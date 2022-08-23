https://ukraina.ru/20220823/1037991473.html
"Она погибла за Россию". Дугин о последних словах дочери
"Она погибла за Россию". Дугин о последних словах дочери - 23.08.2022 Украина.ру
"Она погибла за Россию". Дугин о последних словах дочери
В московском телецентре Останкино проходит прощание с российской журналисткой Дарьей Дугиной. Украина.ру, 23.08.2022
2022-08-23T13:47
2022-08-23T13:47
2022-08-23T13:47
видео
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В московском телецентре Останкино проходит прощание с российской журналисткой Дарьей Дугиной.20 августа ее автомобиль взорвался на ходу в Подмосковье. СК России рассматривает версию, что гражданка Украины Наталья Вовк дистанционно активировала самодельное взрывное устройство, заложенное под автомобиль. На церемонии прощания выступил отец погибшей, философ Александр Дугин. Он рассказал о последнем разговоре с дочерью.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, видео
"Она погибла за Россию". Дугин о последних словах дочери
В московском телецентре Останкино проходит прощание с российской журналисткой Дарьей Дугиной.
20 августа ее автомобиль взорвался на ходу в Подмосковье. СК России рассматривает версию, что гражданка Украины Наталья Вовк дистанционно активировала самодельное взрывное устройство, заложенное под автомобиль. На церемонии прощания выступил отец погибшей, философ Александр Дугин. Он рассказал о последнем разговоре с дочерью.