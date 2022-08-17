https://ukraina.ru/20220817/1037786251.html

Владимир Козин: НАТО готово применить тактическое ядерное оружие против России на Украине

Владимир Козин: НАТО готово применить тактическое ядерное оружие против России на Украине - 17.08.2022 Украина.ру

Владимир Козин: НАТО готово применить тактическое ядерное оружие против России на Украине

Украина.ру, 17.08.2022

2022-08-17T18:05

2022-08-17T18:05

2022-08-17T18:05

интервью

нато

россия

украина

ядерное оружие

всу

киев

владимир зеленский

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Киев уже перешел все "красные линии", которые мы обозначили. Поэтому надо уничтожать минобороны Украины, генштаб, разведывательно-информационные структуры, систему тылового обеспечения и комплектования личного состава, уверен член-корреспондент Академии военных наук России Владимир КозинОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Владимир Петрович, что необходимо сделать, чтобы сломать боевой дух киевского режима?- Для этого нужно сделать несколько вещей.Самое простое – усилить информационно-разъяснительную работу в пользу России, ДНР/ЛНР, а также украинских областей, которые не хотят жить под одной крышей с нынешним киевским руководством.Второе – необходимо усилить силовое воздействие на ВСУ и неонацистские полки. Нужно нанести по ним сокрушительный удар, причем гораздо сильнее, к чему они привыкли.Третье – все оружие, которое поступает на Украину режиму Зеленского со стороны США, НАТО и еще 20 ненатовских государств, должно быть уничтожено, как только оно пересекает границу. Причем не только на земле, но и в воздухе. Потому что многие виды вооружений (гаубицы, HIMARS`ы, противоракетные средства и комплексы ПВО) доставляются не только по железной дороге или большими трайлерами, но и самолетами военно-транспортной авиации, такими как "Геркулес С-130". Они тоже должны быть уничтожены.Еще важно уничтожать оружие во время транзита к зоне боевых действий где-нибудь в середине Украины. Потому что когда оно доставляется в зону боевого соприкосновения, 100% защиту от них обеспечить очень трудно. Военные знают об этом очень хорошо. Иногда прорываются. Иногда ракета от "Урагана" или HIMARS`а, даже будучи сбитой в воздухе, все равно рассыпает гроздь маленьких бомбочек, которые рассыпаются сотнями, а также мины "Лепесток". Поздно. От этого гибнут мирные жители и наши военные.Наконец, лично я бы уже давно разорвал дипломатические отношения с США, всеми членами НАТО и ненатовскими странами, которые поставляют оружие бандеровскому режиму. Я не понимаю, чего мы ждем? Мы уже дважды или трижды предупредили США, что если они признают нас террористическим государством в связи с Украиной, мы разорвем с ними дипломатические отношения.Они пока этого не сделали, но Латвия сделала. А мы почему не объявим Латвию террористическим государством? Они уже запятнали себя позором во время чеченских кампаний. Сейчас то же самое. И наемники, и поставки оружия, и разведданные передают. Почему мы отмалчиваемся. Мы должны объявить все эти 50 стран не только пособниками третьей украинской войны против Донбасса, но и объявить их участниками агрессиями против России. Потому что Украина обстреливает наши приграничные регионы и осуществляет диверсии на ЛЭП, питающих Курскую АЭС. Со всеми этими странами нужно разорвать всякие дипломатические, торгово-экономические и культурные связи до нуля.Только тогда они выгонят из Киева этого бездарного клоуна Зеленского и поставят адекватного руководителя, который понимает, что с соседями надо дружить и что не надо устраивать ядерный шантаж обстрелами Запорожской АЭС.- Почему вы говорите о третьей войне Украины против Донбасса?- Первая война была с апреля 2014 года. Вторая война была с 2015 года после Минских соглашений, которая была ползучей и не прекращалась до последнего момента. И третья война – с 14 февраля, за десять дней до нашей силовой операции, когда Украина начала полнокровную агрессию против Донбасса. Пик был к 17 февраля. С этого момента поток беженцев был в разные стороны (кто на Запад, кто к нам, кто в Белоруссии).