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Эксперт предположил, зачем США пошли на обострение отношений с КНР

Эксперт предположил, зачем США пошли на обострение отношений с КНР - 18.08.2022 Украина.ру

Эксперт предположил, зачем США пошли на обострение отношений с КНР

Провокационный визит на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси был согласован с президентом Джо Байденом, а его задачей было "прощупать" реакцию Пекина. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан

2022-08-18T08:45

2022-08-18T08:45

2022-08-18T08:45

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Он считает, что, стратегически, для США идти на обострение отношений с КНР – это "путь в никуда", потому что у этой страны не хватает сил для одновременного противостояния России и Китаю.Полностью интервью можно прочитать здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, нэнси пелоси, тайвань, китай, сша