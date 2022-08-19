https://ukraina.ru/20220819/1037878987.html

Немцам предложили заменить душ влажной тряпкой

Немцам предложили заменить душ влажной тряпкой - 19.08.2022 Украина.ру

Немцам предложили заменить душ влажной тряпкой

Чтобы экономить электричество и газ, можно отапливать лишь одну из комнат дома, а душ заменить обтиранием влажной тряпкой. Об этом заявил 19 августа премьер-министр немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречман в интервью изданию Südwest Presse.

2022-08-19T15:52

2022-08-19T15:52

2022-08-19T15:52

германия

отопление

российский газ

украина

новости

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По словам политика, населению Германии в настоящий момент нужно прилагать как можно больше усилий для экономии. Кречман также заявил, что вдохновлять сограждан на экономию энергии он старается личным примером. По словам Кречмана, "полезнее, когда у вас в доме не везде одинаковая температура".

https://ukraina.ru/20220819/1037865426.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

германия, отопление, российский газ, украина, новости