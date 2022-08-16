https://ukraina.ru/20220816/1037704523.html

Хроника энергетической войны: последние события

Хроника энергетической войны: последние события - 16.08.2022 Украина.ру

Хроника энергетической войны: последние события

Украина.ру, 16.08.2022

2022-08-16T07:43

2022-08-16T07:43

2022-08-16T07:43

эксклюзив

газ

энергетика

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Евросоюз учится жить без газа и угля из РФ, при этом цены на газ в ЕС в очередной раз превысили 2400 долларов за тысячу кубометров. Именно за счёт роста цен Россия компенсирует снижение объёма поставок.Газ может стать недоступным для большинства европейцев, но не для венгровЦена газа в Европе на закрытии торгов в понедельник, 15 августа, превысила 2400 долларов за тысячу кубометров впервые с 8 марта, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общий рост стоимости газа с начала дня составил 11,5%.Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $2 412 за 1 тыс. куб. м газа, или €228,895 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару). Ранее цена газа в Европе в ходе торгов вечером 15 августа резко поднялась почти до $2 350 за 1 тыс. куб. м.Главная причина роста цен на газ в Европе – сокращение поставок этого энергоносителя из России. За год с июня 2021 года поставки российского газа упали на 60%. По данным экспертов европейской аналитической компании Bruegel, доля поставок газа в ЕС, которую покрывает Россия, снизилась с 40% в 2021 году до 20% в июне 2022 года. Причем сократились поставки по всем направлениям – и по маршруту через Украину тоже. Но главное – с 27 июля газопровод "Северный поток" задействован на 20% от максимальной мощности по причине остановки работы нескольких газовых турбин, ремонт которых невозможен из-за санкций Запада.По оценке Международного валютного фонда (МВФ), сокращение российских поставок на 70% европейские экономики смогут компенсировать – за счет альтернативных поставщиков и источников энергии. Собственно, это объясняет, как некоторые страны ЕС смогли в одностороннем порядке отказаться от импорта газа из России. Но если поставки остановятся полностью, диверсифицировать их будет уже не так просто.Некоторые страны столкнутся с дефицитом потребления газа до 15-40%, а экономика ЕС потеряет около 2,5% ВВП за следующий год. При этом сильнее всего пострадают Венгрия – падение ВВП на 6,5%, Италия, Словакия и Чехия – спад экономик на 6%. Впрочем, если европейские страны сумеют перераспределить поставки между собой, то глобальный рынок сжиженного природного газа (СПГ) может сократить экономический ущерб почти вдвое.Разрыв в объеме поставок уже сейчас закрывает дополнительный импорт СПГ. Это главная альтернатива трубопроводным поставкам из России. Но, как и опасались ранее эксперты, замещение российского газа СПГ из других источников достигло своего предела, отметили в Bruegel. Альтернативой газу могут стать угольные и атомные электростанции, кроме того, Европа импортирует "готовый продукт" – электроэнергию с территории Украины. Киеву это позволяет компенсировать недостаток финансовых средств, а ЕС – получать дополнительную энергию в условиях дефицита газа. Но все же в краткосрочной перспективе главная надежда европейских стран – поставки СПГ и контракты с другими поставщиками газа.В консалтинговой компании Wood Mackenzie подсчитали, что если загрузка "Северного потока" останется на уровне 20%, то к ноябрю 2022 года ЕС сможет заполнить газохранилища только на 80% (сейчас они заполнены менее чем на 70%). А значит, к концу отопительного сезона весной 2023 года в них останется только 20% газа – что критически мало. И если грядущая зима окажется холодной, это только ухудшит ситуацию. Особенно, если холодной зима будет и в Азии – рост спроса на СПГ в этом регионе приведет к тому, что часть его не попадет в Европу. На этом фоне зима 2023-2024 годов грозит оказаться для европейцев ещё тяжелее нынешней, отметили в агентстве Bloomberg.Формально антироссийские санкции ЕС не касаются поставок газа – из-за слишком сильной зависимости региона от них. Но европейские власти опасаются, что ограничения введёт сама Россия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допускала, что российские поставки полностью остановятся. Так что страны ЕС сокращают потребление газа к грядущей зиме. Они договорились снизить его на 15% к апрелю 2023 года. При этом в Международном энергетическом агентстве (МЭА) предлагают европейцам экономить еще больше – 20%. Отключать объекты критической инфраструктуры, здравоохранения и частных пользователей не будут. Экономии планируют добиться за счет снижения обогрева или кондиционирования общественных зданий, а также ограничений в энергетике.