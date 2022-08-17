Владимир Джаралла: У карателей нет инструментов, чтобы ударить по Крымскому мосту - 17.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220817/1037773077.html
Владимир Джаралла: У карателей нет инструментов, чтобы ударить по Крымскому мосту
Владимир Джаралла: У карателей нет инструментов, чтобы ударить по Крымскому мосту - 17.08.2022 Украина.ру
Владимир Джаралла: У карателей нет инструментов, чтобы ударить по Крымскому мосту
Украина.ру, 17.08.2022
2022-08-17T16:00
2022-08-17T16:49
интервью
владимир джаралла
крым
рф
крымский мост
политика
экономика
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103355/17/1033551782_89:0:796:398_1920x0_80_0_0_47c71424fe9ba8d74a469e54623e6c40.jpg
Обмен кадрами, свободные поездки людей с освобожденных территорий Украины в Крым и на материк, в основную Россию, работают лучше всякой пропаганды. Люди видят, какой может быть их жизнь, отмечает политический эксперт из Крыма Владимир Джаралла.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.— Владимир, в Крыму были взрывы, повреждено железнодорожное полотно в Джанкое. Насколько Крым чувствует на себе ход СВО?— В целом отношение достаточно спокойное. Сейчас в целом мы все больше и больше понимаем, что меры безопасности, которые всегда удивляли в России — они все-таки написаны кровью, это опыт, за который Россия заплатила весьма тяжело. Самое главное, ответ на вопрос, который мы задаем себе, очевиден: надо добить врага. Только после того, как спецоперация достигнет своих целей окончательно и навсегда, только тогда мы можем говорить об установлении мира не только для Крыма, но и для всех территорий.— Как СВО влияет на курортный сезон? — Курортный сезон пришел в норму. Количество отдыхающих вернулось к уровню до пандемии.Сейчас снова возвращается конкуренция, когда люди начинают выбирать для себя то, что им больше подходит по комфорту и возможности отдыха, в связи с этим начинают снова шевелиться предприниматели, вкладывать деньги в качество отдыха туристов.В целом мы можем сказать, что сезон вполне нормальный по всем показателям.Июль-август — самые напряженные месяцы, потому что в июне заканчивается учеба, поступления. Июль-август — абсолютная заполненность, очень много отдыхающих. — Украинские политики открыто говорят, что рассматривают Крымский мост в качестве «законной цели». Насколько он защищен? — У украинских карателей нет инструментов, чтобы достать — руки у них коротки. Безопасность обеспечивается на высоком уровне, поэтому в армейском плане можно быть достаточно спокойным. В последнее время даже отрабатывали вариант, что подойдет какой-то нехороший корабль и оттуда нанесет удар. Раз этот удар отрабатывали, значит, к нему готовятся и обеспечивают безопасность.А вот диверсии становятся реальной угрозой. Здесь уже работа спецслужб. Но в Крыму все эти годы не прекращалась тайная война, и сейчас мы видим, что она в разгаре. — После освобождения Херсона пошел поток овощей и фруктов. Как налажен товарообмен с освобожденными территориями? Упростилась ли ситуация с таможнями?— Начнем с последнего вопроса по поводу таможен. Сейчас мы понимаем, что пограничный контроль остро необходим. Это вызывает недовольство, но это один из элементов безопасности.В отношении товарообмена, он строится по следующей схеме: из Крыма на освобожденные территории прежде всего идет энергия. Электроэнергия, сейчас готовятся к запуску газопроводов, их перепрофилированию. А также еще один важнейший момент — это, конечно же, нефть и нефтепродукты. Сейчас Крым — главный транзитный регион для поставок на новые освобожденные территории, чтобы там была налажена нормальная жизнь, насколько это возможно в данных условиях, до окончательной победы. Оттуда идет продукция, прежде всего, сельского хозяйства. Высокого качества. Это сразу же отразилось на ценах в Крыму — они пошли вниз. Такие низкие цены были, честно говоря, уже очень и очень давно.Кроме того, для представителей этих регионов очень важным стало то, что Крым стал каналом поставок их продукции на материк. Конечно же, материк в этом плане более привлекателен, потому что это намного более мощные рынки. Но здесь они столкнулись уже с элементарными техническими проблемами, то есть для этого требуются рефрижераторы, специальная техника, специальная упаковка.Это все снова вернется в норму, но уже через некоторое время. Сейчас главное для фермеров — получить прибыль, оборотные средства, которые позволят им подготовиться к следующему сезону. Сейчас это, пожалуй, одна из главных их задач, и тут мы можем говорить о том, что обмен в этом плане налажен достаточно неплохой. Таким образом прогноз, что люди быстро убедятся в позитиве восстановления связей с Россией, полностью оправдался. — Ведется не только активный обмен товарами, но и активный обмен людьми: они едут с освобожденных территорий в Крым и на материк, но и с материка, из Крыма — едут на освобожденные территории... — Это сейчас ключевой вопрос. Кадры действительно решают все. Россия, федеральный центр сделал выводы, в том числе из крымского опыта. И мы видим, что находится очень большое количество российских чиновников с материка, которые сразу же включают в работу. Это связано отчасти с тем, что многие местные кадры либо уехали, либо боялись вступить в сотрудничество, так же и с тем, что с самого начала на этой территории должны быть сугубо российские правила и российские порядки.В этом плане можно сказать, что это позитивный сигнал, что российское руководство умеет извлекать уроки и делать их них правильные выводы.Начался одновременно процесс переподготовки кадров, причем как управленцев, так и учителей, врачей. Здесь используются центры по подготовке в Крыму, а также на материке — в Краснодарском и Ставропольском крае.Пожалуй, это лучше любой пропаганды, когда люди своими глазами видят перемены, которые произошли в Крыму за восемь лет, они очевидны.Сразу же видно, что их обманывали — людям мгновенно становится это понятно. Все эти годы у них была лживая пропаганда. А когда они попадают на материковые территории, когда видят, как живут в России, — тут у людей случается шок. Уровень богатства, помощи государства, насколько есть возможность личной инициативы, уровень обеспеченности, уровень комфорта жизни, который они видят — это, конечно же, говорит о России намного больше, чем любая пропаганда, любые слова.