Пора называть вещи своими именами. Наша ошибка в информационно-пропагандисткой сфере с 2014 года заключается в том, что все эти годы мы называли агрессию Украины против Донбасса "гражданской войной". Минуточку. Разве ДНР/ЛНР воевали с гражданским населением? Нет. Они воюют с ВСУ, нацбатами и территориальной обороной. Сколько сантиметров украинской территории захватили ДНР/ЛНР? Ни одного. Они даже остались в усеченном виде по украинскому административно-территориальному делению.И потом, когда у Донбасса не было своих вооруженных сил, Украина воевала с гражданским населением. Есть официально признанные цифры ООН, что за все эти три агрессии против Донбасса 13 тысяч гражданских лиц были убиты, а 34 тысячи получили ранения и увечья.- Нужно ли нам наносить показательные удары по Верховной Раде, минобороны и офису Зеленского, нужно ли нам открывать охоту на Данилова и Подоляка, которые угрожают разрушить Крымский мост?- Нужно. Если мы это однажды заявили, то бесполезно повторять это многократно, ничего не делая. Тогда надо было молчать. Мы их постоянно предупреждали. Киев уже перешел все "красные линии", которые мы обозначили. Поэтому надо уничтожать минобороны Украины, генштаб, разведывательно-информационные структуры, систему тылового обеспечения и комплектования личного состава.Особенно важно накрывать те районы, откуда ведутся обстрелы территории РФ, Донбасса и освобожденных областей на юге. Нужно защитить их. Потому что пока мы беседуем в тишине и спокойствии, несколько человек там были убиты либо "лепестками", либо "Ураганами", либо HIMARS`ами, либо французскими не извлекаемыми минами, либо гаубицами из ФРГ.Я не понимаю, как можно было раньше беседовать с лидерами этих государств, которые говорили о мире между Украиной и Россией, в это время поставляя Киеву оружие в огромных количествах. Пентагон уже осуществляет 19-ю поставку на 11 с лишним миллиардов долларов. Сотни тысяч боеприпасов. Более того, они еще размахивают жупелом применения тактического ядерного оружия США и НАТО на Украине против нас. Что это такое?Если ты что-то сказал, надо делать. Я был в Сербии и в Косово. Я видел разрушенное министерство обороны в Белграде. Я видел в Приштине разрушенную натовскими бомбардировками штаб-квартиру ООН. Они пошли на это, потому что им это обоснованно это надо было сделать. Это было не случайное попадание, это было высокоточное оружие.У нас тоже есть возможности это сделать. Обратной дороги нет.- А вы уверены, что у нас есть для этого все возможности? Ведь у нас беспилотников на фронте не хватает.- Когда мне говорят, что у нас "что-то не хватает", или что США слабые, а их стратегические ядерные силы в загоне – это специально делается, чтобы ослабить нашу бдительность и ввести в заблуждение. Потому что когда идут боевые действия, есть не только информация, но и дезинформация.Тем более, мы вроде как по "Байрактарам" с нашими турецкими визави договорились. А почему вы боялись открытым текстом сказать, что Иран производит беспилотники с красивыми названиями? Если Украина покупает "Байрактары" у Турции, почему Россия и Донбасс не может купить БПЛА у Ирана через нас? Это эффективное оружие. Не только огромные дроны, но и маленькие средства наведения и разведки, и даже дроны-камикадзе. Летит-выпустил бомбу-попал-самоубился. Это нужно обязательно делать.Еще нужно использовать более новые виды вооружений, которые появились на форуме "Армия-2022".- Сколько должно пройти времени, прежде чем эти новые виды вооружений введут в войска?- Конечно, это ничего не полетит и не поедет по щелчку пальцев. Но система у нас хорошая. Тем более, мы сейчас захватили всю линейку западной военной помощи в виде наступательных дальнобойных высокоточных видов вооружений. Посмотрим, как можно их уничтожать более эффективно, используя их оптические средства и средства электронного наведения.Но, повторюсь, как только эшелон, колонна грузовиков и военно-транспортные самолеты НАТО пересекут границу с Украиной, их надо уничтожать. Иначе будут гибнуть наши люди, которые этого не заслуживают.