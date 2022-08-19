У украинских карателей нет инструментов, чтобы достать до Крымского моста - Джаралла - 19.08.2022 Украина.ру
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У украинских карателей нет инструментов, чтобы достать до Крымского моста - Джаралла
У украинских карателей нет инструментов, чтобы достать до Крымского моста - Джаралла - 19.08.2022 Украина.ру
У украинских карателей нет инструментов, чтобы достать до Крымского моста - Джаралла
У киевского режима нет инструментов, чтобы ударить по Крымскому мосту, сказал политический эксперт из Крыма Владимир Джаралла в интервью Украина.ру
2022-08-19T04:15
2022-08-19T04:15
крымский мост
крым
новости
украина
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Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет пригрозил ударом по Киеву, если вооруженные силы Украины атакуют Крымский мост.По его мнению, в Крыму диверсии становятся реальной угрозой, "все эти годы не прекращалась тайная война, и сейчас мы видим, что она в разгаре".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220817/1037751327.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
крымский мост, крым, новости, украина
Крымский мост, Крым, Новости, Украина

У украинских карателей нет инструментов, чтобы достать до Крымского моста - Джаралла

04:15 19.08.2022
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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Читать в
У киевского режима нет инструментов, чтобы ударить по Крымскому мосту, сказал политический эксперт из Крыма Владимир Джаралла в интервью Украина.ру
Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет пригрозил ударом по Киеву, если вооруженные силы Украины атакуют Крымский мост.
У украинских карателей нет инструментов, чтобы достать – руки у них коротки. Безопасность обеспечивается на высоком уровне, поэтому в армейском плане можно быть достаточно спокойным.
Владимир Джаралла интервью
Владимир Джаралла
политический эксперт из Крыма
По его мнению, в Крыму диверсии становятся реальной угрозой, "все эти годы не прекращалась тайная война, и сейчас мы видим, что она в разгаре".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Судоходство в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
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