Дуда в Киеве, жертвы в ДНР, опасения США. Главное на Украине на 12:00 23 августа - 23.08.2022 Украина.ру
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Дуда в Киеве, жертвы в ДНР, опасения США. Главное на Украине на 12:00 23 августа
Дуда в Киеве, жертвы в ДНР, опасения США. Главное на Украине на 12:00 23 августа - 23.08.2022 Украина.ру
Дуда в Киеве, жертвы в ДНР, опасения США. Главное на Украине на 12:00 23 августа
Украина.ру, 23.08.2022
2022-08-23T12:00
2022-08-23T12:00
хроники
эксклюзив
дуда
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Президент Польши прибыл в Киев. Двое человек погибли в Горловке из-за украинских военных. США перестали верить в победу КиеваПрезидент Польши Анджей Дуда приехал в Киев. Об этом 23 августа сообщили в аккаунте его канцелярии в Twitter.На кадрах Дуда выходит из поезда на вокзале в Киеве, где ему пожимают руки встречающие его представители украинской стороны.Дуда посетил Киев по приглашению президента Владимира Зеленского.В ходе визита состоятся двусторонние переговоры между президентами и делегациями, посвященные ситуации на Украине, поддержке в военном, экономическом и гуманитарном измерении, двустороннему сотрудничеству.Визит Дуды проходит накануне Дня независимости Украины и является пятой встречей президентов Польши и Украины в этом году.До этого глава Польши находился с визитом в Киеве в апреле, вместе с президентом Эстонии Аларом Карисом, лидером Литвы Гитанасом Науседой и президентом Латвии Эгилсом Левитсом. Главы государств провели встречу с президентом Украины и обсудили спецоперацию РФ по защите Донбасса.После президент Польши прибыл в Киев с новым официальным визитом 22 мая. Дуда стал первым главой иностранного государства, который выступил в украинском парламенте после начала российской спецоперации по защите Донбасса.В мае секретарь Совбеза России Николай Патрушев указал на наличие у Запада особых планов на территорию Украины. Как отметил Патрушев, подтверждением тому стал визит в Киев польского президента Дуды, а также его заявления о том, что вскоре польско-украинская граница перестанет существовать.В начале мая Дуда сказал, что границ между Польшей и Украиной в будущем "больше не будет", а граждане этих двух государств смогут "вместе жить на этой земле".В конце мая, стало известно, что Зеленский намерен внести в Верховную Раду законопроект, который установит особый правовой статус для граждан Польши на территории Украины.В свою очередь помощник президента РФ, глава делегации России на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявлял, что Польша при первом удобном случае заберет западноукраинские земли.Обстрелы ДонбассаУкраинские войска за минувшие сутки 40 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 246 различных боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.На донецком направлении противник применял – артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм. На ясиноватском – артиллерию 152 мм. На горловском – артиллерию 155 и 152 мм, минометы 120 мм.Под вражеским огнем оказались районы семи населенных пунктов Республики: столица г. Донецк (Куйбышевский, Ленинский, и Петровский районы), Зайцево, Горловка, Озеряновка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Александровка.За прошедшие сутки поступили сведения о гибели 2 гражданских лиц в Горловке. Ранения различной степени тяжести получили 4 гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка и Горловке.Повреждено 11 домостроений в Петровском, Куйбышевском районах Донецка, Горловке, а также 1 объект гражданской инфраструктуры.Украинские войска обстреляли из артиллерии и Макеевку (город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР). По ней выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра.При этом потери украинских войск за прошедшие сутки в боях с Народной милицией Донецкой Народной Республики превысили 30 человек, уничтожены одна артиллерийская установка и два бронетранспортера. Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.В свою очередь официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики капитан Иван Филипоненко отметил, что "в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике".Уничтожено до 40 человек личного состава; пять бронетранспортёров; три единицы специальной автомобильной техники.США не верят в УкраинуСША перестали верить в победу Украины над Россией и опасаются эскалации из-за военных поставок Киеву. Об этом рассказал бывший советник заместителя госсекретаря по глобальным вопросам Роберт Мэннинг в материале для издания The Hill."Политика США в отношении конфликта на Украине более осторожна: она подразумевает объединение союзников, предоставление военной техники, обучение личного состава, но исключает прямое военное вмешательство", — заявил экс-чиновник.По его словам, "бодрые кричалки из округа Колумбия о "полной победе" постепенно сменяются суровой реальностью конфликта с менее определенным исходом".При этом Государственный департамент США (Госдеп) призвал американцев срочно покинуть территорию Украины, поскольку, по информации ведомства, возможна активизация военных действий. Об этом говорится в сообщении на сайте американского посольства в Киеве.Кроме того, в нем содержатся рекомендации к действиям на случай попадания гражданских лиц под обстрел.Ранее издание Le Figaro написало, что военные Вооруженных сил Украины ВСУ описали бои против российской армии в Донбассе как "ад". На условиях анонимности они пожаловались на превосходство российской артиллерии. Так, по словам одного из бойцов, район, где размещаются их позиции, подвергался обстрелам от 40 до 60 раз в день, тогда как ВСУ способны ответить лишь десятью залпами.
https://ukraina.ru/20220823/1037973645.html
https://ukraina.ru/20220822/1037938487.html
https://ukraina.ru/20220822/1037922756.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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хроники, эксклюзив, дуда, украина, сша, днр, лнр, донбасс
Хроники, Эксклюзив, Дуда, Украина, США, ДНР, ЛНР, Донбасс

