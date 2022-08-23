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Украинская певица устроила ритуальную провокацию с русским кокошником

Украинская певица устроила ритуальную провокацию с русским кокошником - 23.08.2022 Украина.ру

Украинская певица устроила ритуальную провокацию с русским кокошником

Известная украинская певица Оля Полякова, в начале карьеры часто выступавшая в кокошнике, ритуально сожгла его в эфире телепередачи "Сніданок з 1+1" 22 августа

2022-08-23T14:53

2022-08-23T14:53

2022-08-23T14:53

новости

оля полякова

певица

ритуал

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"Я очень хорошо знаю своего слушателя, моя карьера в Украине. (…) Мы все изменились. И поняли, что следует отказаться от прошлого. Да, меня сделал известной кокошник, но еще с начала "российской агрессии" в Крыму и Донбассе я ношу корону. Но люди все еще помнят меня с кокошником", - заявил она.Певица демонстративно сожгла головной убор на лысой горе Щекавице в Киеве, по ее словам, эта гора известна магическими обрядами со старинных времен.Ритуальное сожжение Полякова сопровождала кровожадным "заговором" и проклятьями.Ранее в скандал попала украинская певица Алина Паш. Участвуя в музыкальном фестивале в Венгрии, она хотела во время своего выступления "устроить шоу для россиян", распространяя нарративы киевской пропаганды, но сама попала под шквал критики на Родине, так как в фестивале участвовали и российские исполнители.

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новости, оля полякова, певица, ритуал