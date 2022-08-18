https://ukraina.ru/20220818/1037755895.html
Эксперт предположил, зачем США пошли на обострение отношений с КНР
Эксперт предположил, зачем США пошли на обострение отношений с КНР - 18.08.2022 Украина.ру
Эксперт предположил, зачем США пошли на обострение отношений с КНР
Провокационный визит на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси был согласован с президентом Джо Байденом, а его задачей было "прощупать" реакцию Пекина. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан
2022-08-18T08:45
2022-08-18T08:45
2022-08-18T08:45
новости
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тайвань
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Он считает, что, стратегически, для США идти на обострение отношений с КНР – это "путь в никуда", потому что у этой страны не хватает сил для одновременного противостояния России и Китаю.Полностью интервью можно прочитать здесь.
Украина.ру
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2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, нэнси пелоси, тайвань, китай, сша
Новости, Нэнси Пелоси, Тайвань, Китай, США
Эксперт предположил, зачем США пошли на обострение отношений с КНР
Провокационный визит на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси был согласован с президентом Джо Байденом, а его задачей было "прощупать" реакцию Пекина. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан
Он считает, что, стратегически, для США идти на обострение отношений с КНР – это "путь в никуда", потому что у этой страны не хватает сил для одновременного противостояния России и Китаю.
Если исходить чисто из тактических соображений и допустить то, что американские элиты в чём-то похожи на украинские, что у них тоже достаточно короткий горизонт планирования, то тогда становится понятнее – нужно добиться какой-то внешнеполитической победы, то, что на Украине называется "перемогой", и использовать её для роста политических рейтингов
Иван Лизан
Аналитик проекта "Сонар-2050"
Полностью интервью можно прочитать здесь
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