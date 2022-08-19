https://ukraina.ru/20220819/1037811767.html
Эксперт предложил мирный способ смены власти на Украине
Эксперт предложил мирный способ смены власти на Украине - 19.08.2022 Украина.ру
Эксперт предложил мирный способ смены власти на Украине
Член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин предложил мирный способ смены власти на Украине, по которому Киеву дают три дня на размышление, после чего Россия уничтожит центры принятия решений. Об этом он сказал в интервью изданию Украина.ру
2022-08-19T08:25
2022-08-19T08:25
2022-08-19T08:25
новости
украина
власть
владимир зеленский
сво
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"Лучше один раз напрячься и сделать дело, чем заниматься тянучкой", - сказал Козин.Росия может без применения оружия перекрыть нефть, газ, электричество, прекратить поставки титана и урана. Тогда на Западе, считает Козин, произойдет коллапс всего, и к власти придут совершенно другие люди.Полную версию интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20220817/1037753485.html
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2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, власть, владимир зеленский, сво
Новости, Украина, власть, Владимир Зеленский, СВО
Эксперт предложил мирный способ смены власти на Украине
Член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин предложил мирный способ смены власти на Украине, по которому Киеву дают три дня на размышление, после чего Россия уничтожит центры принятия решений. Об этом он сказал в интервью изданию Украина.ру
"Лучше один раз напрячься и сделать дело, чем заниматься тянучкой", - сказал Козин.
Росия может без применения оружия перекрыть нефть, газ, электричество, прекратить поставки титана и урана. Тогда на Западе, считает Козин, произойдет коллапс всего, и к власти придут совершенно другие люди.
Полную версию интервью можно прочитать здесь