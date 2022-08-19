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Патрушев пригрозил Западу за возможную катастрофу на Запорожской АЭС

Патрушев пригрозил Западу за возможную катастрофу на Запорожской АЭС - 19.08.2022 Украина.ру

Патрушев пригрозил Западу за возможную катастрофу на Запорожской АЭС

Вашингтон, Лондон и их приспешники будут нести всю ответственность за возможную катастрофу на Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом заявил 19 августа секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, передает пресс-служба аппарата СБ РФ

2022-08-19T11:34

2022-08-19T11:34

2022-08-19T11:34

запорожская аэс

новости

катастрофа

патрушев

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"С подачи американцев украинцы, не переставая, наносят удары по критически важным объектам инфраструктуры Запорожской АЭС. Если техногенная катастрофа произойдет, ее последствия будут ощущаться во всех уголках мира. При этом всю ответственность за нее будут нести именно Вашингтон, Лондон и их приспешники", - сказал Патрушев.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ukraina.ru/20220819/1037820464.html

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запорожская аэс, новости, катастрофа, патрушев