https://ukraina.ru/20220819/1037861286.html

"Балансируют на грани": Патрушев обвинил Запад в подготовке к открытому конфликту с РФ

Патрушев обвинил Запад в подготовке к открытому конфликту с РФ

"Балансируют на грани": Патрушев обвинил Запад в подготовке к открытому конфликту с РФ

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выступая 19 августа на встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС в Ташкенте заявил, что Запад не прекращает готовиться к открытому вооруженному конфликту с Россией

2022-08-19T11:42

2022-08-19T11:42

2022-08-19T11:42

новости

патрушев

россия

выступление

конфликт

украина

запад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101867/90/1018679024_0:0:2804:1577_1920x0_80_0_0_17bc984213cd0eb82a855947c0216177.jpg

Он также заявил, о том, что, как стало известно, на Украине в непосредственной близости от границ с Россией велась разработка компонентов биологического оружия при участии США. Нельзя также исключать, добавил Патрушев, что Вашингтон, обвиняя другие страны в распространении COVID-19, пытаются скрыть свою роль в разработке коронавируса.При этом, по его словам, Запад развязал против РФ гибридную войну, специальная военная операция — лишь предлог для этой кампании. События в Казахстане, Узбекистане и Таджикистане в этом году стали результатом попыток Запада организовать там "цветные революции", чтобы нестабилизировать обстановку на континенте.Патрушев напомнил о преступлениях, совершаемых ВСУ по указке западных стран. Он подчеркнул, что вся ответственность за возможную катастрофу на Запорожской АЭС будет лежать на США, Великобритании и их приспешниках.При этом он обвинил Японию в том, что она изо всех сил старается стать лидером "мирового движения русофобов".Ранее писатель Николай Стариков в интервью Украина.ру заявил о том, что в ходе проводимой Россией спецоперации в работе на информационном фронте не следует, да и невозможно повторять опыт неонацистов на Украине, но вполне можно обойтись задушевными беседами с теми, кто не понимает остроты момента.

https://ukraina.ru/20220712/1034337499.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, патрушев, россия, выступление, конфликт, украина, запад