Дуда в Киеве, жертвы в ДНР, опасения США. Главное на Украине на 12:00 23 августа

12:00 23.08.2022
 
© Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит НАТО в Брюсселе
Саммит НАТО в Брюсселе
© Алексей Витвицкий
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Сергей Зуев
автор Украина.ру
Все материалы
Президент Польши прибыл в Киев. Двое человек погибли в Горловке из-за украинских военных. США перестали верить в победу Киева
Президент Польши Анджей Дуда приехал в Киев. Об этом 23 августа сообщили в аккаунте его канцелярии в Twitter.

"Еще один визит президента польской республики на Украину начался", — указано в подписи под видеороликом.

На кадрах Дуда выходит из поезда на вокзале в Киеве, где ему пожимают руки встречающие его представители украинской стороны.
Дуда посетил Киев по приглашению президента Владимира Зеленского.
В ходе визита состоятся двусторонние переговоры между президентами и делегациями, посвященные ситуации на Украине, поддержке в военном, экономическом и гуманитарном измерении, двустороннему сотрудничеству.
Визит Дуды проходит накануне Дня независимости Украины и является пятой встречей президентов Польши и Украины в этом году.
До этого глава Польши находился с визитом в Киеве в апреле, вместе с президентом Эстонии Аларом Карисом, лидером Литвы Гитанасом Науседой и президентом Латвии Эгилсом Левитсом. Главы государств провели встречу с президентом Украины и обсудили спецоперацию РФ по защите Донбасса.
После президент Польши прибыл в Киев с новым официальным визитом 22 мая.
Дуда стал первым главой иностранного государства, который выступил в украинском парламенте после начала российской спецоперации по защите Донбасса.
Андрей Ермак
08:55
"Мощные" гарантии безопасности, детали бегства Вовк. Главное на Украине на утро 23 августа
В мае секретарь Совбеза России Николай Патрушев указал на наличие у Запада особых планов на территорию Украины. Как отметил Патрушев, подтверждением тому стал визит в Киев польского президента Дуды, а также его заявления о том, что вскоре польско-украинская граница перестанет существовать.
В начале мая Дуда сказал, что границ между Польшей и Украиной в будущем "больше не будет", а граждане этих двух государств смогут "вместе жить на этой земле".
В конце мая, стало известно, что Зеленский намерен внести в Верховную Раду законопроект, который установит особый правовой статус для граждан Польши на территории Украины.
В свою очередь помощник президента РФ, глава делегации России на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявлял, что Польша при первом удобном случае заберет западноукраинские земли.
Обстрелы Донбасса
Украинские войска за минувшие сутки 40 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 246 различных боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
На донецком направлении противник применял – артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм. На ясиноватском – артиллерию 152 мм. На горловском – артиллерию 155 и 152 мм, минометы 120 мм.
Под вражеским огнем оказались районы семи населенных пунктов Республики: столица г. Донецк (Куйбышевский, Ленинский, и Петровский районы), Зайцево, Горловка, Озеряновка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Александровка.
За прошедшие сутки поступили сведения о гибели 2 гражданских лиц в Горловке. Ранения различной степени тяжести получили 4 гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка и Горловке.
Повреждено 11 домостроений в Петровском, Куйбышевском районах Донецка, Горловке, а также 1 объект гражданской инфраструктуры.
