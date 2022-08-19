https://ukraina.ru/20220819/1037781819.html

У украинских карателей нет инструментов, чтобы достать до Крымского моста - Джаралла

У украинских карателей нет инструментов, чтобы достать до Крымского моста - Джаралла - 19.08.2022 Украина.ру

У украинских карателей нет инструментов, чтобы достать до Крымского моста - Джаралла

У киевского режима нет инструментов, чтобы ударить по Крымскому мосту, сказал политический эксперт из Крыма Владимир Джаралла в интервью Украина.ру

2022-08-19T04:15

2022-08-19T04:15

2022-08-19T04:15

крымский мост

крым

новости

украина

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Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет пригрозил ударом по Киеву, если вооруженные силы Украины атакуют Крымский мост.По его мнению, в Крыму диверсии становятся реальной угрозой, "все эти годы не прекращалась тайная война, и сейчас мы видим, что она в разгаре".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220817/1037751327.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

крымский мост, крым, новости, украина