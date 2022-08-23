Анпилогов раскрыл, какую провокацию может готовить Киев к Дню независимости
К Дню независимости Украины Офис Президента Владимира Зеленского может готовить провокацию, в которой обвинит Россию, заявил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Он обратил внимание на то, что Зеленский выпустил распоряжение всем чиновникам в этот день работать дистанционно, а председатели областных военных администраций нескольких областей (в том числе Харьковской, Днепропетровской, Волынской) заявили о запрете массовых мероприятий.
Они могут взорвать большое взрывное устройство, привезти останки какого-нибудь "Калибра" (часть таких ракет они сбили) и объявить о теракте РФ в качестве мести за Дарью Дугину.
По его мнению, провокацию могут устроить в Харькове, Киеве, или другом крупном городе.
Гибель Дарьи Дугиной вновь вызвала в российском обществе дискуссии о том, что необходимо наносить показательные удары по центрам принятия решений в Киеве. В то же время некоторые эксперты стали высказывать контраргументы, что этого делать нельзя, так как Россия гораздо уязвимее Украины в плане инфраструктуры.
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Вчера, 04:20Гаспарян рассказал, какие провокации может готовить Киев к Дню независимостиВ День независимости Украины киевский режим действительно может попытаться нанести удар по Запорожской АЭС, но особой значимости в этой дате нет, считает политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру