https://ukraina.ru/20220823/1037970238.html

Кандидат в президенты Бразилии пообещал сделать все, чтобы помирить Россию и Украину

Кандидат в президенты Бразилии пообещал сделать все, чтобы помирить Россию и Украину - 23.08.2022 Украина.ру

Кандидат в президенты Бразилии пообещал сделать все, чтобы помирить Россию и Украину

Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, в настоящий момент являющийся кандидатом на пост главы государства на предстоящих выборах, пообещал сделать все, чтобы урегулировать конфликт между Россией и Украиной. Об этом политик заявил 22 августа в ходе пресс-конференции

2022-08-23T07:52

2022-08-23T07:52

2022-08-23T07:52

бразилия

украина

россия

кандидат

новости

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По мнению да Силва, единственно возможным способом добиться урегулирования конфликта является дипломатия. Экс-президент также добавил, что, по его мнению, "никто не заинтересован в войне". Политик призвал страны вкладывать средства "в рабочие места, а не в боевые действия".

https://ukraina.ru/20220720/1036698650.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

бразилия, украина, россия, кандидат, новости