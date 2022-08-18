https://ukraina.ru/20220818/1037741742.html

"Уже часть России": Бородай рассказал, что сейчас происходит в Донбассе

"Уже часть России": Бородай рассказал, что сейчас происходит в Донбассе - 18.08.2022 Украина.ру

"Уже часть России": Бородай рассказал, что сейчас происходит в Донбассе

В Донбассе ощущается присутствие российских специалистов и чиновников и этот регион уже стал частью России, сказал депутат Государственной Думы и руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью Украина.ру

2022-08-18T07:00

2022-08-18T07:00

2022-08-18T07:00

донбасс

россия

новости

александр бородай

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Он предположил, что ДНР российские войска освободят в сентябре от ВСУ.Он рассказал, что выработана стратегия восстановления промышленного потенциала Донбасса, но есть предприятия, которые восстановлению не подлежат, потому что они не вписываются в экономическую стратегию и цепочки России.Также некоторые заводы сильно разрушены, что восстанавливать их дорого, но значительная часть промышленного потенциала Донбасса будет воссоздана и будет работать лучше, чем раньше, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220816/1037728972.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

донбасс, россия, новости, александр бородай