https://ukraina.ru/20220820/1037838504.html
"Закат начался 24 февраля": эксперт о том, когда закончится гегемония США и их союзников
"Закат начался 24 февраля": эксперт о том, когда закончится гегемония США и их союзников - 20.08.2022 Украина.ру
"Закат начался 24 февраля": эксперт о том, когда закончится гегемония США и их союзников
Закат гегемонии США и их союзников настанет по окончанию российской спецоперации, сказал эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в интервью Украина.ру
2022-08-20T05:30
2022-08-20T05:30
2022-08-20T05:30
американская гегемония
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сша
сво
россия
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Президент РФ Владимир Путин на форуме "Армия-2022" ранее заявил, что союзники России не прогибаются перед гегемоном и выбирают суверенный путь развития.По его мнению, обращение президента – это разъяснение того, что сейчас происходит и что "стоит на кону в мире", чтобы все понимали, что Западу удастся сломать Россию.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220816/1037723878.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
американская гегемония, новости, сша, сво, россия
американская гегемония, Новости, США, СВО, Россия
"Закат начался 24 февраля": эксперт о том, когда закончится гегемония США и их союзников
Закат гегемонии США и их союзников настанет по окончанию российской спецоперации, сказал эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в интервью Украина.ру