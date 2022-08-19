https://ukraina.ru/20220819/1037781819.html
У украинских карателей нет инструментов, чтобы достать до Крымского моста - Джаралла
У украинских карателей нет инструментов, чтобы достать до Крымского моста - Джаралла - 19.08.2022 Украина.ру
У украинских карателей нет инструментов, чтобы достать до Крымского моста - Джаралла
У киевского режима нет инструментов, чтобы ударить по Крымскому мосту, сказал политический эксперт из Крыма Владимир Джаралла в интервью Украина.ру
2022-08-19T04:15
2022-08-19T04:15
2022-08-19T04:15
крымский мост
крым
новости
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102613/73/1026137382_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4e6387559a1d063c5aa5f690da45cbe9.jpg
Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет пригрозил ударом по Киеву, если вооруженные силы Украины атакуют Крымский мост.По его мнению, в Крыму диверсии становятся реальной угрозой, "все эти годы не прекращалась тайная война, и сейчас мы видим, что она в разгаре".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220817/1037751327.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102613/73/1026137382_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_030b047a6a26b37b12c2d34497f1a74a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
крымский мост, крым, новости, украина
У украинских карателей нет инструментов, чтобы достать до Крымского моста - Джаралла
У киевского режима нет инструментов, чтобы ударить по Крымскому мосту, сказал политический эксперт из Крыма Владимир Джаралла в интервью Украина.ру