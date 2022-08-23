Кандидат в президенты Бразилии пообещал сделать все, чтобы помирить Россию и Украину - 23.08.2022 Украина.ру
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Кандидат в президенты Бразилии пообещал сделать все, чтобы помирить Россию и Украину
Кандидат в президенты Бразилии пообещал сделать все, чтобы помирить Россию и Украину - 23.08.2022 Украина.ру
Кандидат в президенты Бразилии пообещал сделать все, чтобы помирить Россию и Украину
Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, в настоящий момент являющийся кандидатом на пост главы государства на предстоящих выборах, пообещал сделать все, чтобы урегулировать конфликт между Россией и Украиной. Об этом политик заявил 22 августа в ходе пресс-конференции
2022-08-23T07:52
2022-08-23T07:52
бразилия
украина
россия
кандидат
новости
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По мнению да Силва, единственно возможным способом добиться урегулирования конфликта является дипломатия. Экс-президент также добавил, что, по его мнению, "никто не заинтересован в войне". Политик призвал страны вкладывать средства "в рабочие места, а не в боевые действия".
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бразилия, украина, россия, кандидат, новости
Бразилия, Украина, Россия, кандидат, Новости

Кандидат в президенты Бразилии пообещал сделать все, чтобы помирить Россию и Украину

07:52 23.08.2022
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкПрилет в Москву президента Бразилии Луиса Игнасиу Лула да Силвы
Прилет в Москву президента Бразилии Луиса Игнасиу Лула да Силвы - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, в настоящий момент являющийся кандидатом на пост главы государства на предстоящих выборах, пообещал сделать все, чтобы урегулировать конфликт между Россией и Украиной. Об этом политик заявил 22 августа в ходе пресс-конференции
По мнению да Силва, единственно возможным способом добиться урегулирования конфликта является дипломатия.
Когда я выиграю выборы, я надеюсь, что война между Россией и Украиной закончится, тогда я буду намного спокойнее. Но если она не закончится, вы можете быть уверены, что Бразилия сделает все возможное, поговорит со всеми главами государств, чтобы вновь восстановить мир.
Луис Инасиу Лула да Силва
Кандидат в президенты Бразилии, экс-президент
Экс-президент также добавил, что, по его мнению, "никто не заинтересован в войне". Политик призвал страны вкладывать средства "в рабочие места, а не в боевые действия".
Президент Бразилии Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
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Зеленский обрушился с критикой на президента Бразилии БолсонаруВ своем интервью телеканалу Globo 20 июля Владимир Зеленский раскритиковал президента Бразилии Жаира Болсонару за позицию нейтралитета в отношении украинского конфликта. Запись интервью опубликована в официальном Telegram-канале Офиса президента Украины
 
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