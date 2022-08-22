СВО позволила республикам Донбасса восстановить полный цикл металлургического производства
07:28 22.08.2022 (обновлено: 08:21 22.08.2022)
В четверг, 18 августа, стало известно о получении металлургическими заводами Южного горно-металлургического комплекса первых партий железной руды из Запорожской области.
Партия руды прибыла на Енакиевский и Алчевский металлургические заводы. Сырье начал добывать перезапущенный Запорожский железорудный комбинат.
За этим событием скрывается фундаментальное изменение расклада в постукраинской металлургии. Её развитие условно можно разделить на три этапа.
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Первый: с 1991 по 2014 годы. В этот период Украина обладала полным производственным циклом в металлургии, который состоит из:
— добычи полезных ископаемых (уголь, руда, флюсы);
— переработки сырья (обогащение руды и производство кокса);
— производства металлургической продукции трёх переделов (чугун, сталь, прокат);
— экспорта готовой продукции.
Полный металлургический цикл в современном мире — роскошь: не всем странам мира достались месторождения всех необходимых полезных ископаемых.
У Белоруссии, например, есть современный металлургический завод в Жлобине, но сырье для своей работы он получает из России. Обеспеченность сырьём позволяла Украине на равных конкурировать с Россией на мировом рынке.
В 2014 году, с началом распада Украины, стали рушиться кооперационные цепочки в металлургии, которые окончательно распались в 2017 году, когда метзаводы в ЛНР и ДНР оказались отрезаны от поставок железной руды из Ингулецкого, Центрального и Северного ГОКов, которые остались на подконтрольной Киеву территории Криворожского железорудного бассейна.
В ЛДНР остались метзаводы, коксохимы и карьеры по добыче флюсов (Докучаевский флюсо-доломитный комбинат и Комсомольское рудоуправление).
В 2017 году фактически начался второй этап в жизни уже постукраинской металлургии. Если оставшиеся на подконтрольной Киеву территории метзаводы смогли адаптироваться к потере Донбасса, то заводы в ЛНР и ДНР пережить потерю украинской руды не смогли.
С 2017 года они начали получать руду из России, однако ритмичной работы, не говоря уже о полной загрузке, не было вплоть до осени 2021 года. Предприятия в ЛНР и ДНР передали в подконтрольное беглому украинскому экс-олигарху Сергею Курченко ЗАО «Внешторгсервис».
Этот четырёхлетний период оказался самым мрачным для металлургии Донбасса: Курченко использовал заводы для личного обогащения. Итог — фантастическая задолженность по заработным платам, массовые увольнения рабочих и обветшание метзаводов.
В июне 2021 года Курченко отстранили, а предприятия передали Евгению Юрченко, который возглавил Южный горно-металлургический комплекс. На предприятиях начали гасить долги, проводить ремонты и перезапускать производство. Однако метзаводы ЛДНР по-прежнему работали на российском сырье и экспортировали готовую продукцию через Россию.
С началом специальной военной операции произошли три крупных события, которые привели к изменению статуса украинской металлургии.
Во-первых, под контроль ДНР перешёл Мариуполь с его морским портом, который получил минимальные повреждения и уже в мае был перезапущен. Порт — это возможность экспорта металла в любую точку мира, а Мариупольский порт специализировался на экспорте металлургической продукции.
Во-вторых, под полным контролем ДНР оказались окрестности Докучаевска. С 2014 года ДНР контролировала Докучаевский флюсо-доломитный комбинат, а вот часть карьеров оказались на подконтрольной Киеву территории. С началом СВО линию фронта от предприятия отодвинули, а Киев лишился доступа к флюсам.
Кроме того, под контроль союзных сил перешло Новотроицкое рудоуправление, которое обеспечивало треть добычи известняка на подконтрольной Киеву территории.
В-третьих, российские войска взяли под контроль Запорожский железорудный комбинат в Васильевском и Мелитопольском районах Запорожской области.
Первый пусковой комплекс Переверзевского месторождения железных руд запустили уже после ухода ЛНР и ДНР в свободное плаванье — в 2015 году. 70% акций предприятия до начала СВО владел чешский капитал, оставшимися — входящий в «Метинвест» Рината Ахметова меткомбинат «Запорожсталь».
Фактически, к августу 2022 года ЮГМК наконец-то получил то, чего ему не хватало для полного цикла металлургического производства: руду, порт и полный контроль над ресурсной базой Докучаевска и Новотроицка.
Россия в свою очередь сделала шаг к интеграции в свою экономику огромного промышленного региона.
Теперь уже Украина лишилась полного цикла металлургического производства. Её порты заблокированы, что делает невозможным экспорт руды и металла, месторождения флюсов утеряны. Вдобавок «Метинвест» лишился контроля над ММК имени Ильича и заводом «Азовсталь». «Запорожсталь» сократила выпуск проката по итогам полугодия почти вдвое.
Как итог, падение производства стали: по итогам июня оно снизилось на 34,3%, до 6 млн тонн, а в целом за первое полугодие — на 18%, до 43,6 млн тонн.
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Для Украины, которой в 2021 году экспорт железной руды и металла принёс 13,9 млрд долларов, остановка метзаводов и утрата месторождений стала сильным ударом. Однако украинские власти и бизнес пытаются адаптироваться к новой экономической реальности.
Во-первых, вырос экспорт кокса. В апреле и мае Украина экспортировала 136 тысяч тонн кокса, что в 12 раз больше, чем за весь 2021 год, и в 52 раза больше, чем за весь 2020 год.
В-третьих, Киев в лице замминистра экономики Украины и по совместительству торгового представителя Украины Тараса Качки предложил распространить соглашение о вывозе зерна на железную руду.
Качка инициативу выдвинул 5 августа, но спустя две недели никакой реакции на неё со стороны США и ЕС не последовало, что свидетельствует об отсутствии у стран-покровителей Украины заинтересованности в разблокировке экспорта украинской металлургической продукции.
Впрочем, достичь соглашения по этому вопросу с Москвой было бы куда сложнее, чем по зерну: оно, в отличие от металлургической продукции, под санкции не попало, а стало жертвой их расширительного толкования.
Впрочем, вернёмся к поставкам руды на из Запорожского железорудного комбината (ЗЖРК). Первая партия — 5 тысяч. тонн. Эти объёмы — абсолютный мизер. Только Енакиевский и Алчевский металлургические комбинаты при полной загрузке ежегодно потребляют 4,2 млн тонн руды.
Проектная мощность ЗЖРК — 4,5 млн тонн руды в год. Очевидно, что 5 тысяч тонн — это первый пробный шар, далее объёмы поставок будут зависеть от производственных мощностей ЮГМК, наличия рабочей силы как на ЗЖРК, так и на ЮГМК, спроса на металл для восстановления инфраструктуры, а также скорости восстановления металлургической промышленности Мариуполя.
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Сроки восстановления ММК им. Ильича неизвестны, однако этим делом заняты 1,7 тысяч ильичёвцев, будущее «Азовстали» туманно, а вот «Азовэлектросталь» обещают в ближайшее время перезапустить. А значит, потребность в железорудном сырье, а также ломе, возрастёт.
Следовательно, украинских металлургических олигархов ждут новые утраты, а Россию и Донбасс — приобретения.