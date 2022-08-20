"Закат начался 24 февраля": эксперт о том, когда закончится гегемония США и их союзников - 20.08.2022 Украина.ру
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"Закат начался 24 февраля": эксперт о том, когда закончится гегемония США и их союзников
"Закат начался 24 февраля": эксперт о том, когда закончится гегемония США и их союзников - 20.08.2022 Украина.ру
"Закат начался 24 февраля": эксперт о том, когда закончится гегемония США и их союзников
Закат гегемонии США и их союзников настанет по окончанию российской спецоперации, сказал эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в интервью Украина.ру
2022-08-20T05:30
2022-08-20T05:30
американская гегемония
новости
сша
сво
россия
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Президент РФ Владимир Путин на форуме "Армия-2022" ранее заявил, что союзники России не прогибаются перед гегемоном и выбирают суверенный путь развития.По его мнению, обращение президента – это разъяснение того, что сейчас происходит и что "стоит на кону в мире", чтобы все понимали, что Западу удастся сломать Россию.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220816/1037723878.html
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американская гегемония, новости, сша, сво, россия
американская гегемония, Новости, США, СВО, Россия

"Закат начался 24 февраля": эксперт о том, когда закончится гегемония США и их союзников

05:30 20.08.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВыступление президента США Байдена с заявлением по ситуации вокруг Украины
Выступление президента США Байдена с заявлением по ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Закат гегемонии США и их союзников настанет по окончанию российской спецоперации, сказал эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в интервью Украина.ру
Президент РФ Владимир Путин на форуме "Армия-2022" ранее заявил, что союзники России не прогибаются перед гегемоном и выбирают суверенный путь развития.
Закат гегемонии США и их союзников настанет по окончании специальной военной операции, о чем четко и было сказано. 24 февраля этот закат начался. Теперь нам нужно его довести до конца.
Игорь Шишкин интервью
Игорь Шишкин
эксперт Института стран СНГ
По его мнению, обращение президента – это разъяснение того, что сейчас происходит и что "стоит на кону в мире", чтобы все понимали, что Западу удастся сломать Россию.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Обращение президента РФ В. Путина к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 13:18
Владимир Путин выступил на Московской конференции по безопасности. Главные заявления
 
американская гегемонияНовостиСШАСВОРоссия
 
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Заголовок открываемого материала
05:45“В Европе давно такого не было”: эксперт о военных действиях на Украине
05:30"Закат начался 24 февраля": эксперт о том, когда закончится гегемония США и их союзников
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