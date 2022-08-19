Немцам предложили заменить душ влажной тряпкой - 19.08.2022 Украина.ру
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Немцам предложили заменить душ влажной тряпкой
Немцам предложили заменить душ влажной тряпкой - 19.08.2022 Украина.ру
Немцам предложили заменить душ влажной тряпкой
Чтобы экономить электричество и газ, можно отапливать лишь одну из комнат дома, а душ заменить обтиранием влажной тряпкой. Об этом заявил 19 августа премьер-министр немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречман в интервью изданию Südwest Presse.
2022-08-19T15:52
2022-08-19T15:52
германия
отопление
российский газ
украина
новости
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По словам политика, населению Германии в настоящий момент нужно прилагать как можно больше усилий для экономии. Кречман также заявил, что вдохновлять сограждан на экономию энергии он старается личным примером. По словам Кречмана, "полезнее, когда у вас в доме не везде одинаковая температура".
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германия, отопление, российский газ, украина, новости
Германия, отопление, российский газ, Украина, Новости

Немцам предложили заменить душ влажной тряпкой

15:52 19.08.2022
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкСезонное отключение воды в Великом Новгороде
Сезонное отключение воды в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости . Константин Чалабов
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Чтобы экономить электричество и газ, можно отапливать лишь одну из комнат дома, а душ заменить обтиранием влажной тряпкой. Об этом заявил 19 августа премьер-министр немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречман в интервью изданию Südwest Presse.
По словам политика, населению Германии в настоящий момент нужно прилагать как можно больше усилий для экономии.
Тряпка для мытья — полезное изобретение. Если ей пользоваться, можно перестать постоянно принимать душ.
Винфрид Кречман
Премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг
Кречман также заявил, что вдохновлять сограждан на экономию энергии он старается личным примером.
У меня электромобиль, у меня на крыше огромная солнечная панель. Уже четверть века он нагревает воду с помощью солнечной энергетики, а во всём помещении отапливает лишь одну жилую комнату.
Винфрид Кречман
Премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг
По словам Кречмана, "полезнее, когда у вас в доме не везде одинаковая температура".
Сильные морозы в регионах России - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
12:46
Украинцам посоветовали делать буржуйки и заклеивать окна туалетной бумагойОтопительный сезон на Украине под угрозой срыва – власти взяли деньги на покупку газа в кредит. Журналисты издания УНИАН в материале 19 августа, входящего в медиахолдинг бизнесмена Игоря Коломойского, посоветовали украинцам конструировать из газовых баллонов буржуйки и утеплять окна мокрой туалетной бумагой
 
Германияотоплениероссийский газУкраинаНовости
 
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