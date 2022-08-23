https://ukraina.ru/20220823/1037961560.html

Хроника энергетической войны: последние события

Хроника энергетической войны: последние события - 23.08.2022 Украина.ру

Хроника энергетической войны: последние события

Цена на газ и голые противницы России

2022-08-23T05:52

2022-08-23T05:52

2022-08-23T05:52

эксклюзив

газ

газпром

олаф шольц

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Цена на газ в Европе превысила 3000 долларов за тысячу кубов, а к концу года может достигнуть 4000. При этом полуобнажённые активистки потребовали от канцлера ФРГ ввести эмбарго на поставки газа из РФ.Цена в 4 тысяч долларов за тысячу кубов газа становится реальностью в ЕвропеСпотовая цена газа в Европе утром в понедельник продолжила рост после новости о новом ремонте на газопроводе "Северный поток" и преодолела планку в 3 тысячи долларов за тысячу кубометров. А к вечеру 22 августа стоимость ближайшего (сентябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла $3024/тыс. куб. м. газа.В июле газ торговался в среднем по $1764 за тысячу кубометров, с начала августа средняя цена на TTF составила $2237, а прошлый понедельник достигла $ 2 412 за 1 тыс. куб. м газа. Исторический максимум цены на газ в Европе был зафиксирован 7 марта 2022 года, когда за апрельский фьючерс в какой-то момент давали $3898.При этом на минувшей неделе "Газпром" заявил, что до конца 2022 года котировки могут вырасти до 4000 долларов за тысячу кубов. Чрезвычайно дорогие контракты обусловлены продолжающимся сокращением поставок из России, что ставит под угрозу своевременное наполнение хранилищ в Европе накануне отопительного сезона и его стабильное прохождение.Новый взлёт цен на газ в Европе связан с тем, что 19 августа "Газпром" сообщил: единственный рабочий газоперекачивающий агрегат отправной компрессорной станции "Портовая" газопровода "Северный поток" будет остановлен с 31 августа по 2 сентября на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ.Газопровод "Северный поток" способен транспортировать в сутки до 167 млн куб. м газа, но его мощности сократились в связи с нарушением графика обслуживания оборудования отправной станции морской магистрали – компрессорной станции "Портовая". На ней установлены газоперекачивающие агрегаты компании Rolls-Royce, газотурбинный бизнес которой перешел к Siemens. Из-за санкций Канады с ремонтной базы Siemens Energy в Россию вовремя не вернулась одна турбина. Тем временем подошло время капитального ремонта других двигателей – как в связи с наработкой межремонтного пробега, так и в связи с поломками.Хотя "Газпром" утверждает, что возобновит поставки после технического обслуживания, стремительный рост цен на контракты сигнализирует неуверенность рынка в таких обещаниях. В июле Газпром уже останавливал поставки по "Северному потоку" из-за нужды в техобслуживании, и тогда ряд топ-чиновников ЕС выражали сомнение в том, что потоки газа восстановятся.Цены на газ в Европе сейчас примерно в 11 раз выше, чем обычно в соответствующее время года, а расходы домохозяйств и компаний, которые сталкиваются с худшей инфляцией за десятилетия, резко возрастают. Европа уже потеряла примерно половину своих мощностей по выплавке цинка и алюминия за последний год из-за высоких цен на энергоносители, и всё большее количество заводов планируют прекратить работу. Кризис энергоснабжения продолжает поражать регион на фоне признаков того, что топливо становится слишком дорогостоящим для промышленного использования и производства электроэнергии из-за сокращения поставок из России.Европа, вероятно, будет активно использовать свои запасы, если ограничение импорта из России будет продолжаться в течение зимы. Это означает низкие запасы в конце отопительного сезона и новый цикл пополнения мощностей летом. "Тем более важно, чтобы все понимали: речь идет не об одной зиме, а, по меньшей мере, о двух, – сказал Клаус Мюллер, президент Федерального сетевого агентства Германии BNetzA. – И следующая зима может быть еще труднее".При этом по состоянию на 22 августа Германия достигла минимального целевого уровня заполнения подземных хранилищ газа (ПХГ) в 80% и планирует продолжить активную закачку газа в преддверии будущей зимы. Как известно, с этого года ЕС ввёл жесткое регулирование использования подземных хранилищ газа. К началу сезона отбора в 2022 году запасы должны быть не менее 80% от мощности ПХГ, в последующие годы – 90%.На данный момент запасы газа в хранилищах Бельгии, Чехии, Дании, Франции, Польши, Португалии и Испании превысили уровень 80%. В среднем по ЕС, по данным ассоциации Gas Infrastructure Europe, запасы газа выросли до 76,92% объёма ПХГ. Аналитики ожидают, что средний уровень по ЕС может достигнуть 80% уже к концу августа. Но газовые операторы продолжают форсировать закачку в условиях жесткого энергетического дефицита в регионе, при сильной жаре, засухе и максимальных ценах на газ и электроэнергию. Сейчас котировки высоки, но осенью и зимой они могут вырасти еще сильнее.