь в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
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"Все целое": журналист Селезнев рассказал о состоянии дороги от Донецка до МелитополяДорога от Донецка до Мелитополя и Бердянска примерно на 70% в хорошем состоянии, о боевых действиях напоминают взорванные мосты, которые разрушали ВСУ при отступлении и брошенная техника, регион быстро восстановится, кроме Мариуполя, сказал социолог, блогер и журналист из Донецка Денис Селезнев в интервью Украина.ру
На данный момент Запорожская область контролируется российскими войсками на 70%, при этом её областной центр занимают силы киевского режима. Военно-гражданская администрация региона базируется в Мелитополе.
 
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