https://ukraina.ru/20220819/1037811767.html

Эксперт предложил мирный способ смены власти на Украине

Эксперт предложил мирный способ смены власти на Украине - 19.08.2022 Украина.ру

Эксперт предложил мирный способ смены власти на Украине

Член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин предложил мирный способ смены власти на Украине, по которому Киеву дают три дня на размышление, после чего Россия уничтожит центры принятия решений. Об этом он сказал в интервью изданию Украина.ру

2022-08-19T08:25

2022-08-19T08:25

2022-08-19T08:25

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"Лучше один раз напрячься и сделать дело, чем заниматься тянучкой", - сказал Козин.Росия может без применения оружия перекрыть нефть, газ, электричество, прекратить поставки титана и урана. Тогда на Западе, считает Козин, произойдет коллапс всего, и к власти придут совершенно другие люди.Полную версию интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20220817/1037753485.html

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новости, украина, власть, владимир зеленский, сво