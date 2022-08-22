https://ukraina.ru/20220822/1037938487.html

Обстрелы, запрет в Киеве, оружие. Главное на Украине на 12:00 22 августа

Обстрелы, запрет в Киеве, оружие. Главное на Украине на 12:00 22 августа - 22.08.2022 Украина.ру

Обстрелы, запрет в Киеве, оружие. Главное на Украине на 12:00 22 августа

Украинские военные продолжают обстреливать Донбасс. В Киеве запретили почти на неделю проведение массовых мероприятий. Украинские СМИ сообщили о проблемах с западным оружием

2022-08-22T12:19

2022-08-22T12:19

2022-08-22T12:53

спецоперация

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эксклюзив

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Как сообщило представительство ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ нанесли 34 удара по территории республики.«На донецком направлении противник применял артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномёты120 мм, на ясиноватском — артиллерию 152 мм, на горловском — артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномёты 120 мм, выпустив 232 единицы различных боеприпасов», — сообщило представительство.Под огнём украинской артиллерии оказались районы девяти населённых пунктов Республики: столица Донецк (Киевский, Буденовский, Ленинский, Кировский и Петровский районы), Зайцево, Горловка (Никитовский, Калининский и Центрально-городской районы), Новобахмутовка, Пантелеймоновка, Макеевка (Червоногвардейский р-н), Ясиноватая, Александровка, Докучаевск.«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц на освобождённой ранее территории — Березовом. Ранения различной степени тяжести получили 19 гражданских лиц в Киевском, Кировском, районах Донецка, Ясиноватой, Червоногвардейском районе Макеевки, Горловке (пятеро пострадавших являются сотрудниками МЧС), и в освобожденных ранее населённых пунктах Березовом, Новопетровке, Вольном», — указывалось в сообщении.Огнём украинской артиллерии было повреждено 31 домостроение в Киевском, районе Донецка, Горловке, а также 15 объектов гражданской инфраструктуры.Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко, инженерно-саперные подразделения Народной милиции ЛНР продолжают разминирование территории республики.«В течение 21 августа ими очищено более 5 гектаров территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими националистами в районах населенных пунктов Кудряшовка и Воеводовка», — отметил Филипоненко.В Донбассе продолжаются ожесточённые бои.Наносили удары ВСУ и по Северной Таврии.«Боевики Зеленского продолжают пытаться терроризировать мирных жителей Мелитополя. Уже в третий раз за вечер нацисты совершили налёт БПЛА по объектам, которые не представляют опасности для противника и не являются военными. ПВО России достойно встретила незваных гостей. Укронацисты безуспешно пытаются помешать мелитопольцам отметить наступающий праздник — День Государственного флага России. Слава Богу и ПВО России!», — сообщил в ночь на 22 августа член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.Утром 22 августа он также сообщил об обстреле Энергодара.«За минувшую ночь обстрелов атомной станции не было, были обстрелы пригорода Энергодара и его окраин», — сказал Рогов в эфире телеканала «Россия 24».По его словам, ситуация в регионе остается напряжённой.«Всё равно ожидаем каждый момент провокацию или удары, с учетом того, что мы видим, как всячески повышают ставку и разжигают противостояние непосредственно страны консолидированного Запада», — добавил Рогов.Также средства ПВО работали в Крыму, где Украина применяла беспилотники.Запрет в КиевеКиевская городская военная администрация запретила проводить массовые мероприятия в Киеве в период с 22 по 25 августа.«Запретить проведение массовых мероприятий, мирных собраний, митингов и других мероприятий, связанных с большим скоплением людей. Провести работу по информированию и доведению до предприятий, учреждений, организаций и населения города Киева информацию о безусловном выполнении мер безопасности, использовании имеющихся защитных сооружений и укрытий в случае поступления сигнала "Воздушная тревога"», — указано в поручении начальника Киевской городской военной администрации генерал-майора Николая Жирнова.Военная администрация попросила столичные власти привлечь к жизнедеятельности города минимум людей.Ранее издание «Украинская правда» со ссылкой на источники сообщило, что работников госучреждений в правительственном квартале переводят на удалённую работу.«В частности, уже известно, что аппарат Верховной Рады будет работать дистанционно, за исключением коллег, задействованных по международным делегациям и подготовке к следующему заседанию. Другой источник отметил, что работникам государственных учреждений в правительственном квартале рекомендуют на следующей неделе "по возможности меньше там появляться"», — отмечалось в публикации издания.Кроме того, в соцсетях появились видео пробок на выезд из Киева.«Потерянное» оружиеКак сообщил популярный на Украине Telegram-канал «Легитимный», на Западе всё громче задают вопросы по поводу переданной стране военной помощи.«Наш источник сообщает, что более 60% переданной западной помощи "списано" как "потерянное-утраченное", в ходе боевых действий. Западные контролеры приезжали и просили всю документацию и подтверждение, где и при каких обстоятельствах были потеряны те или иные средства западного вооружения. Получили отписки, "стряпанные на коленке", только в редких случаях подтверждалась утеря тяжёлой техники по видео- и фотофактаже. Остальное просто списывалось», — указывалось в публикации канала.В публикации были названы проблемные виды вооружений.«Огромная проблема с ПЗРК. Утраченными без фактажа и доказательства числится более 7 тысяч таких "игрушек". Источник указывает, представляете, что хотя бы сотня ПЗРК была продана на "чёрном рынке" и попала на территорию Европы, что они могут натворить с гражданской авиацией? Такая же ситуация и с ПТРК. К примеру, очень много списано установок Javelin и комплектов NLAW, что вызывает подозрение у западных контролёров. Это является одним из факторов, что они могли попасть в руки мародёров, криминала и торговцев оружием. Возможно, уже находятся на территории ЕС», — сообщил канал.По данным источника канала всё это вызывает опасение Запада.«Именно халатность, бардак, хаос и коррупция в госсистеме, вызывают недоверие со стороны западных партнёров. Источник указывает, что европейские лидеры боятся увеличивать военную помощь Украине, так как часть переданного ими оружия, попадает на черный рынок Европы, что уже угрожает безопасности европейцев», — указывалось в публикации.Ранее в западных СМИ появился ряд публикаций по поводу невозможности отследить судьбу поставляемых на Украину вооружений.

https://ukraina.ru/20220822/1037922756.html

https://ukraina.ru/20220819/1037890213.html

https://ukraina.ru/20220819/1037880271.html

https://ukraina.ru/20220819/1037863481.html

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2022

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив