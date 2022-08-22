https://ukraina.ru/20220822/1037922756.html

ПВО в Севастополе, Украина и убийство Дарьи Дугиной. Главное на Украине на утро 22 августа

ПВО в Севастополе, Украина и убийство Дарьи Дугиной. Главное на Украине на утро 22 августа - 22.08.2022 Украина.ру

ПВО в Севастополе, Украина и убийство Дарьи Дугиной. Главное на Украине на утро 22 августа

В Севастополе вновь сработало ПВО. Следком РФ заявил, что убийство Дарьи Дугиной — заказное и было спланировано заранее

2022-08-22T09:08

2022-08-22T09:08

2022-08-22T09:54

спецоперация

хроники

эксклюзив

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О попытке Украины ударить по Бельбеку вечером 21 августа сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.«Традиционно вечером укрорейх пыжится нагнать панику на севастопольцев. Наши ПВО отработали очередные объекты на подходах к Бельбеку со стороны Евпатории. Просьба традиционная: всем сохранять спокойствие. И напоминаю: поменьше снимайте и тем более выкладывайте видео с работой наших систем противовоздушной обороны. Если уж снимаете, то без привязки к местности», — написал Развожаев у себя в Telegram-канале.Спустя полтора часа губернатор сообщил о срабатывании ПВО в другой части города.«Вижу, как некоторые паблики пишут, что в Казачке сработал сигнал воздушной тревоги — звучит сирена. Это прозвучал в воинской части сигнал о режиме боевой готовности. Это "внутренний" сигнал. В случае реальной опасности будет включено городское оповещение по всем каналам информации! Прошу сохранять спокойствие! Системы ПВО отработали в Казачке в районе Мыса Херсонес», — отметил он.Системы ПВО срабатывали в Севастополе четвёртый день подряд. Так, утром в субботу, 20 августа, атаковавший штаб Черноморского флота беспилотник был сбит силами ПВО, упал на кровлю и загорелся. Жертв нет, повреждения незначительные, сообщили власти.Вечером в пятницу, 19 августа, в Севастополе сработало ПВО, предварительно по беспилотнику, все цели поражены.Поздно вечером в четверг, 18 августа, системы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник в районе аэродрома Бельбек под Севастополем.Как заявил ранее постпред Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов, США планируют легализовать украинские провокации в Крыму. При этом Украина планирует провести 23 августа в онлайн-режиме второй международный саммит так называемой Крымской платформы. Заявлены десятки стран и международных организаций. Свое участие подтвердил генсек НАТО Йенс Столтенберг.«В Вашингтоне и Киеве рассчитывают на создание новой точки эскалации войны НАТО с Россией. Именно ради этого генсек блока Столтенберг натовским хлыстом активно загоняет своих подопечных на заседание так называемой международной платформы по деоккупации Крыма», — сказал в комментарии РИА «Новости» Мурадов.Постпред не исключил, что на мероприятии Вашингтон «попытается легализовать и даст отмашку украинским националистам на усиление антикрымских военных провокаций с применением натовских вооружений, прикрываясь тем, что страны альянса не признают Крым частью России».По словам Мурадова, Украину решено окончательно «спалить в топке конфликта НАТО с Россией», за что «главари киевского режима получат щедрую плату и достойное убежище по завершении утилизации несостоявшегося украинского государства».«Западные стратеги рассчитывают, что этот их план неизбежно приведёт к такой эскалации конфликта, которую будет невозможно удержать в прежнем ограниченном формате российской спецоперации. Очевидно, что Западом поставлена цель перевода украинского конфликта в новую, более масштабную фазу, являющуюся продолжением вашингтонской стратегии "изматывания и истощения" России», — сказал Мурадов.При этом постпред назвал нереализуемым «замысел НАТО нанести поражение России на Украине за счет дальнейшего накачивания Киева все более смертоносными вооружениями, снабжения тысячами иностранных инструкторов и наёмников, обеспечения космическими средствами поддержки».Убийство Дарьи ДугинойСледственный комитет России с учётом полученных данных полагает, что преступление, в результате которого погибла журналист и политолог Дарья Дугина, было заказным и спланировано заранее.