Соглашение пока добровольное, но может стать и обязательным, при этом некоторые страны уже получили послабления. Например, Италия и Португалия могут экономить только 7% по отношению к среднегодовому объему потребления за последние пять лет. А другие государства могут и вовсе стать исключением – если недостаточно соединены с газовой или электрической системой ЕС, как, например, страны Прибалтики. Кроме того, есть и те, кто в принципе не согласен сокращать потребление газа – к примеру, Венгрия.В конце июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Будапешт планирует дополнительно закупить у России 700 млн куб. м газа. Он раскритиковал план Еврокомиссии по снижению потребления газа в странах союза на 15% и заявил, что запасов Венгрии хватит, чтобы пережить зиму. А 13 августа государственный секретарь МИД Венгрии по внешним связям Тамаш Менцер сообщил, что "Газпром" начал поставки газа в Венгрию сверх предусмотренных контрактом объемов. Дополнительные объемы газа для Венгрии будут поступать через "Турецкий поток" и на первом этапе, до конца августа, составят 2,6 млн куб. м в сутки. Менцер уточнил, что сейчас Будапешт ведет переговоры о графике поставок газа в сентябре. При этом Венгрия покупает российский газ по долгосрочному контракту, цены по которому ощутимо ниже биржевых.На фоне снижения объёмов поставок газа в ЕС от падения доходов "Газпром" защищают высокие цены на сырье. С начала 2021 года стоимость природного газа выросла на 700%, подсчитали в Bloomberg. В перспективе же Россия должна научиться быстро менять направления поставок сырья с Запада на Восток и обратно, это можно сделать, например, объединив газотранспортную систему, ориентированную на Европу, с "Силой Сибири" и трубопроводом Сахалин-Хабаровск-Владивосток, заявил в конце июля премьер-министр России Михаил Мишустин. России в любом случае предстоит серьезно диверсифицировать энергетический экспорт – прежде всего в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, уточнил он.Вступил в силу запрет на импорт российского угля в ЕСЗапрет на перевозку угля и других твердых ископаемых видов топлива через территорию Европейского Союза и на их поставку в ЕС из России вступил в силу 10 августа. С того же дня запрет на импорт угля из РФ ввела и Великобритания.Эмбарго на поставки угля в ЕС из России было введено в рамках пятого пакета санкций в отношении РФ, объявленного в апреле. Санкционный пакет включает в себя запрет на приобретение, импорт или передачу угля и других твердых ископаемого топлива в ЕС, если они происходят из России или экспортируются оттуда. Как заявили в Брюсселе, ежегодный объем импорта угля в страны Евросоюза составляет около 100 миллионов тонн (на сумму в 8 миллиардов евро), на поставки из РФ приходилось чуть больше 50% этого объёма (50,4 миллиона тонн). Ранее британская газета TheFinancial Times сообщала, что поставки угля в ЕС из РФ в июне 2022 года составили всего 1,7 миллиона тонн, что на 48% ниже майского объёма.При этом сразу же после объявления упомянутого санкционного пакета страны ЕС начали переключаться на поставки угля из других стран. По данным агентства Kpler, в первой половине этого года в регион Антверпен-Роттердам-Амстердам (ARA) – огромный транспортный узел для энергоносителей – импорт угля вырос до 26,9 млн т, то есть на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. МЭА прогнозирует, что потребление угля в Европейском Союзе в этом году вырастет на 7%, поскольку государства-члены экономят дефицитные запасы газа.Отмечается также, что ЕС многократно нарастил поставки угля из Казахстана. Так, с марта по июнь 2022 года объём ежемесячных поставок угля в ЕС из Казахстана вырос в 2,7 раз – с примерно 150 тысяч тонн/мес. в марте до 400 тыс. т/мес. в июне. Однако этот маршрут могут прикрыть в ближайшем будущем. Так, с 1 августа власти Казахстана запретили экспорт угля автомобильным транспортом на 5 месяцев. Цель – избежать повторения дефицита, спровоцированного спешными покупками во время прошлогоднего отопительного сезона. Аналитики не исключают, что запрет может быть расширен на другие виды транспорта.Несмотря на быстрый рост внутренней добычи угля в Китае и Индии, во всём мире по-прежнему существует нехватка топлива. Из-за этого цены на уголь достигли самого высокого уровня в реальном выражении за более чем 50 лет. Хотя ранее Минэнерго РФ сообщало, что в соответствии с негативным прогнозом, рассчитанным с учётом вступления в силу угольного эмбарго ЕС, добыча угля в России по итогам 2022 года может сократиться на 17% по сравнению с 2021-м (до 365,1 млн т), а экспорт может снизиться на 30% (до 156 млн т), однако это падение планируют компенсировать поставками в Индию и Китай.Так, в феврале Минэнерго РФ заявляло о разработке межправительственного соглашения с Китаем об увеличении поставок угля до 100 млн т в ближайшие 4-5 лет. В прошлом году из России в Китай было отгружено 53 миллиона тонн угля, прирост поставок составил 38% по сравнению с 2020-м. Кроме этого, на "Российской энергетической неделе – 2021" был подписан меморандум об увеличении поставок угля в Индию с 8 миллионов до 40 миллионов тонн в год.

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2022

Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, газ, энергетика