Запад до сих пор не понял одну простую вещь. Люди в Донбассе, в Херсоне, Николаеве и Одессе не хотят жить с этим строем, который был заслан в Киев. Эти вещи нужно до них донести. В том числе и через вас.- Если нам не удастся дойти до западных границ Украины, какой мы должны заключить договор, чтобы обеспечить нашу безопасность и безопасность жителей украинских территорий, которые захотят жить с нами?- Нам надо дойти до Киева. Мы не будем захватывать его при условии, что там не будет никакого Зеленского и ему подобных. Нужен нормальный украинский лидер, который бы понимал, что агрессия против Донбасса безуспешна и отвратительна. Еще он должен считаться с Россией как с государством-соседкой, которая дает работу украинским гастарбайтерам. Он должен уважать наши интересы и нашу национальную безопасность.Никаких американских баз, никаких командно-штабных пунктов, никаких ударных видов вооружений в дополнении к тому, что им уже послали, например, система ПРО "Иджис" наземного базирования или ракеты средней дальности, которые США уже начали делать вместо тех, которые они уничтожили по договору о ликвидации от 1987 года.Нужно договориться о том, что Украина в отношении России будет дружественным и предсказуемым государством. Она должна раз и навсегда отказаться от членства в НАТО. Потому что даже если оно будет называться "привилегированным партнером НАТО", как бывший генсек Альянса Яп де Хоп Схеффер в 2004 году говорил о Швеции и Финляндии, нам от этого не легче.Ситуация непростая, но ее надо решать. Нельзя это затягивать на годы. Скоро зима. Много населенных пунктов на освобожденных территориях в Донбассе и на юге лишились значительной части жилого фонда. Там нет отопления, электросети не везде восстановлены. Поэтому надо действовать более энергично.Еще нужно в отношениях с США и НАТО забыть такие красивые слова, как "партнеры" и "коллеги". Оппонент, визави. Или просто: США, Франция, Латвия. Я работал в МИД СССР и РФ в отделе НАТО и западноевропейского союза в рамках отдела и департамента общеевропейского сотрудничества. Я могу сказать, что это супервраждебный военный союз, который заточен против нас. Он никогда не будет политической организацией. Это всегда будет махровый милитаристский союз. Он всегда будет гадить нам, где только возможно.- Понятно, что они будут гадить. А видите ли вы сейчас признаки, что НАТО, как и ВСУ, готовятся к войне с нами в конкретных условиях?- К сожалению, да. Я уже говорил, что они готовятся применить против России тактическое ядерное оружие в увязке с событиями на Украине. Напомню, что ядерная стратегия США предусматривает применение ядерного оружия по любому государству земного шара в любое время в любом месте на основании 14 конкретных положений. Вы только не удивляйтесь, но эту стратегию принял Дональд Трамп в феврале 2018 года, а Джо Байден ее не отменил или не модифицировал, в отличие от остальных американских президентов. Суть этого документа проста: где хочу, там и бью.Второе – материально-техническая база. На территории пяти натовских неядерных государств (Бельгия, Нидерланды, Италия, Германия и азиатская часть Турции) расположено американское тактическое ядерное оружие, которое при определенных обстоятельствах может выполнять роль стратегического наступательного ядерного вооружения, когда ядерные бомбы (неважно какой мощности) будут погружены на стратегические ядерные бомбардировщики США.Европейские союзники по НАТО уже предоставили США своих 19 военных аэродромов, чтобы их бомбардировщики, предназначенные для переноса ядерных средств, могли свободно передвигаться. Они летали над Украиной еще задолго до нашей спецоперации. Они летали от Польши до Мариуполя и барражировали там. Их сопровождали и охраняли украинцы.