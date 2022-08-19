Евгений Балицкий: Консервация Запорожской АЭС нецелесообразна - 19.08.2022 Украина.ру
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Евгений Балицкий: Консервация Запорожской АЭС нецелесообразна
Евгений Балицкий: Консервация Запорожской АЭС нецелесообразна - 19.08.2022 Украина.ру
Евгений Балицкий: Консервация Запорожской АЭС нецелесообразна
Консервация атомной электростанции в Энергодаре является нецелесообразной мерой, считает глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий. Об этом он заявил 19 августа в беседе с корреспондентом "Интерфакс"
2022-08-19T14:13
2022-08-19T14:13
евгений балицкий
запорожская аэс
патрушев
всу
украина
новости
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Балицкий отметил, что если принять решение о консервации Запорожской АЭС, то потом можно столкнуться со сложностями при вводе ее в строй заново. По мнению чиновника, необходимо обеспечить бесперебойную и безопасную работу Запорожской АЭС. При этом Балицкий признает, что обстрелы станции со стороны ВСУ представляют серьезную опасность. Ранее, сегодня утром, секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что если катастрофа на АЭС произойдет, ее последствия будут ощущаться во всех уголках мира
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евгений балицкий, запорожская аэс, патрушев, всу, украина, новости
Евгений Балицкий, Запорожская АЭС, Патрушев, ВСУ, Украина, Новости

Евгений Балицкий: Консервация Запорожской АЭС нецелесообразна

14:13 19.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Консервация атомной электростанции в Энергодаре является нецелесообразной мерой, считает глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий. Об этом он заявил 19 августа в беседе с корреспондентом "Интерфакс"
Балицкий отметил, что если принять решение о консервации Запорожской АЭС, то потом можно столкнуться со сложностями при вводе ее в строй заново.
Я считаю, что атомную станцию консервировать нельзя. Подобные объекты, приводя в консервацию - или очень сложно расконсервируются или не работают так, как должны работать. Это огромный механизм, 11 тысяч работающих. Это система, которую никоим образом нельзя консервировать, на мой взгляд.
Евгений Балицкий
Глава военно-гражданской администрации Запорожской области
По мнению чиновника, необходимо обеспечить бесперебойную и безопасную работу Запорожской АЭС. При этом Балицкий признает, что обстрелы станции со стороны ВСУ представляют серьезную опасность.
Они готовы утащить за собой в пропасть весь мир, если придется. И мы это понимаем. Поэтому они не воюют за народ Украины и землю, они воюют за американские подачки
Евгений Балицкий
Глава военно-гражданской администрации Запорожской области
Ранее, сегодня утром, секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что если катастрофа на АЭС произойдет, ее последствия будут ощущаться во всех уголках мира
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
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