https://ukraina.ru/20220818/1037824920.html

Игорь Шишкин: Если на Украине останется всего одно село – и туда Запад привезёт ракету

Игорь Шишкин: Если на Украине останется всего одно село – и туда Запад привезёт ракету - 18.08.2022 Украина.ру

Игорь Шишкин: Если на Украине останется всего одно село – и туда Запад привезёт ракету

Украина.ру, 18.08.2022

2022-08-18T16:39

2022-08-18T16:39

2022-08-18T16:39

интервью

игорь шишкин

сво

политика

украина

запад

вооружения

вооружения

рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103365/44/1033654454_143:83:1803:1017_1920x0_80_0_0_89e615c7fd809c3fe36109d8c3b46fe1.jpg

Даже если в ходе спецоперации останется только один или два района от территории современной Украины, Запад будет и в эти один-два района поставлять ударное вооружение. Поэтому СВО нужно доводить до логического завершения, считает эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Игорь Сергеевич, вспомним недавние выступления Владимира Путина и Сергея Шойгу на московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022". На ваш взгляд, уже настал закат гегемонии США и их союзников?– Закат гегемонии США и их союзников настанет по окончании специальной военной операции, о чем четко и было сказано. 24 февраля этот закат начался. Теперь нам нужно его довести до конца. И это обращение президента – оно, в общем-то, во многом было ориентировано на аудиторию и на правительства незападных стран. Это разъяснение того, что сейчас происходит и что стоит на кону в мире. Чтобы все эти страны прекрасно понимали, что если, не дай Бог, Западу удастся сломать Россию, в мире установится диктатура глобалистов, глобальных элит, и в мире установится неоколониализм. Это ясно и четко сказал президент.Что когда сейчас обсуждают тему, сколько они будут устанавливать цену на российскую нефть и другие энергоресурсы, надо понимать всем остальным странам: если Запад нас сломает, послезавтра им всем будут устанавливать копейки, за которые Запад будет забирать их богатства.Что неоколониализм – это реальность, что Третьему миру – всему остальному, не западному – не стоит стоять в сторонке. Да, Россия сама справится. Но и им тоже стоять в сторонке и тихонько сочувствовать нам – не стоит. Потому что сейчас на полях Украины решается и их судьба.Вот это очень четко прозвучало. Там не было призывов к Западу одуматься: все ясно и понятно – Запад пошел ва-банк. А остальной мир – да, многие нам симпатизируют. Так, втихаря оказывают какое-то содействие для обхода санкций, но не более того. Теперь миру нужно определяться, что они выбирают: быть и дальше колониями или неоколониями Запада или поддержать Россию и стать свободными суверенными государствами в новом начинающемся мире, в мире суверенных государств.Такого не было. Потому что последние несколько веков практически весь мир и был западной колонией. Нужно называть вещи своими именами. К XIX веку, в общем-то, только Россия – единственная страна на планете, которая смогла устоять перед диктатом Запада.Именно Россия в форме Советского Союза сделала так, чтобы рухнула колониальная система. Вот это всему остальному миру не стоит забывать. И не стоит забывать Китаю, что не было бы сегодняшнего Китая, если бы не Советский Союз. И не было бы сегодняшней Индии, если бы не Советский Союз.И если нас нет, то с ними будут разбираться так, как они разбирались с африканскими своими колониями в XIX, XVIII веках. Вот это все ясно и четко прозвучало.– Окружение Зеленского заявляет, что Украина рассматривает Крымский мост как законную цель. Стоит ли опасаться удара по мосту?– С какой стати мы считаем, что киевский режим не нанесет удар по Крымскому мосту при первой возможности? Что его должно удержать, я не понимаю? Какие-то соображения – "ах, Крымский мост, как же мы можем?" - да? Извините, киевский режим нанесет все удары, на которые способны его Вооруженные силы и на которые, самое главное, даст команду его хозяин – Соединенные Штаты.Киевский режим наносит только те удары, которые санкционируют его западные хозяева. Об этом открытым текстом было сказано, что ни один удар высокоточным оружием не наносится без согласования с западными советниками.