«На данный момент уже установлено, что взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля со стороны водителя. Дарья Дугина, которая находилась за рулём, погибла на месте», — сообщили в ведомстве.На месте происшествия продолжают работать следователи и специалисты Главного управления криминалистики СК. Взрывотехник осмотрел сгоревшую машину, ее отогнали на специализированную стоянку. Также изъята запись с видеорегистратора автомобиля.Дело возбуждено по части второй статьи 105-й Уголовного кодекса (пункт «е») «Убийство, совершенное общеопасным способом». Его передадут в центральный аппарат Следственного комитета.По информации СК, 20 августа, около 21:00, в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского городского округа в Toyota Land Cruiser сработало взрывное устройство, после чего внедорожник загорелся.За рулем была Дарья Дугина — дочь Александра Дугина, российского философа политолога, публициста, профессора, основателя филофско-политического течения неоевразийство. С марта 2015-го он находится в санкционном списке США из-за событий на Украине. Кроме того, санкции против Дугина ввели Канада и Австралия.Дарья родилась в 1992 году, окончила философский факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, работала политическим обозревателем Международного евразийского движения.Как отмечал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, в смерти Дугиной виноваты «украинские террористы».Примечательно, что за день до теракта на «1+1» внезапно вышел видеоролик, посвящённый Дугину, в котором того называли идеологом российской власти.«"Мозг Путина", — они прямо так и говорят. Проходит день, и взрывается автомобиль Дугина. Конечно же, можно сказать: это в чистом виде совпадение. А я вам могу сказать, что я не верю в такого рода совпадения. Я абсолютно убеждён в том, что Банковая (Офис президента Украины. — Ред.) имеет отношение к этому. Я абсолютно убеждён, что это не последний террористический акт, которые анонсировались — до этого террористические акты анонсировались на территории Российской Федерации, анонсировал тот же Офис президента. Это было завуалированно: "У вас будут происходить некоторые вещи". И вот "некоторые вещи" происходят. Но пытаясь ударить по Дугину, они убили его дочь. Насколько далеко зайдут в террористических актах представители Банковой — неведомо. Как они будут подгадывать террористические акты — под какой-то праздник, 24 августа (День независимости Украины. — Ред.) — неведомо», — отметил Шарий.Позже бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарёв*, которого Россия объявила в международный розыск, заявил, что к убийству Дугиной причастны некие диверсанты из «Национальной республиканской армии». По словам экс-депутата, они вышли с ним на связь и он оказал им необходимую помощь.Многие Пономарёву* не поверили.«Этот преступник морального права не имеет прикасаться к памяти Дарьи Дугиной... Теперь украинский запах от этого преступления стал еще отчётливее», — заявил депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов.Он заявил, что Пономарёв* мотивирован «ненавистью к своей стране». Морозов добавил, что экс-депутат «пытается отвести "стрелки" от своих хозяев. Лучше промолчал бы».Примечательно, что за несколько месяцев до убийства Дугиной, — 28 мая, — работающий на Офис президента политтехнолог Владимир Петров заявил о запуске проекта по убийству россиян, которых на Украине обвиняют в преступлениях против украинцев. При этом убийства будут финансироваться в том числе и криптовалютой, а для их воплощения будут использовать людей втёмную.Кроме того, за день до убийства в интервью украинскому проекту «Милитарный» боец украинских Сил специальных операций заявил, что он и его сослуживцы готовы выполнить задачу на любой территории.При этом на вопрос журналистки, даёт ли её собеседник интервью на русском языке «не просто так», спецназовец ответил: «Да, иногда это очень важно».Интервью с ним вышло 19 августа — за день до убийства Дугиной.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ukraina.ru/20220819/1037890213.html

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2022

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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