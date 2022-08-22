https://ukraina.ru/20220822/1037930106.html

Швейцарское издание описало, как США под видом "спасителей" наживаются на Европе

Швейцарское издание описало, как США под видом "спасителей" наживаются на Европе - 22.08.2022 Украина.ру

Швейцарское издание описало, как США под видом "спасителей" наживаются на Европе

Предприниматели, продающие американский газ в Европу, обогащаются на миллионы долларов. Об этом на днях написала швейцарская газета Blick со ссылкой на данные Business Insider

2022-08-22T09:52

2022-08-22T09:52

2022-08-22T10:23

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сша

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"Трейдеры и энергетические компании получают до 200 миллионов долларов прибыли на поставку американского природного газа в Европу", - утверждается в публикации.За год доля поставок сжиженного газа из США в Европу выросла с 20 до 60%.При этом издание усомнилось, что Штаты продают газ Европе из альтруизма, отметив, что "разница в цене (на газ – ред.) на двух континентах огромна"."Газпром" спрогнозировал, что цены на газ в Европе зимой могут пробить планку в четыре тысячи долларов за тысячу кубометров. Сейчас стоимость сырья на спотовых биржах составляет более 2,5 тысячи долларов.Экспорт российского газа упал после начала спецоперации на Украине: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно снизились, а по "Ямал - Европе" вовсе прекратились.Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.

https://ukraina.ru/20220819/1037891131.html

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газ, сша, новости