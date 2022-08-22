https://ukraina.ru/20220822/1037875276.html

СВО позволила республикам Донбасса восстановить полный цикл металлургического производства

СВО позволила республикам Донбасса восстановить полный цикл металлургического производства - 22.08.2022 Украина.ру

СВО позволила республикам Донбасса восстановить полный цикл металлургического производства

Украина.ру, 22.08.2022

2022-08-22T07:28

2022-08-22T07:28

2022-08-22T08:21

украина

донбасс

эксклюзив

металлургия

днр

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В четверг, 18 августа, стало известно о получении металлургическими заводами Южного горно-металлургического комплекса первых партий железной руды из Запорожской области.Партия руды прибыла на Енакиевский и Алчевский металлургические заводы. Сырье начал добывать перезапущенный Запорожский железорудный комбинат.За этим событием скрывается фундаментальное изменение расклада в постукраинской металлургии. Её развитие условно можно разделить на три этапа.Первый: с 1991 по 2014 годы. В этот период Украина обладала полным производственным циклом в металлургии, который состоит из:— добычи полезных ископаемых (уголь, руда, флюсы);— переработки сырья (обогащение руды и производство кокса);— производства металлургической продукции трёх переделов (чугун, сталь, прокат);— экспорта готовой продукции.Полный металлургический цикл в современном мире — роскошь: не всем странам мира достались месторождения всех необходимых полезных ископаемых.У Белоруссии, например, есть современный металлургический завод в Жлобине, но сырье для своей работы он получает из России. Обеспеченность сырьём позволяла Украине на равных конкурировать с Россией на мировом рынке.В 2014 году, с началом распада Украины, стали рушиться кооперационные цепочки в металлургии, которые окончательно распались в 2017 году, когда метзаводы в ЛНР и ДНР оказались отрезаны от поставок железной руды из Ингулецкого, Центрального и Северного ГОКов, которые остались на подконтрольной Киеву территории Криворожского железорудного бассейна.В ЛДНР остались метзаводы, коксохимы и карьеры по добыче флюсов (Докучаевский флюсо-доломитный комбинат и Комсомольское рудоуправление).В 2017 году фактически начался второй этап в жизни уже постукраинской металлургии. Если оставшиеся на подконтрольной Киеву территории метзаводы смогли адаптироваться к потере Донбасса, то заводы в ЛНР и ДНР пережить потерю украинской руды не смогли.С 2017 года они начали получать руду из России, однако ритмичной работы, не говоря уже о полной загрузке, не было вплоть до осени 2021 года. Предприятия в ЛНР и ДНР передали в подконтрольное беглому украинскому экс-олигарху Сергею Курченко ЗАО «Внешторгсервис».Этот четырёхлетний период оказался самым мрачным для металлургии Донбасса: Курченко использовал заводы для личного обогащения. Итог — фантастическая задолженность по заработным платам, массовые увольнения рабочих и обветшание метзаводов.В июне 2021 года Курченко отстранили, а предприятия передали Евгению Юрченко, который возглавил Южный горно-металлургический комплекс. На предприятиях начали гасить долги, проводить ремонты и перезапускать производство. Однако метзаводы ЛДНР по-прежнему работали на российском сырье и экспортировали готовую продукцию через Россию.С началом специальной военной операции произошли три крупных события, которые привели к изменению статуса украинской металлургии.Во-первых, под контроль ДНР перешёл Мариуполь с его морским портом, который получил минимальные повреждения и уже в мае был перезапущен. Порт — это возможность экспорта металла в любую точку мира, а Мариупольский порт специализировался на экспорте металлургической продукции.Во-вторых, под полным контролем ДНР оказались окрестности Докучаевска. С 2014 года ДНР контролировала Докучаевский флюсо-доломитный комбинат, а вот часть карьеров оказались на подконтрольной Киеву территории. С началом СВО линию фронта от предприятия отодвинули, а Киев лишился доступа к флюсам.