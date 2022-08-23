https://ukraina.ru/20220823/1037954909.html

Анпилогов раскрыл, какую провокацию может готовить Киев к Дню независимости

Анпилогов раскрыл, какую провокацию может готовить Киев к Дню независимости - 23.08.2022 Украина.ру

Анпилогов раскрыл, какую провокацию может готовить Киев к Дню независимости

К Дню независимости Украины Офис Президента Владимира Зеленского может готовить провокацию, в которой обвинит Россию, заявил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2022-08-23T04:10

2022-08-23T04:10

2022-08-23T04:10

новости

день независимости

анпилогов

провокация

киев

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Он обратил внимание на то, что Зеленский выпустил распоряжение всем чиновникам в этот день работать дистанционно, а председатели областных военных администраций нескольких областей (в том числе Харьковской, Днепропетровской, Волынской) заявили о запрете массовых мероприятий.По его мнению, провокацию могут устроить в Харькове, Киеве, или другом крупном городе.Гибель Дарьи Дугиной вновь вызвала в российском обществе дискуссии о том, что необходимо наносить показательные удары по центрам принятия решений в Киеве. В то же время некоторые эксперты стали высказывать контраргументы, что этого делать нельзя, так как Россия гораздо уязвимее Украины в плане инфраструктуры.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20220822/1037913792.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, день независимости, анпилогов, провокация, киев