https://ukraina.ru/20220617/1034178341.html
https://ukraina.ru/20220817/1037771375.html
https://ukraina.ru/20220817/1037766442.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Роман Гнатюк
Роман Гнатюк
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103355/17/1033551782_180:0:727:410_1920x0_80_0_0_5f69fbf3fa7868618ad915aead288a80.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, владимир джаралла, крым, рф, крымский мост, политика, экономика, сво
Интервью, Владимир Джаралла, Крым, РФ, Крымский мост, Политика, Экономика, СВО

Владимир Джаралла: У карателей нет инструментов, чтобы ударить по Крымскому мосту

16:00 17.08.2022 (обновлено: 16:49 17.08.2022)
 
© inforeactor.ruВладимир Джаралла интервью
Владимир Джаралла интервью
© inforeactor.ru
Читать в
Роман Гнатюк
Все материалы
Обмен кадрами, свободные поездки людей с освобожденных территорий Украины в Крым и на материк, в основную Россию, работают лучше всякой пропаганды. Люди видят, какой может быть их жизнь, отмечает политический эксперт из Крыма Владимир Джаралла.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
— Владимир, в Крыму были взрывы, повреждено железнодорожное полотно в Джанкое. Насколько Крым чувствует на себе ход СВО?
— В целом отношение достаточно спокойное. Сейчас в целом мы все больше и больше понимаем, что меры безопасности, которые всегда удивляли в России — они все-таки написаны кровью, это опыт, за который Россия заплатила весьма тяжело.
Владимир Джаралла интервью
17 июня, 18:54
Владимир Джаралла о выступлении Путина на ПМЭФ: Россия строит новый мир, потому что Запад сломал старыйВладимир Путин в своем часовом выступлении на Петербургском экономическом форуме обрисовал перспективы развития страны. Это не просто перспектива, это конкретные цели, которые должны быть достигнуты, и которые уже достигаются на наших глазах, считает крымский политолог Владимир Джаралла
Самое главное, ответ на вопрос, который мы задаем себе, очевиден: надо добить врага. Только после того, как спецоперация достигнет своих целей окончательно и навсегда, только тогда мы можем говорить об установлении мира не только для Крыма, но и для всех территорий.
— Как СВО влияет на курортный сезон?
— Курортный сезон пришел в норму. Количество отдыхающих вернулось к уровню до пандемии.
Сейчас снова возвращается конкуренция, когда люди начинают выбирать для себя то, что им больше подходит по комфорту и возможности отдыха, в связи с этим начинают снова шевелиться предприниматели, вкладывать деньги в качество отдыха туристов.
В целом мы можем сказать, что сезон вполне нормальный по всем показателям.
Июль-август — самые напряженные месяцы, потому что в июне заканчивается учеба, поступления. Июль-август — абсолютная заполненность, очень много отдыхающих.
— Украинские политики открыто говорят, что рассматривают Крымский мост в качестве «законной цели». Насколько он защищен?
— У украинских карателей нет инструментов, чтобы достать — руки у них коротки. Безопасность обеспечивается на высоком уровне, поэтому в армейском плане можно быть достаточно спокойным.
В последнее время даже отрабатывали вариант, что подойдет какой-то нехороший корабль и оттуда нанесет удар. Раз этот удар отрабатывали, значит, к нему готовятся и обеспечивают безопасность.
А вот диверсии становятся реальной угрозой. Здесь уже работа спецслужб. Но в Крыму все эти годы не прекращалась тайная война, и сейчас мы видим, что она в разгаре.
— После освобождения Херсона пошел поток овощей и фруктов. Как налажен товарообмен с освобожденными территориями? Упростилась ли ситуация с таможнями?
Украинский терроризм в Крыму: боятся ли отдыхающие? Опрос в Севастополе
14:49
Украинский терроризм в Крыму: боятся ли отдыхающие? Опрос в Севастополе
— Начнем с последнего вопроса по поводу таможен. Сейчас мы понимаем, что пограничный контроль остро необходим. Это вызывает недовольство, но это один из элементов безопасности.
