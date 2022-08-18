https://ukraina.ru/20220818/1037810401.html
"Прямой нацизм и пособия НАТО": в Госдуме рассказали, как проходила нацификация Украины
"Прямой нацизм и пособия НАТО": в Госдуме рассказали, как проходила нацификация Украины - 18.08.2022 Украина.ру
"Прямой нацизм и пособия НАТО": в Госдуме рассказали, как проходила нацификация Украины
Нацификация Украины проходила на всех уровнях на людях всех возрастов, заявил зампред ГД РФ Борис Чернышов 18 августа в ходе пресс-конференции в МИА Россия сегодня
2022-08-18T12:48
2022-08-18T12:48
2022-08-18T12:48
новости
национализм
школы
учебники
госдума
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Также он привел факты пропаганды, через которую "в подкорку вбивалось, что русофобия – это норма".Кроме того, по словам Чернышова, украинский учебник ОБЖ основывался на пособиях НАТО и, таким образом, "от парты на фронт идут зомбированные люди".
https://ukraina.ru/20220806/1037028573.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, национализм, школы, учебники, госдума
Новости, национализм, школы, учебники, Госдума
"Прямой нацизм и пособия НАТО": в Госдуме рассказали, как проходила нацификация Украины
Нацификация Украины проходила на всех уровнях на людях всех возрастов, заявил зампред ГД РФ Борис Чернышов 18 августа в ходе пресс-конференции в МИА Россия сегодня