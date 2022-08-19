https://ukraina.ru/20220819/1037872933.html

Евгений Балицкий: Консервация Запорожской АЭС нецелесообразна

Евгений Балицкий: Консервация Запорожской АЭС нецелесообразна - 19.08.2022 Украина.ру

Евгений Балицкий: Консервация Запорожской АЭС нецелесообразна

Консервация атомной электростанции в Энергодаре является нецелесообразной мерой, считает глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий. Об этом он заявил 19 августа в беседе с корреспондентом "Интерфакс"

2022-08-19T14:13

2022-08-19T14:13

2022-08-19T14:13

евгений балицкий

запорожская аэс

патрушев

всу

украина

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/13/1037864387_0:0:3138:1765_1920x0_80_0_0_710d6b7ebb440a24fdcb9c18cf2dc056.jpg

Балицкий отметил, что если принять решение о консервации Запорожской АЭС, то потом можно столкнуться со сложностями при вводе ее в строй заново. По мнению чиновника, необходимо обеспечить бесперебойную и безопасную работу Запорожской АЭС. При этом Балицкий признает, что обстрелы станции со стороны ВСУ представляют серьезную опасность. Ранее, сегодня утром, секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что если катастрофа на АЭС произойдет, ее последствия будут ощущаться во всех уголках мира

https://ukraina.ru/20220819/1037864072.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

евгений балицкий, запорожская аэс, патрушев, всу, украина, новости