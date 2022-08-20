https://ukraina.ru/20220820/1037838504.html

"Закат начался 24 февраля": эксперт о том, когда закончится гегемония США и их союзников

"Закат начался 24 февраля": эксперт о том, когда закончится гегемония США и их союзников - 20.08.2022 Украина.ру

"Закат начался 24 февраля": эксперт о том, когда закончится гегемония США и их союзников

Закат гегемонии США и их союзников настанет по окончанию российской спецоперации, сказал эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в интервью Украина.ру

2022-08-20T05:30

2022-08-20T05:30

2022-08-20T05:30

американская гегемония

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Президент РФ Владимир Путин на форуме "Армия-2022" ранее заявил, что союзники России не прогибаются перед гегемоном и выбирают суверенный путь развития.По его мнению, обращение президента – это разъяснение того, что сейчас происходит и что "стоит на кону в мире", чтобы все понимали, что Западу удастся сломать Россию.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220816/1037723878.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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американская гегемония, новости, сша, сво, россия