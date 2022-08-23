https://ukraina.ru/20220823/1037998806.html

В Запорожской области отменили налоги для компаний из ДНР, ЛНР и Херсонщины

В Запорожской области отменили налоги для компаний из ДНР, ЛНР и Херсонщины - 23.08.2022 Украина.ру

В Запорожской области отменили налоги для компаний из ДНР, ЛНР и Херсонщины

Компании из ЛНР, ДНР, России и других освобождённых регионов Украины, работающие на территории Запорожской области, отныне не обязаны платить налоги в регионе. Об заявил агентству РИА Новости 23 августа представитель руководства налоговой службы Запорожской области

2022-08-23T15:28

2022-08-23T15:28

2022-08-23T15:28

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Он также сообщил, что принято решение об уменьшении налога с оборота на ранее уплаченные суммы НДС для российских поставщиков топлива. По словам чиновника, это позволило уменьшить цены бензина и дизельного топлива на заправках.На данный момент Запорожская область контролируется российскими войсками на 70%, при этом её областной центр занимают силы киевского режима. Военно-гражданская администрация региона базируется в Мелитополе.

https://ukraina.ru/20220725/1036846249.html

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запорожская область, новости, экономика, сми, налогообложение