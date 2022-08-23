Кандидат в президенты Бразилии пообещал сделать все, чтобы помирить Россию и Украину
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкПрилет в Москву президента Бразилии Луиса Игнасиу Лула да Силвы
Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, в настоящий момент являющийся кандидатом на пост главы государства на предстоящих выборах, пообещал сделать все, чтобы урегулировать конфликт между Россией и Украиной. Об этом политик заявил 22 августа в ходе пресс-конференции
По мнению да Силва, единственно возможным способом добиться урегулирования конфликта является дипломатия.
Когда я выиграю выборы, я надеюсь, что война между Россией и Украиной закончится, тогда я буду намного спокойнее. Но если она не закончится, вы можете быть уверены, что Бразилия сделает все возможное, поговорит со всеми главами государств, чтобы вновь восстановить мир.
Экс-президент также добавил, что, по его мнению, "никто не заинтересован в войне". Политик призвал страны вкладывать средства "в рабочие места, а не в боевые действия".
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