https://ukraina.ru/20220823/1037973645.html

"Мощные" гарантии безопасности, детали бегства Вовк. Главное на Украине на утро 23 августа

"Мощные" гарантии безопасности, детали бегства Вовк. Главное на Украине на утро 23 августа - 23.08.2022 Украина.ру

"Мощные" гарантии безопасности, детали бегства Вовк. Главное на Украине на утро 23 августа

Украина.ру, 23.08.2022

2022-08-23T08:55

2022-08-23T08:55

2022-08-23T09:41

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Офис Зеленского анонсировал «очень мощный» документ о гарантиях безопасности. Войска Украины обстреляли Горловку и Ясиноватую. Эстония ответила на заявление ФСБ о бегстве убийцы ДугинойДокумент по международным гарантиям безопасности для Украины может появиться к 29-30 августа. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак по итогам встречи с советниками глав и правительств Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Венгрии.Он уточнил, что текст был подготовлен консультативной группой во главе с бывшим генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном. По словам украинского политика, документ получился «очень мощным».Расмуссен согласился возглавить группу по урегулированию на Украине 1 июля. По утверждению президента Владимира Зеленского, она должна «фундаментально создать конкретные гарантии безопасности для Киева».Ермак также объявил, что Украина и семь стран Европы начали взаимодействие в рамках нового формата под названием «Киевская инициатива». Он пояснил, что новый формат объединяет «непосредственных соседей и близких партнеров».По словам Офиса Зеленского, главная цель «Киевской инициативы» — усилить координацию стран по вопросам региональной безопасности и практическое сотрудничество в противодействии угрозам безопасности.«Мы рассматриваем это как площадку для обсуждения общих вызовов безопасности для Центральной и Восточной Европы в условиях продолжающейся российской агрессии против Украины», — подчеркнул он.Уточняется, что встречи будут проходить раз в месяц.Украина требует международные гарантии безопасности в обмен на нейтральный статус и отказ от вступления в НАТО. Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович назвал гарантии безопасности, которые западные страны смогут предоставить Киеву после урегулирования конфликта. По его мнению, обещания Запада коснутся поставок вооружений и финансирования, но не более того.Вместе с тем Владимир Зеленский заявил, что лучшей гарантией безопасности Украины будет ее вступление в НАТО.«Никто пока не придумал лучшей гарантии. Мы готовы присоединиться к любой структуре, которая бы гарантировала нам окончание войны и безопасность», — сказал он.В свою очередь 3 июля канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что Берлин обсуждает с союзниками вопрос о предоставлении Киеву гарантий безопасности. Канцлер ФРГ добавил, что дипломатическая подготовка по этому вопросу ведется ко дню, когда завершится спецоперация на Украине. Позже он уточнил, что гарантии безопасности для Украины не могут быть аналогичны статье 5 Североатлантического договора о коллективной обороне НАТО.Обстрелы ДонбассаУкраинские войска за час выпустили 16 снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке и пять снарядов того же калибра по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 5.00 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 5.30 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 5.40 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 6.00 - населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - пишет представительство в своем Telegram.В свою очередь штаб территориальной обороны ДНР писал, что два человека погибли, четыре были ранены за сутки в результате обстрелов территории ДНР со стороны украинских войск."За минувшие сутки, с 08.00 22 августа до 08.00 23 августа, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли два человека и еще четыре мирных жителя получили ранения (один из пострадавших наступил на запрещённую противопехотную мину ПФМ-1)", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.На обстрелы пожаловался и член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он заявил, что все материалы, доказывающие обстрелы Запорожской атомной электростанции украинскими войсками, собраны и могут быть незамедлительно направлены в ООН."Вся доказательная база нами собрана и может быть в незамедлительном порядке направлена в ООН. Весь мир должен узнать о причастности киевского режима к обстрелам атомной станции", - сказал Рогов.По его словам, власти готовы в том числе документально предоставить информацию о видах вооружения, с которых ведут обстрелы украинские военные, и заключения баллистической экспертизы."Мы также можем показать осколки и части снарядов и ракет, которые были выпущены по территории атомной станции", - сказал Рогов.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.Ранее первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия запросила проведение во вторник срочного заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС в связи с непрекращающимися украинскими провокациями.Реакция Эстонии на заявление РФ о ВовкГлава Министерства иностранных дел (МИД) Эстонии Урмас Рейнсалу ответил на заявление ФСБ России о бегстве в страну Натальи Вовк, которую российская сторона считает возможной убийцей журналистки Дарьи Дугиной. Его слова передает портал ERR.Как сказал Рейнсалу, Таллин считает заявления ФСБ о Вовк провокацией Москвы. По его мнению, таким образом Россия якобы пытается оказать давление на Эстонию за поддержку Украины.До этого МИД Эстонии опроверг факт того, что Россия запрашивала у Эстонии официальные данные по Вовк. Там отметили, что публиковать данные людей, перемещающихся через границу, можно только в предусмотренных законом случаях."Ситуация, когда российские спецслужбы обвиняют их в чем-то в СМИ, к ним не относится", — заявили в ведомстве.По данным ФСБ, исполнительницей убийства Дугиной является гражданка Украины Наталья Вовк, которая скрылась после преступления в Эстонии. Вовк прибыла в Москву 23 июля вместе с дочерью Софией Шабан и сняла квартиру в доме, где жила Дугина. Используя автомобиль Mini Cooper, на котором менялись номера, она следила за журналисткой. Кроме того, появилась информация, что Вовк оказалась бойцом полка "Азов" (запрещенная в России террористическая организация).Депутат Госдумы Адальби Шхагошев заявил, что побег Натальи Вовк в Эстонию мог обсуждаться с эстонскими спецслужбами. Он подчеркнул, что точно это станет известно, когда начнет обсуждаться выдача Вовк российским властям. Кроме того, от решения Эстонии по этому вопросу будут зависеть дальнейшие отношения между Таллином и Москвой.Член Совета Федерации Владимир Джабаров предупредил, что в случае невыдачи Эстонией России Натальи Вовк Таллин могут ждать жесткие меры."В том, что будет отказ, практически нет сомнений", — отметил сенатор.Подозреваемую в совершении убийства Джабаров назвал террористкой.Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы вечером 20 августа. Она возвращалась с фестиваля "Традиция" на машине, в которой изначально должен был ехать ее отец. Вовк с дочерью также побывали на этом мероприятии.Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об убийстве после взрыва автомобиля, там также заявили о заказном характере преступления. Кроме того российские правоохранительные органы намерены объявить в розыск Наталью Вовк и добиваться ее выдачи в Россию.Дарья Дугина родилась в 1992 году. Окончила философский факультет МГУ, была политическим обозревателем Международного Евразийского движения, а также занималась музыкой.Александр Дугин — советский и российский философ, политолог, социолог, переводчик и общественный деятель — родился в 1962 году. Возглавляет Международное Евразийское движение. В 2014 году американское издание Foreign Policy включило Дугина в топ-100 "глобальных мыслителей" современного мира. С 2016 по 2017 год был главным редактором телеканала "Царьград".

https://ukraina.ru/20220822/1037938487.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, эстония, вовк, александр дугин, донбасс, днр, безопасность