Точно так же – и по Крымскому мосту. Здесь нужно понимать дилемму, с которой сейчас столкнулся Запад. Западу нужно, что они открытым текстом говорят, максимально ослабить Россию в ходе противостояния на Украине, но одновременно Западу нужно избежать полномасштабного конфликта с Россией, конфликта "Россия – НАТО", который будет самоубийственен. Вот поэтому они и дают команды: здесь можно нанести удар, здесь нельзя. Вот они ищут эту очень тонкую грань. Почему Киев до сих пор не предпринял ни одного массированного обстрела, например, Белгорода? Что, не достанут его "Точки У"? Достанут. Но, видимо, в Соединенных Штатах опасаются, что в случае такого – Россия может так ответить Соединенным Штатам, что мало не покажется. Поэтому и с Крымским мостом – дело не в хотелках Зеленского, Залужного или кого-то еще. Вот мы по первому вопросу и обсуждали, что это только один из театров боевых действий.Шойгу четко сказал, что мы находимся в состоянии гибридной войны – тотальной, кстати, гибридной войны – с Западом. От того, что она гибридная, она не перестает быть войной. Цель – уничтожение России. И Украина – это только один из театров этой войны. Вот это нам нужно ясно понимать. Поэтому, говорить: "Вот у Зеленского не поднимется рука" – да кто он такой? Не ему это решать. И нужно понимать, что как только Соединенные Штаты решат, что это необходимо, они обязательно это сделают.Как, кстати сказать, и с той же Запорожской атомной электростанцией. Обратите внимание, что их "Хаймарсы" никак не могут "попасть" – в реакторные залы, правильно? А вот когда им понадобилось в Еленовке убрать свидетелей, этот самый "Хаймарс" прилетел точно в здание, в котором находились свидетели, у которых развязались языки.Просто-напросто сейчас еще, американцы считают, не время. Сейчас они предпочитают наносить удары рядом со зданием АЭС, не доводя дело до атомной катастрофы. Но как только решат, что это нужно, сразу же это сделают. Поэтому здесь никаких ограничений нет. Мы ведем войну с противником, который поставил цель нашего уничтожения. И этот противник – не Зеленский с Залужным, они только пешки в этой игре.– Как вы думаете, на каких границах завершится СВО? Если Запад продолжит поставлять оружие, атаки продолжатся, необходимо будет денацифицировать, демилитаризовать всю территорию Украины?– Я считаю, что даже если останется только один или два района территории современной Украины, то Запад будет поставлять туда ударное вооружение, в этом сомнений нет. Останется одно село – и в это село привезут какую-нибудь ракету, которая обязательно полетит в нашу сторону. В идеале, границей между Россией (чтобы это была безопасная граница), должна быть граница между Россией и блоком НАТО, как это ни странно звучит.У нас очень любят рассуждать про буферы. Но буферы никогда никого не спасали. И наоборот, буферы только служили источником напряженности, борьбы двух группировок за обладание ими. А когда граница -- там стоят армии, здесь стоят армии, которые способны друг друга уничтожить -- и столкновение равняется самоубийству… Вот тогда граница превращается в напряженную границу, но границу мирную. Ни одна из сторон не стреляет друг в друга, потому что не хочет покончить жизнь самоубийством. Но это в идеале. Мы не можем загадывать, как именно пойдет ход специальной военной операции. Это война, как бы это ни называли. Боевые действия. Планы – вещь хорошая. Но был такой фельдмаршал Мольтке, который разбирался в военном деле, в отличие от меня, и он считал, что любые планы военные прекращают свое действие, как только начинается первый бой.Поэтому давайте мы не будем делить шкуру неубитого медведя. Мы можем только говорить, каким был бы идеальным результат. Мир не всегда строится на идеальных схемах. Это тоже нам нужно понимать. Все зависит от того, как свою работу сделают наши Вооруженные силы, и как тыл поможет Вооруженным силам это сделать. От тыла зависит, от нас всех - ничуть не меньше. Там люди ходят в атаку. Мы должны сделать все, чтобы они надежно ходили, с надежным тылом, чтобы у них было все необходимое, чтобы выполнить свою задачу.

https://ukraina.ru/20220330/1033653893.html

https://ukraina.ru/20220817/1037749918.html

https://ukraina.ru/20220715/1036441353.html

https://ukraina.ru/20220818/1037796819.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Александр Порунов

Александр Порунов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, игорь шишкин, сво, политика, украина, запад, вооружения, вооружения, рф