Украинские войска обстреляли из артиллерии и Макеевку (город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР). По ней выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра.
Города мира. Киев - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
Вчера, 12:19
Обстрелы, запрет в Киеве, оружие. Главное на Украине на 12:00 22 августаУкраинские военные продолжают обстреливать Донбасс. В Киеве запретили почти на неделю проведение массовых мероприятий. Украинские СМИ сообщили о проблемах с западным оружием
При этом потери украинских войск за прошедшие сутки в боях с Народной милицией Донецкой Народной Республики превысили 30 человек, уничтожены одна артиллерийская установка и два бронетранспортера. Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
В свою очередь официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики капитан Иван Филипоненко отметил, что "в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике".
Уничтожено до 40 человек личного состава; пять бронетранспортёров; три единицы специальной автомобильной техники.

"На освобожденных от украинских националистов территориях Луганской Народной Республики восстанавливается мирная жизнь: инженерно-саперные подразделения Народной милиции ЛНР продолжают разминирование.<...> Силами НМ ЛНР совместно с общественными организациями осуществляется доставка гуманитарной помощи жителям", - сказал он.

США не верят в Украину
США перестали верить в победу Украины над Россией и опасаются эскалации из-за военных поставок Киеву. Об этом рассказал бывший советник заместителя госсекретаря по глобальным вопросам Роберт Мэннинг в материале для издания The Hill.
"Политика США в отношении конфликта на Украине более осторожна: она подразумевает объединение союзников, предоставление военной техники, обучение личного состава, но исключает прямое военное вмешательство", — заявил экс-чиновник.
По его словам, "бодрые кричалки из округа Колумбия о "полной победе" постепенно сменяются суровой реальностью конфликта с менее определенным исходом".
При этом Государственный департамент США (Госдеп) призвал американцев срочно покинуть территорию Украины, поскольку, по информации ведомства, возможна активизация военных действий. Об этом говорится в сообщении на сайте американского посольства в Киеве.

"В Госдепартаменте есть информация, что Россия активизирует усилия по нанесению ударов по гражданской инфраструктуре и государственным объектам Украины в ближайшие дни", — сказано в материале.

Кроме того, в нем содержатся рекомендации к действиям на случай попадания гражданских лиц под обстрел.
Ранее издание Le Figaro написало, что военные Вооруженных сил Украины ВСУ описали бои против российской армии в Донбассе как "ад". На условиях анонимности они пожаловались на превосходство российской артиллерии. Так, по словам одного из бойцов, район, где размещаются их позиции, подвергался обстрелам от 40 до 60 раз в день, тогда как ВСУ способны ответить лишь десятью залпами.
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Вчера, 09:08
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13:17Госдеп призвал всех американцев срочно покинуть Украину
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13:08Страшная смерть в Донецке: репортаж с места событий
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12:52Андрей Суздальцев о ликвидации Натальи Вовк и ударам по центрам принятия решений в Киеве
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