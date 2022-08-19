Немцам предложили заменить душ влажной тряпкой
Чтобы экономить электричество и газ, можно отапливать лишь одну из комнат дома, а душ заменить обтиранием влажной тряпкой. Об этом заявил 19 августа премьер-министр немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречман в интервью изданию Südwest Presse.
По словам политика, населению Германии в настоящий момент нужно прилагать как можно больше усилий для экономии.
Тряпка для мытья — полезное изобретение. Если ей пользоваться, можно перестать постоянно принимать душ.
Кречман также заявил, что вдохновлять сограждан на экономию энергии он старается личным примером.
У меня электромобиль, у меня на крыше огромная солнечная панель. Уже четверть века он нагревает воду с помощью солнечной энергетики, а во всём помещении отапливает лишь одну жилую комнату.
По словам Кречмана, "полезнее, когда у вас в доме не везде одинаковая температура".
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