https://ukraina.ru/20220818/1037810401.html

"Прямой нацизм и пособия НАТО": в Госдуме рассказали, как проходила нацификация Украины

"Прямой нацизм и пособия НАТО": в Госдуме рассказали, как проходила нацификация Украины - 18.08.2022 Украина.ру

"Прямой нацизм и пособия НАТО": в Госдуме рассказали, как проходила нацификация Украины

Нацификация Украины проходила на всех уровнях на людях всех возрастов, заявил зампред ГД РФ Борис Чернышов 18 августа в ходе пресс-конференции в МИА Россия сегодня

2022-08-18T12:48

2022-08-18T12:48

2022-08-18T12:48

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Также он привел факты пропаганды, через которую "в подкорку вбивалось, что русофобия – это норма".Кроме того, по словам Чернышова, украинский учебник ОБЖ основывался на пособиях НАТО и, таким образом, "от парты на фронт идут зомбированные люди".

https://ukraina.ru/20220806/1037028573.html

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новости, национализм, школы, учебники, госдума