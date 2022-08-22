Путин рассказал о политике России на мировой арене - 22.08.2022 Украина.ру
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Путин рассказал о политике России на мировой арене
Путин рассказал о политике России на мировой арене - 22.08.2022 Украина.ру
Путин рассказал о политике России на мировой арене
Россия как мощная и самостоятельная держава будет проводить на мировой арене только ту политику, которая отвечает ее коренным интересам. Об этом 22 августа заявил президент Владимир Путин в обращении по случаю Дня государственного флага
2022-08-22T07:48
2022-08-22T07:50
россия
флаг
политика
владимир путин
новости
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По его словам, стремление жить по собственной воле, не допуская внешнего диктата - это часть генетического кода россиян.Он отметил, что российский флаг, поднятый более трех веков назад на первом российском военном корабле, оставался символом России в непростые, сложные периоды ее истории – при Петре Великом на этапе становления Российской империи, на полях сражений Первой мировой войны и в противоречивое, трудное время кардинальных перемен 1990-х.Он указал, что государственный флаг, как и Знамя Победы, служит воспитанию у подрастающего поколения ценностей патриотизма, гражданственности, ответственности за будущее Родины. "С первого сентября этого года во всех школах страны учебная неделя будет начинаться с торжественной церемонии поднятия флага и исполнения гимна", - напомнил президент.Путин выразил уверенность, что флаг России навсегда останется священным символом для всех поколений граждан страны," будет вдохновлять их на ратный подвиг, трудовые достижения, на покорение новых высот в науке, культуре и спорте, вызывать чувство гордости за Родину" ."С праздником вас, дорогие друзья! С Днем российского флага!" - сказал президент.
https://ukraina.ru/20220818/1037793284.html
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россия, флаг, политика, владимир путин, новости
Россия, флаг, политика, Владимир Путин, Новости

Путин рассказал о политике России на мировой арене

07:48 22.08.2022 (обновлено: 07:50 22.08.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина с руководителями Государственной Думы РФ и лидерами фракций Госдумы
Встреча президента РФ В. Путина с руководителями Государственной Думы РФ и лидерами фракций Госдумы - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Россия как мощная и самостоятельная держава будет проводить на мировой арене только ту политику, которая отвечает ее коренным интересам. Об этом 22 августа заявил президент Владимир Путин в обращении по случаю Дня государственного флага
По его словам, стремление жить по собственной воле, не допуская внешнего диктата - это часть генетического кода россиян.
Он отметил, что российский флаг, поднятый более трех веков назад на первом российском военном корабле, оставался символом России в непростые, сложные периоды ее истории – при Петре Великом на этапе становления Российской империи, на полях сражений Первой мировой войны и в противоречивое, трудное время кардинальных перемен 1990-х.

"Государственный флаг символизирует верность нашим традиционным ценностям, от которых мы никогда не отступим, – правде и справедливости, солидарности и милосердию, уважению к многовековой, непрерывной истории России, к достижениям и победам наших предков, которые завещали нам беречь и защищать Родину, никогда не допускать внешнего диктата и гегемонии", - сказал Путин.

Он указал, что государственный флаг, как и Знамя Победы, служит воспитанию у подрастающего поколения ценностей патриотизма, гражданственности, ответственности за будущее Родины.
"С первого сентября этого года во всех школах страны учебная неделя будет начинаться с торжественной церемонии поднятия флага и исполнения гимна", - напомнил президент.
Путин выразил уверенность, что флаг России навсегда останется священным символом для всех поколений граждан страны," будет вдохновлять их на ратный подвиг, трудовые достижения, на покорение новых высот в науке, культуре и спорте, вызывать чувство гордости за Родину" .
"С праздником вас, дорогие друзья! С Днем российского флага!" - сказал президент.
Тайвань Тайбэй - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 09:11
Сотрудник МИД РФ указал на особенность политики России по ТайванюВ вопросе Тайваня Россия не на словах, а на деле придерживается принципа "одного Китая", а стратегия США на сдерживание стран, которые ведут независимую политику, заведомо провальна. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД Петр Ильичев, передает 18 августа РИА Новости
 
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