Еще с марта 2004 года проводится "Балтийское воздушное патрулирование". Круглосуточно и круглогодично задействованы все западные ядерные державы (США, Великобритания, Франция). Четыре типа самолетов-носителей ядерного оружия. Мы не знаем, несут ли они ядерное оружие, или нет. Нет инспекции. Тактическое ядерное оружие никогда не обсуждалось за столом переговоров ни США, ни СССР/РФ. Поэтому у них руки развязаны в связи с тем, что они хотят разместить ядерные ракеты средней дальности снова в Европе. Они не будут попадать под договор 1987 года, потому что он перестал существовать.Я уже не говорю про попытки Украину сделать ядерным государством. Американцы тайно поставляли ей оружейный плутоний уже после того, как оно свое стратегическое и тактическое оружие в середине 1990х на нашу территорию вывезла. У них есть средства доставки, и авиационные, и ракетные. Флота у Украины теперь нет. Он уничтожен. Флагман своего флота "Гетман Сагайдачный" они сами затопили. Но авиация останется и может быть поставлена. Ее можно переоборудовать под доставку тактических авиабомб.Это нерадужная картина. Но ее надо видеть. И порох держать сухим. Надо внимательно следить за всеми перемещениями. Хотя многие наши эксперты по Балтии и ядерному оружию не знают о сути "Балтийского воздушного патрулирования". Еще до 24 февраля США, Норвегия, Румыния и Бельгия увеличили количество самолетов в этом "патрулировании".Эти самолеты базируются на трех военных базах в Прибалтике. Эмари (Эстония), Лиелварде (Латвия) и Шауляй (Литва). А один из самолетов тяжелой стратегической авиации США B-52H производил учебные бомбометания в 60 км от Калининградской области. Там есть авиабомбы в 50 килотонн, а это в три раза больше хиросимской авиабомбы. Есть и по 100, и по 500. Почему они вдруг наезжают, что якобы мы готовы применить тактическое ядерное оружие на Украине? Чтобы отвести от себя подозрение. Это тоже нехороший признак.- Наши успехи на Украине могут нивелировать эти риски?- Могут, если мы добьемся смены власти на Украине любым способом, чем быстрее, тем лучше. Мы можем объяснить американским разбойникам, что ставка на Зеленского – это ваша глупейшая ошибка (не mistake, а blunder).Вы сделали глупейшую ошибку, что создали этого монстра-франкенштейна в лице Зеленского и натравили его на Донбасс и Россию. Вы должны его забрать как можно быстрее. Пусть едет в Великобританию или Израиль, где у него квартиры и секретные счета. Иначе мы его ликвидируем физически.Сначала нужно предложить мирный способ. Если нет – трое суток на размышление, а потом – пепелище на месте центров принятия решений. Лучше один раз напрячься и сделать дело, чем заниматься тянучкой. Если мы будем продвигаться такими темпами, будем называть наших врагов "коллегами" и "партнерами" и будем думать, кабы чего не вышло, ничего мы не добьемся.У нас козыри – в наших руках. У нас есть возможность без применения оружия перекрыть все вентили: нефтяной, газовый, электрический, титановый и урановый. Водку только оставим. Причем перекрыть инициативно. Там произойдет коллапс всего и к власти придут другие люди, не такие, как канцлер Германии, президент Франции или премьер-министр Италии. И не такой чудак с деменцией, как Байден. Иначе это будет надолго.- А чисто с военной точки зрения как мы должны будем использовать бывшие украинские территории? Грубо говоря, где нужно поставить военные базы и базы флота?- Базы флота должны оставаться в Одессе. Там ведь очень много военно-морских пунктов. Я ведь участвовал в разделе Черноморского флота после распада СССР в составе государственной делегации. Там полно гидрологических, навигационных, пункты радиообмена, маяки, складские помещения. Это должно принадлежать здравой части Украины, которая отпочкуется от нацистской Украины. Но надо исходить из того, что если оставим клочок бандеровской Украины, нацизм там опять будет расползаться как ядовитый гриб.Мы поставили целью демилитаризацию и денацификацию Украины. Этих целей мы должны добиться. Сейчас эти цели мало звучат, но они должны звучать. К этим целям еще добавилась защита граждан России, полное освобождение Донбасса. Но ни в коем случае нельзя оставлять Украину пронатовским, профашистским и крайне опасным для нас государством.

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, нато, россия, украина, ядерное оружие, всу, киев, владимир зеленский