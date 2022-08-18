"Прямой нацизм и пособия НАТО": в Госдуме рассказали, как проходила нацификация Украины - 18.08.2022 Украина.ру
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"Прямой нацизм и пособия НАТО": в Госдуме рассказали, как проходила нацификация Украины
"Прямой нацизм и пособия НАТО": в Госдуме рассказали, как проходила нацификация Украины - 18.08.2022 Украина.ру
"Прямой нацизм и пособия НАТО": в Госдуме рассказали, как проходила нацификация Украины
Нацификация Украины проходила на всех уровнях на людях всех возрастов, заявил зампред ГД РФ Борис Чернышов 18 августа в ходе пресс-конференции в МИА Россия сегодня
2022-08-18T12:48
2022-08-18T12:48
новости
национализм
школы
учебники
госдума
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Также он привел факты пропаганды, через которую "в подкорку вбивалось, что русофобия – это норма".Кроме того, по словам Чернышова, украинский учебник ОБЖ основывался на пособиях НАТО и, таким образом, "от парты на фронт идут зомбированные люди".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, национализм, школы, учебники, госдума
Новости, национализм, школы, учебники, Госдума

"Прямой нацизм и пособия НАТО": в Госдуме рассказали, как проходила нацификация Украины

12:48 18.08.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкВременная экспозиция истории освобождения территорий Донецкой и Луганской Народных Республик
Временная экспозиция истории освобождения территорий Донецкой и Луганской Народных Республик - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости . Кирилл Брага
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Нацификация Украины проходила на всех уровнях на людях всех возрастов, заявил зампред ГД РФ Борис Чернышов 18 августа в ходе пресс-конференции в МИА Россия сегодня
Педагоги и историки проанализировали более 1700 учебников: 96% содержат признаки искажения фактов, 43% — прямой нацизм.
Также он привел факты пропаганды, через которую "в подкорку вбивалось, что русофобия – это норма".
Кроме того, по словам Чернышова, украинский учебник ОБЖ основывался на пособиях НАТО и, таким образом, "от парты на фронт идут зомбированные люди".
Псы войны. Что делать с нацистской Украиной - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
6 августа, 08:31
Как проходила нацификация Украины
 
НовостинационализмшколыучебникиГосдума
 
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