https://ukraina.ru/20220822/1037919531.html

Путин рассказал о политике России на мировой арене

Путин рассказал о политике России на мировой арене - 22.08.2022 Украина.ру

Путин рассказал о политике России на мировой арене

Россия как мощная и самостоятельная держава будет проводить на мировой арене только ту политику, которая отвечает ее коренным интересам. Об этом 22 августа заявил президент Владимир Путин в обращении по случаю Дня государственного флага

2022-08-22T07:48

2022-08-22T07:48

2022-08-22T07:50

россия

флаг

политика

владимир путин

новости

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По его словам, стремление жить по собственной воле, не допуская внешнего диктата - это часть генетического кода россиян.Он отметил, что российский флаг, поднятый более трех веков назад на первом российском военном корабле, оставался символом России в непростые, сложные периоды ее истории – при Петре Великом на этапе становления Российской империи, на полях сражений Первой мировой войны и в противоречивое, трудное время кардинальных перемен 1990-х.Он указал, что государственный флаг, как и Знамя Победы, служит воспитанию у подрастающего поколения ценностей патриотизма, гражданственности, ответственности за будущее Родины. "С первого сентября этого года во всех школах страны учебная неделя будет начинаться с торжественной церемонии поднятия флага и исполнения гимна", - напомнил президент.Путин выразил уверенность, что флаг России навсегда останется священным символом для всех поколений граждан страны," будет вдохновлять их на ратный подвиг, трудовые достижения, на покорение новых высот в науке, культуре и спорте, вызывать чувство гордости за Родину" ."С праздником вас, дорогие друзья! С Днем российского флага!" - сказал президент.

https://ukraina.ru/20220818/1037793284.html

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россия, флаг, политика, владимир путин, новости