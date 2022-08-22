https://ukraina.ru/20220822/1037915556.html

Эксперт объяснил, какие последствия могут ждать Германию без "Северного потока-2"

Эксперт объяснил, какие последствия могут ждать Германию без "Северного потока-2" - 22.08.2022 Украина.ру

Эксперт объяснил, какие последствия могут ждать Германию без "Северного потока-2"

Если "Северный поток 2" не будет запущен, в немецкой политической системе наступит глубокий кризис, объяснил в интервью Украина.ру политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян

2022-08-22T04:35

2022-08-22T04:35

2022-08-22T04:35

новости

северный поток-2

германия

армен гаспарян

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Он отметил, что согласие на условия России, с одной стороны, будут означать для Германии политическую "капитуляцию", но, с другой стороны, между запуском "Северного потока-2" и революцией в самой Германии, проще выбрать первое, считает он.Одной из ключевых проблем ФРГ Гаспарян считает миграционную политику – огромное количество беженцев с Ближнего Востока и Украины. По его словам, у Германии, в отличии от России, нет возможности "выселить" их на малозаселенные территории, поэтому они являются "колоссальной нагрузкой на бюджет".Потому, резюмирует политолог, Берлину проще пойти на уступки и запустить "Северный поток-2", объяснив это благополучием немецкого народа.При этом, напомнил он, страна все-равно столкнется с серьезной инфляцией.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20220819/1037891131.html

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новости, северный поток-2, германия, армен гаспарян