Канцлер Германии меж двух огней в вопросе поставок российского газаВ воскресенье, 21 августа, обнаженные активистки потребовали от канцлера Германии Олафа Шольца ввести эмбарго на российский газ. Это произошло на Дне открытых дверей федерального правительства в саду его канцелярии.Две девушки-активистки подошли к Олафу Шольцу, чтобы сфотографироваться. Они внезапно сняли с себя футболки, под которыми больше не было одежды. На обнажённой груди одной из них был написан лозунг "Газовое эмбарго – сейчас". Протестующие выкрикивали призывы о "прекращении финансирования режима Владимира Путина" и раскидывали нарисованные купюры.Телохранители канцлера отреагировали немедленно и увели женщин, которые продолжали выкрикивать лозунги, а также собрали разбросанные "купюры". Сам же политик отреагировал спокойно и продолжил фотографироваться с людьми. "Они вызвали в моей голове образы, которых я совсем не хотел", – сказал немецкий канцлер, не объяснив, что именно он имел в виду. До этой акции Олаф Шольц как раз отвечал на вопросы немцев о том, как он сам ведёт себя в душе и экономит ли газ.Кстати, на следующий день его потроллил экс-президент России Дмитрий Медведев, который написал в своём Телеграм-канале: "Режим строгой экономии. Полноценно моется, похоже, только Шольц, который ищет газ в Канаде". Как известно, власти Германии официально рекомендуют жителям страны различные методы экономии энергии, в том числе за счет ограничения времени приёма душа. Кроме того, глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек сообщил, что в ближайшие осень и зиму общественные здания Германии будут отапливаться до температуры 19 градусов Цельсия вместо обычных 22 градусов.Правда, в Германии есть и более здравомыслящие политики. Так, 19 августа заместитель председателя оппозиционной Свободной демократической партии Германии (СвДП), вице-президент Бундестага (парламента) ФРГ Вольфганг Кубицки призвал ввести в эксплуатацию магистральный газопровод "Северный поток – 2".При этом он отметил, что если президент России Владимир Путин решит прекратить поставки газа, то Германия ничего не потеряет. Кубицки подчеркнул, что улучшение газоснабжения должно стать первоочередной задачей для федерального правительства. Именно по этой причине не прекращается эксплуатация других российских трубопроводов.По словам заместителя председателя СвДП, российский газ не становится лучше или хуже в зависимости от того, из какого трубопровода он поступает. "Газ из "Северного потока – 2" не отличается от газа из "Северного потока". Это всего лишь другая труба", – добавил он. Правда, по словам Кубицки, как только Германии удастся заполнить все резервуары для хранения газа, "Северный поток – 2" снова будет закрыт.В ответ на это заместитель официального представителя правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер на брифинге в Берлине подчеркнул, что возобновление проекта "Северный поток – 2" в настоящий момент не обсуждается. "Что касается вопроса о мощностях трубопровода, то канцлер Олаф Шольц высказался об этом еще 3 августа – есть достаточно мощностей у "Северного потока", нет никаких препятствий, чтобы выполнить все договоры России о поставках газа в Европу по этому трубопроводу, а также всё ещё работающему украинскому трубопроводу", – сказал господин Бюхнер.С другой стороны, Берлин резко отвергает возможность введения эмбарго на поставки российского газа, поскольку этот энергоноситель играет важнейшую роль в энергоснабжении Германии. Однако, судя по упомянутой акции, давление США на ФРГ с требованием запретить импорт российского газа, – как в Германию, так и в страны-члены ЕС в целом, – будет только нарастать.В сложившейся ситуации немецкие власти рассматривают возможность частичного замещения российского газа газом из альтернативных источников, в первую очередь – сжиженным природным газом (СПГ). Однако, как сообщило 22 августа американское издание The Wall Street Journal, спрос на танкеры-газовозы для перевозки СПГ резко увеличился в мире на фоне энергетического кризиса в Европе. Фиксируется нехватка такого вида судов, а также рост стоимости их производства, пишет газета.По словам представителя судового брокера Poten & Partners, сейчас можно зафрахтовать лишь один СПГ-танкер для транспортировки газа, и то только через 2 месяца и более, а в Атлантическом океане их нет вовсе. При этом в июне 2022 года стоимость фрахта СПГ-танкеров достигла 10-летнего максимума.Также вырос спрос на плавучие регазификационные установки. Изготовить их проще, чем танкеры-СПГ, на строительство которых уходят годы. Европа рассчитывает получить 14 таких установок. В частности, Германия, которая не владеет ни одним СПГ-терминалом, планирует построить две установки к концу 2022 года, и ещё две – в следующем году. Однако удастся ли немецким компаниям зафрахтовать газовозы для доставки СПГ на эти установки, да и купить сам сжиженный природный газ, предложение которого на мировом рынке снижается, – неизвестно.

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Олег Хавич

эксклюзив, газ, газпром, олаф шольц