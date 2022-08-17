https://ukraina.ru/20220817/1037773077.html

Владимир Джаралла: У карателей нет инструментов, чтобы ударить по Крымскому мосту

Владимир Джаралла: У карателей нет инструментов, чтобы ударить по Крымскому мосту - 17.08.2022 Украина.ру

Владимир Джаралла: У карателей нет инструментов, чтобы ударить по Крымскому мосту

Украина.ру, 17.08.2022

2022-08-17T16:00

2022-08-17T16:00

2022-08-17T16:49

интервью

владимир джаралла

крым

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крымский мост

политика

экономика

сво

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Обмен кадрами, свободные поездки людей с освобожденных территорий Украины в Крым и на материк, в основную Россию, работают лучше всякой пропаганды. Люди видят, какой может быть их жизнь, отмечает политический эксперт из Крыма Владимир Джаралла.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.— Владимир, в Крыму были взрывы, повреждено железнодорожное полотно в Джанкое. Насколько Крым чувствует на себе ход СВО?— В целом отношение достаточно спокойное. Сейчас в целом мы все больше и больше понимаем, что меры безопасности, которые всегда удивляли в России — они все-таки написаны кровью, это опыт, за который Россия заплатила весьма тяжело. Самое главное, ответ на вопрос, который мы задаем себе, очевиден: надо добить врага. Только после того, как спецоперация достигнет своих целей окончательно и навсегда, только тогда мы можем говорить об установлении мира не только для Крыма, но и для всех территорий.— Как СВО влияет на курортный сезон? — Курортный сезон пришел в норму. Количество отдыхающих вернулось к уровню до пандемии.Сейчас снова возвращается конкуренция, когда люди начинают выбирать для себя то, что им больше подходит по комфорту и возможности отдыха, в связи с этим начинают снова шевелиться предприниматели, вкладывать деньги в качество отдыха туристов.В целом мы можем сказать, что сезон вполне нормальный по всем показателям.Июль-август — самые напряженные месяцы, потому что в июне заканчивается учеба, поступления. Июль-август — абсолютная заполненность, очень много отдыхающих. — Украинские политики открыто говорят, что рассматривают Крымский мост в качестве «законной цели». Насколько он защищен? — У украинских карателей нет инструментов, чтобы достать — руки у них коротки. Безопасность обеспечивается на высоком уровне, поэтому в армейском плане можно быть достаточно спокойным. В последнее время даже отрабатывали вариант, что подойдет какой-то нехороший корабль и оттуда нанесет удар. Раз этот удар отрабатывали, значит, к нему готовятся и обеспечивают безопасность.А вот диверсии становятся реальной угрозой. Здесь уже работа спецслужб. Но в Крыму все эти годы не прекращалась тайная война, и сейчас мы видим, что она в разгаре. — После освобождения Херсона пошел поток овощей и фруктов. Как налажен товарообмен с освобожденными территориями? Упростилась ли ситуация с таможнями?— Начнем с последнего вопроса по поводу таможен. Сейчас мы понимаем, что пограничный контроль остро необходим. Это вызывает недовольство, но это один из элементов безопасности.В отношении товарообмена, он строится по следующей схеме: из Крыма на освобожденные территории прежде всего идет энергия. Электроэнергия, сейчас готовятся к запуску газопроводов, их перепрофилированию. А также еще один важнейший момент — это, конечно же, нефть и нефтепродукты. Сейчас Крым — главный транзитный регион для поставок на новые освобожденные территории, чтобы там была налажена нормальная жизнь, насколько это возможно в данных условиях, до окончательной победы. Оттуда идет продукция, прежде всего, сельского хозяйства. Высокого качества. Это сразу же отразилось на ценах в Крыму — они пошли вниз. Такие низкие цены были, честно говоря, уже очень и очень давно.Кроме того, для представителей этих регионов очень важным стало то, что Крым стал каналом поставок их продукции на материк. Конечно же, материк в этом плане более привлекателен, потому что это намного более мощные рынки. Но здесь они столкнулись уже с элементарными техническими проблемами, то есть для этого требуются рефрижераторы, специальная техника, специальная упаковка.Это все снова вернется в норму, но уже через некоторое время. Сейчас главное для фермеров — получить прибыль, оборотные средства, которые позволят им подготовиться к следующему сезону. Сейчас это, пожалуй, одна из главных их задач, и тут мы можем говорить о том, что обмен в этом плане налажен достаточно неплохой. Таким образом прогноз, что люди быстро убедятся в позитиве восстановления связей с Россией, полностью оправдался. — Ведется не только активный обмен товарами, но и активный обмен людьми: они едут с освобожденных территорий в Крым и на материк, но и с материка, из Крыма — едут на освобожденные территории... — Это сейчас ключевой вопрос. Кадры действительно решают все. Россия, федеральный центр сделал выводы, в том числе из крымского опыта. И мы видим, что находится очень большое количество российских чиновников с материка, которые сразу же включают в работу. Это связано отчасти с тем, что многие местные кадры либо уехали, либо боялись вступить в сотрудничество, так же и с тем, что с самого начала на этой территории должны быть сугубо российские правила и российские порядки.В этом плане можно сказать, что это позитивный сигнал, что российское руководство умеет извлекать уроки и делать их них правильные выводы.Начался одновременно процесс переподготовки кадров, причем как управленцев, так и учителей, врачей. Здесь используются центры по подготовке в Крыму, а также на материке — в Краснодарском и Ставропольском крае.Пожалуй, это лучше любой пропаганды, когда люди своими глазами видят перемены, которые произошли в Крыму за восемь лет, они очевидны.Сразу же видно, что их обманывали — людям мгновенно становится это понятно. Все эти годы у них была лживая пропаганда. А когда они попадают на материковые территории, когда видят, как живут в России, — тут у людей случается шок. Уровень богатства, помощи государства, насколько есть возможность личной инициативы, уровень обеспеченности, уровень комфорта жизни, который они видят — это, конечно же, говорит о России намного больше, чем любая пропаганда, любые слова.

https://ukraina.ru/20220617/1034178341.html

https://ukraina.ru/20220817/1037771375.html

https://ukraina.ru/20220817/1037766442.html

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2022

Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, владимир джаралла, крым, рф, крымский мост, политика, экономика, сво