Патрушев обвинил Запад в подготовке к открытому конфликту с РФ
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"Балансируют на грани": Патрушев обвинил Запад в подготовке к открытому конфликту с РФ
Патрушев обвинил Запад в подготовке к открытому конфликту с РФ
"Балансируют на грани": Патрушев обвинил Запад в подготовке к открытому конфликту с РФ
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выступая 19 августа на встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС в Ташкенте заявил, что Запад не прекращает готовиться к открытому вооруженному конфликту с Россией
2022-08-19T11:42
2022-08-19T11:42
новости
патрушев
россия
выступление
конфликт
украина
запад
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Он также заявил, о том, что, как стало известно, на Украине в непосредственной близости от границ с Россией велась разработка компонентов биологического оружия при участии США. Нельзя также исключать, добавил Патрушев, что Вашингтон, обвиняя другие страны в распространении COVID-19, пытаются скрыть свою роль в разработке коронавируса.При этом, по его словам, Запад развязал против РФ гибридную войну, специальная военная операция — лишь предлог для этой кампании. События в Казахстане, Узбекистане и Таджикистане в этом году стали результатом попыток Запада организовать там "цветные революции", чтобы нестабилизировать обстановку на континенте.Патрушев напомнил о преступлениях, совершаемых ВСУ по указке западных стран. Он подчеркнул, что вся ответственность за возможную катастрофу на Запорожской АЭС будет лежать на США, Великобритании и их приспешниках.При этом он обвинил Японию в том, что она изо всех сил старается стать лидером "мирового движения русофобов".Ранее писатель Николай Стариков в интервью Украина.ру заявил о том, что в ходе проводимой Россией спецоперации в работе на информационном фронте не следует, да и невозможно повторять опыт неонацистов на Украине, но вполне можно обойтись задушевными беседами с теми, кто не понимает остроты момента.
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новости, патрушев, россия, выступление, конфликт, украина, запад
Новости, Патрушев, Россия, выступление, конфликт, Украина, Запад

"Балансируют на грани": Патрушев обвинил Запад в подготовке к открытому конфликту с РФ

11:42 19.08.2022
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаседание коллегии МВД России
Заседание коллегии МВД России - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выступая 19 августа на встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС в Ташкенте заявил, что Запад не прекращает готовиться к открытому вооруженному конфликту с Россией
События вокруг Украины показывают, что западники пытаются балансировать на грани между гибридными действиями и открытым вооруженным конфликтом с нашей страной, к которому они не прекращают готовиться.
Президент РФ В. Путин принял участие во всероссийском совещании председателей судов
Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России
Он также заявил, о том, что, как стало известно, на Украине в непосредственной близости от границ с Россией велась разработка компонентов биологического оружия при участии США. Нельзя также исключать, добавил Патрушев, что Вашингтон, обвиняя другие страны в распространении COVID-19, пытаются скрыть свою роль в разработке коронавируса.
При этом, по его словам, Запад развязал против РФ гибридную войну, специальная военная операция — лишь предлог для этой кампании. События в Казахстане, Узбекистане и Таджикистане в этом году стали результатом попыток Запада организовать там "цветные революции", чтобы нестабилизировать обстановку на континенте.
Патрушев напомнил о преступлениях, совершаемых ВСУ по указке западных стран. Он подчеркнул, что вся ответственность за возможную катастрофу на Запорожской АЭС будет лежать на США, Великобритании и их приспешниках.
При этом он обвинил Японию в том, что она изо всех сил старается стать лидером "мирового движения русофобов".
Ранее писатель Николай Стариков в интервью Украина.ру заявил о том, что в ходе проводимой Россией спецоперации в работе на информационном фронте не следует, да и невозможно повторять опыт неонацистов на Украине, но вполне можно обойтись задушевными беседами с теми, кто не понимает остроты момента.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 08:47
Япония подстрекает страны G20 ввести санкции против РоссииГлава министерства иностранных дел (МИД) Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что страна захотела побудить нейтральные страны G20 ввести санкции против России, передает 12 июля РИА Новости
 
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Заголовок открываемого материала
12:09Обстрелы, демилитаризация ЗАЭС. Главное на Украине на 12:00 19 августа
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11:42"Балансируют на грани": Патрушев обвинил Запад в подготовке к открытому конфликту с РФ
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