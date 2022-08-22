Путин рассказал о политике России на мировой арене
07:48 22.08.2022 (обновлено: 07:50 22.08.2022)
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина с руководителями Государственной Думы РФ и лидерами фракций Госдумы
Россия как мощная и самостоятельная держава будет проводить на мировой арене только ту политику, которая отвечает ее коренным интересам. Об этом 22 августа заявил президент Владимир Путин в обращении по случаю Дня государственного флага
По его словам, стремление жить по собственной воле, не допуская внешнего диктата - это часть генетического кода россиян.
Он отметил, что российский флаг, поднятый более трех веков назад на первом российском военном корабле, оставался символом России в непростые, сложные периоды ее истории – при Петре Великом на этапе становления Российской империи, на полях сражений Первой мировой войны и в противоречивое, трудное время кардинальных перемен 1990-х.
"Государственный флаг символизирует верность нашим традиционным ценностям, от которых мы никогда не отступим, – правде и справедливости, солидарности и милосердию, уважению к многовековой, непрерывной истории России, к достижениям и победам наших предков, которые завещали нам беречь и защищать Родину, никогда не допускать внешнего диктата и гегемонии", - сказал Путин.
Он указал, что государственный флаг, как и Знамя Победы, служит воспитанию у подрастающего поколения ценностей патриотизма, гражданственности, ответственности за будущее Родины.
"С первого сентября этого года во всех школах страны учебная неделя будет начинаться с торжественной церемонии поднятия флага и исполнения гимна", - напомнил президент.
Путин выразил уверенность, что флаг России навсегда останется священным символом для всех поколений граждан страны," будет вдохновлять их на ратный подвиг, трудовые достижения, на покорение новых высот в науке, культуре и спорте, вызывать чувство гордости за Родину" .
"С праздником вас, дорогие друзья! С Днем российского флага!" - сказал президент.
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