В отношении товарообмена, он строится по следующей схеме: из Крыма на освобожденные территории прежде всего идет энергия. Электроэнергия, сейчас готовятся к запуску газопроводов, их перепрофилированию. А также еще один важнейший момент — это, конечно же, нефть и нефтепродукты.
Сейчас Крым — главный транзитный регион для поставок на новые освобожденные территории, чтобы там была налажена нормальная жизнь, насколько это возможно в данных условиях, до окончательной победы.
Оттуда идет продукция, прежде всего, сельского хозяйства. Высокого качества. Это сразу же отразилось на ценах в Крыму — они пошли вниз. Такие низкие цены были, честно говоря, уже очень и очень давно.
Кроме того, для представителей этих регионов очень важным стало то, что Крым стал каналом поставок их продукции на материк. Конечно же, материк в этом плане более привлекателен, потому что это намного более мощные рынки. Но здесь они столкнулись уже с элементарными техническими проблемами, то есть для этого требуются рефрижераторы, специальная техника, специальная упаковка.
Это все снова вернется в норму, но уже через некоторое время. Сейчас главное для фермеров — получить прибыль, оборотные средства, которые позволят им подготовиться к следующему сезону. Сейчас это, пожалуй, одна из главных их задач, и тут мы можем говорить о том, что обмен в этом плане налажен достаточно неплохой.
Таким образом прогноз, что люди быстро убедятся в позитиве восстановления связей с Россией, полностью оправдался.
Пока украинские медики убегают, российские спасают людей в Херсоне. Спецрепортаж
13:30
Пока украинские медики убегают, российские спасают людей в Херсоне. Спецрепортаж
— Ведется не только активный обмен товарами, но и активный обмен людьми: они едут с освобожденных территорий в Крым и на материк, но и с материка, из Крыма — едут на освобожденные территории...
— Это сейчас ключевой вопрос. Кадры действительно решают все.
Россия, федеральный центр сделал выводы, в том числе из крымского опыта. И мы видим, что находится очень большое количество российских чиновников с материка, которые сразу же включают в работу.
Это связано отчасти с тем, что многие местные кадры либо уехали, либо боялись вступить в сотрудничество, так же и с тем, что с самого начала на этой территории должны быть сугубо российские правила и российские порядки.
В этом плане можно сказать, что это позитивный сигнал, что российское руководство умеет извлекать уроки и делать их них правильные выводы.
Начался одновременно процесс переподготовки кадров, причем как управленцев, так и учителей, врачей. Здесь используются центры по подготовке в Крыму, а также на материке — в Краснодарском и Ставропольском крае.
Пожалуй, это лучше любой пропаганды, когда люди своими глазами видят перемены, которые произошли в Крыму за восемь лет, они очевидны.
Сразу же видно, что их обманывали — людям мгновенно становится это понятно. Все эти годы у них была лживая пропаганда. А когда они попадают на материковые территории, когда видят, как живут в России, — тут у людей случается шок.
Уровень богатства, помощи государства, насколько есть возможность личной инициативы, уровень обеспеченности, уровень комфорта жизни, который они видят — это, конечно же, говорит о России намного больше, чем любая пропаганда, любые слова.
 
ИнтервьюВладимир ДжараллаКрымРФКрымский мостПолитикаЭкономикаСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:48Донские казаки готовятся к отправке на Украину
17:40Богдан Безпалько: ШОС уже стала альтернативой НАТО и Евросоюзу
17:28Генсек ООН Гутерриш прибыл во Львов, где встретится с Зеленским и Эрдоганом
17:22МИД Украины обиделся на Deutsche Welle* за Гитлера рядом с Зеленским
17:16Названо имя нового командующего Черноморским флотом
17:12Зеленский ответил на петицию о минимальных зарплатах депутатам
17:10Прошёл Афганистан и Чечню. Алтайский волонтёр погиб под обстрелом в ДНР
17:07"Москальско-НКВДшный город": Черновол хочет уничтожить Севастополь
16:58Сергей Марков: Мы видим политическое самоубийство Европы
16:42Всего 15%. Кто в мире разделяет позицию Украины по спецоперации России
16:26Почему Украина уже не надеется на успех и какие провокации там готовят - Журавлёв. Видео
16:16Кадровые решения Банковой: СМИ выяснили, кого кроме Залужного может уволить Зеленский
16:00В "Нафтогазе" сообщили о нехватке 19 млрд кубометров газа для отопительного сезона
16:00Владимир Джаралла: У карателей нет инструментов, чтобы ударить по Крымскому мосту
16:00Угроза ударов по Крыму, смещение главкома ВСУ. Главное на Украине на 16:00 17 августа
15:47"Нафтогаз" потерял половину добычи газа Украины после начала СВО
15:33"Абсолютный ноль": политолог рассказал о политических перспективах Кличко
15:28В Киеве на проспекте Бандеры посадили "Байрактар" из цветов
15:24Поддержка Зеленского падает. А главком ВСУ Залужный набирает силу
15:22На Украине переосмыслили реплику Путина в раздевалке сборной Украины в 1999 году
Лента новостейМолния