Патрушев пригрозил Западу за возможную катастрофу на Запорожской АЭС - 19.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220819/1037857430.html
Патрушев пригрозил Западу за возможную катастрофу на Запорожской АЭС
Патрушев пригрозил Западу за возможную катастрофу на Запорожской АЭС - 19.08.2022 Украина.ру
Патрушев пригрозил Западу за возможную катастрофу на Запорожской АЭС
Вашингтон, Лондон и их приспешники будут нести всю ответственность за возможную катастрофу на Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом заявил 19 августа секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, передает пресс-служба аппарата СБ РФ
2022-08-19T11:34
2022-08-19T11:34
запорожская аэс
новости
катастрофа
патрушев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101594/61/1015946152_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_2d7d148642404e627b8db9d02f9c235c.jpg.webp
"С подачи американцев украинцы, не переставая, наносят удары по критически важным объектам инфраструктуры Запорожской АЭС. Если техногенная катастрофа произойдет, ее последствия будут ощущаться во всех уголках мира. При этом всю ответственность за нее будут нести именно Вашингтон, Лондон и их приспешники", - сказал Патрушев.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ukraina.ru/20220819/1037820464.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101594/61/1015946152_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_8103a1d8850e2dc9c5fa19d16e2faf30.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
запорожская аэс, новости, катастрофа, патрушев
Запорожская АЭС, Новости, катастрофа, Патрушев

Патрушев пригрозил Западу за возможную катастрофу на Запорожской АЭС

11:34 19.08.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В.Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ
Президент РФ В.Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
Вашингтон, Лондон и их приспешники будут нести всю ответственность за возможную катастрофу на Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом заявил 19 августа секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, передает пресс-служба аппарата СБ РФ
"С подачи американцев украинцы, не переставая, наносят удары по критически важным объектам инфраструктуры Запорожской АЭС. Если техногенная катастрофа произойдет, ее последствия будут ощущаться во всех уголках мира. При этом всю ответственность за нее будут нести именно Вашингтон, Лондон и их приспешники", - сказал Патрушев.

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе.
С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Запорожскую АЭС посетили иностранные журналисты - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
07:30
Обстрелы ЗАЭС продолжатся до освобождения Днепропетровской области - ЦаревУкраина шантажирует Россию обстрелами Запорожской АЭС (ЗАЭС). Если Россия отключит ее от подачи электричества на Украину, обстрелы усилятся. Не отключит – все равно продолжатся. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Верховной Рады четырех созывов Олег Царев
 
Запорожская АЭСНовостикатастрофаПатрушев
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:09Обстрелы, демилитаризация ЗАЭС. Главное на Украине на 12:00 19 августа
11:54Слуцкий объяснил, почему Зеленский срывает мирные переговоры
11:50"Бороться до последнего": эксперт Уваров о том, почему на ЗАЭС не произойдет катастрофы
11:44"Россия залечивает раны": Чичерина выступила на Запорожской АЭС
11:42"Балансируют на грани": Патрушев обвинил Запад в подготовке к открытому конфликту с РФ
11:41В Лейпциге полиция задержала активистов за попытку сорвать показ фильма "Украина в огне"
11:37Годовщина ГКЧП: как это было
11:34Патрушев пригрозил Западу за возможную катастрофу на Запорожской АЭС
11:34Умереть в России или жить здесь: боец из Иордании рассказал о своих мотивах
11:03Украинский народ станет бенефициаром разгрома радикалов и олигархии - Патрушев
11:01Денис Пушилин: Референдум в ДНР пройдет только после полного освобождения её территории
10:58Эксперт рассказал, в каких случаях США могут вмешаться в конфликт на Украине
10:53Где у ВСУ артиллерия? Военный эксперт о том, что начнется в Донбассе в ближайшее время
10:50Украинца обвинили в попытке установить "жучки" в кулуарах Верховной Рады
10:47Рецидивиста из Благовещенска будут судить за дискредитацию ВС РФ
10:30Удары по Крыму: средства и цели
10:30Европа обрекла своих людей на гибель ближайшей зимой - СМИ
10:27"Плохие парни не ведут диалог": французы высказались о совместных учениях России и КНР
10:22В Аргентине прошла акция против русофобии
10:15Будет ли в Сербии военная база России? или "Путин блефует"?
Лента новостейМолния