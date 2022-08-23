В Запорожской области отменили налоги для компаний из ДНР, ЛНР и Херсонщины
© Роман Гнатюк/Украина.руМелитополь улица жители день победы 9 мая магазин
© Роман Гнатюк/Украина.ру
Компании из ЛНР, ДНР, России и других освобождённых регионов Украины, работающие на территории Запорожской области, отныне не обязаны платить налоги в регионе. Об заявил агентству РИА Новости 23 августа представитель руководства налоговой службы Запорожской области
"Принято постановление об избежании двойного налогообложения, что позволяет исключить излишнюю уплату налогов при оказании услуг, выполнении работ и торговле товарами субъектами хозяйствования из других освобождённых регионов, из Донецкой и Луганской народных республик, а также компаниями из России",- сказал собеседник агентства.
Он также сообщил, что принято решение об уменьшении налога с оборота на ранее уплаченные суммы НДС для российских поставщиков топлива. По словам чиновника, это позволило уменьшить цены бензина и дизельного топлива на заправках.
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На данный момент Запорожская область контролируется российскими войсками на 70%, при этом её областной центр занимают силы киевского режима. Военно-гражданская администрация региона базируется в Мелитополе.