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Прогноз: бои в Донбассе продлятся еще три месяца

Прогноз: бои в Донбассе продлятся еще три месяца - 19.08.2022 Украина.ру

Прогноз: бои в Донбассе продлятся еще три месяца

О ситуации, которая сложилась на фронте под Донецком, рассказал изданию Украина.ру Александр «Варяг» Матюшин, военкор и руководитель общественной организации... Украина.ру, 19.08.2022

2022-08-19T09:39

2022-08-19T09:39

2022-08-19T09:55

эксклюзив

днр

донбасс

марьинка

пески

авдеевка

александр "варяг" матюшин

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О ситуации, которая сложилась на фронте под Донецком, рассказал изданию Украина.ру Александр «Варяг» Матюшин, военкор и руководитель общественной организации «Русские социалисты Новороссии», который ежедневно лично выезжает на позиции Народной милиции ДНР.«Пески нами взяты. Благодаря этому прифронтовые районы Донецка — Куйбышевский и Кировский — стали меньше обстреливаться врагом. В Куйбышевском стало потише, а Кировский теперь обстреливается из Авдеевки.Первомайское, населенный пункт, который находится рядом с Песками, еще контролируется ВСУ. Мы ведем бои за Невельское, это село слева от Песок. Мы серьезно вклинились на этом участке в оборону противника.Что касается Марьинки, то мы ее уже контролируем на 50%. Частный сектор за нами. Подошли к райисполкому и МВД. Теперь нам предстоит освободить район многоэтажек.Первая линия обороны Авдеевки пробита. Стоим на подступах. ВСУ там все 7 лет, начиная с 2015 года, очень сильно укреплялись — бетонировались и вкапывались. В полях под Авдеевкой мы активно продвигаемся».Матюшин рассказал Украина.ру также и о некоторых особенностях тактики продвижения подразделений Народной милиции ДНР, которые часто ими используются:«Мы имитируем атаку. Укры вызывают огонь на себя. Мы отходим, и украинская артиллерия начинает перемолачивать свои позиции. Российская авиация также работает под Донецком, но сейчас меньше. Видимо, задействована на других направлениях. Однако надо понимать, что в Авдеевке с советских времен осталось очень много хорошо бетонированных подземных убежищ. Мы отбомбимся, а укры потом оттуда вылазят и занимают свои позиции».Собеседник нашего издания рассказал, что если в начале военной кампании под Донецком дончанам приходилось иметь дело только с кадровыми частями ВСУ, то теперь на этом участке фронта появилось много мобилизованных:«С самого начала боевых действий за два месяца боев за Марьинку мы взяли только двух пленных: один был без ног, второй — тоже тяжело ранен — у него, по-моему, не было руки. Теперь же нам постоянно попадают в плен мобилизованные. Они не очень стойкие в обороне в отличие от своих предшественников».Украинские позиции в Марьинке и в Невельском очень активно обстреливаются артиллерией ДНР. В районе донецкого города Угледара союзные силы, по словам Матюшина, замыкают кольцо вокруг этого населенного пункта. Его окружение позволит продвинуться вперед и выйти на кураховскую трассу. Это в свою очередь будет способствовать замыканию кольца вокруг Славянска. Мы сможем нанести удар по Красноармейску (Покровску) и отрежем Днепропетровскую область от Донбасса.«В итоге успехи на фронте под Угледаром приведут к уменьшению обстрелов Донецка. Будет замкнуто кольцо вокруг Артемовска (Бахмута). Начнутся бои за Константиновский укрепрайон. Ну и окончательно сожмем кольцо вокруг Славянска», — не сомневается Матюшин.Помимо военнослужащих Народной милиции ДНР на фронте под Донецком воюет и армия России: морпехи — под Угледаром и в Марьинке, спецназ работает под Песками.По-прежнему, есть проблемы с материальным обеспечением. Хотя донецкие резервисты за полгода воевать научились, но им не хватает бронежилетов и современных касок (многие до сих пор воюют в железных касках советских времен), беспилотников и приборов контрбатарейной борьбы.Матюшин говорит, что в войсках считают, что битва за Донбасс продлится еще месяца три.

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, днр, донбасс, марьинка, пески, авдеевка, александр "варяг" матюшин