Кроме того, под контроль союзных сил перешло Новотроицкое рудоуправление, которое обеспечивало треть добычи известняка на подконтрольной Киеву территории.В-третьих, российские войска взяли под контроль Запорожский железорудный комбинат в Васильевском и Мелитопольском районах Запорожской области.Первый пусковой комплекс Переверзевского месторождения железных руд запустили уже после ухода ЛНР и ДНР в свободное плаванье — в 2015 году. 70% акций предприятия до начала СВО владел чешский капитал, оставшимися — входящий в «Метинвест» Рината Ахметова меткомбинат «Запорожсталь».Фактически, к августу 2022 года ЮГМК наконец-то получил то, чего ему не хватало для полного цикла металлургического производства: руду, порт и полный контроль над ресурсной базой Докучаевска и Новотроицка.Россия в свою очередь сделала шаг к интеграции в свою экономику огромного промышленного региона.Теперь уже Украина лишилась полного цикла металлургического производства. Её порты заблокированы, что делает невозможным экспорт руды и металла, месторождения флюсов утеряны. Вдобавок «Метинвест» лишился контроля над ММК имени Ильича и заводом «Азовсталь». «Запорожсталь» сократила выпуск проката по итогам полугодия почти вдвое.Как итог, падение производства стали: по итогам июня оно снизилось на 34,3%, до 6 млн тонн, а в целом за первое полугодие — на 18%, до 43,6 млн тонн.Для Украины, которой в 2021 году экспорт железной руды и металла принёс 13,9 млрд долларов, остановка метзаводов и утрата месторождений стала сильным ударом. Однако украинские власти и бизнес пытаются адаптироваться к новой экономической реальности.Во-первых, вырос экспорт кокса. В апреле и мае Украина экспортировала 136 тысяч тонн кокса, что в 12 раз больше, чем за весь 2021 год, и в 52 раза больше, чем за весь 2020 год.В-третьих, Киев в лице замминистра экономики Украины и по совместительству торгового представителя Украины Тараса Качки предложил распространить соглашение о вывозе зерна на железную руду.Качка инициативу выдвинул 5 августа, но спустя две недели никакой реакции на неё со стороны США и ЕС не последовало, что свидетельствует об отсутствии у стран-покровителей Украины заинтересованности в разблокировке экспорта украинской металлургической продукции.Впрочем, достичь соглашения по этому вопросу с Москвой было бы куда сложнее, чем по зерну: оно, в отличие от металлургической продукции, под санкции не попало, а стало жертвой их расширительного толкования.Впрочем, вернёмся к поставкам руды на из Запорожского железорудного комбината (ЗЖРК). Первая партия — 5 тысяч. тонн. Эти объёмы — абсолютный мизер. Только Енакиевский и Алчевский металлургические комбинаты при полной загрузке ежегодно потребляют 4,2 млн тонн руды.Проектная мощность ЗЖРК — 4,5 млн тонн руды в год. Очевидно, что 5 тысяч тонн — это первый пробный шар, далее объёмы поставок будут зависеть от производственных мощностей ЮГМК, наличия рабочей силы как на ЗЖРК, так и на ЮГМК, спроса на металл для восстановления инфраструктуры, а также скорости восстановления металлургической промышленности Мариуполя.Сроки восстановления ММК им. Ильича неизвестны, однако этим делом заняты 1,7 тысяч ильичёвцев, будущее «Азовстали» туманно, а вот «Азовэлектросталь» обещают в ближайшее время перезапустить. А значит, потребность в железорудном сырье, а также ломе, возрастёт.Следовательно, украинских металлургических олигархов ждут новые утраты, а Россию и Донбасс — приобретения.

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https://ukraina.ru/20220701/1034271862.html

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2022

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/35/1034063549_340:486:1470:1616_100x100_80_0_0_a6f2d33db4ec32b5f0c6a7046c115e45.jpg.webp

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/35/1034063549_340:486:1470:1616_100x100_80_0_0_a6f2d33db4ec32b5f0c6a7046c115e45.jpg.webp

украина, донбасс, эксклюзив, металлургия, днр