"Уже часть России": Бородай рассказал, что сейчас происходит в Донбассе - 18.08.2022 Украина.ру
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"Уже часть России": Бородай рассказал, что сейчас происходит в Донбассе
"Уже часть России": Бородай рассказал, что сейчас происходит в Донбассе - 18.08.2022 Украина.ру
"Уже часть России": Бородай рассказал, что сейчас происходит в Донбассе
В Донбассе ощущается присутствие российских специалистов и чиновников и этот регион уже стал частью России, сказал депутат Государственной Думы и руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью Украина.ру
2022-08-18T07:00
2022-08-18T07:00
донбасс
россия
новости
александр бородай
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Он предположил, что ДНР российские войска освободят в сентябре от ВСУ.Он рассказал, что выработана стратегия восстановления промышленного потенциала Донбасса, но есть предприятия, которые восстановлению не подлежат, потому что они не вписываются в экономическую стратегию и цепочки России.Также некоторые заводы сильно разрушены, что восстанавливать их дорого, но значительная часть промышленного потенциала Донбасса будет воссоздана и будет работать лучше, чем раньше, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220816/1037728972.html
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донбасс, россия, новости, александр бородай
Донбасс, Россия, Новости, Александр Бородай

"Уже часть России": Бородай рассказал, что сейчас происходит в Донбассе

07:00 18.08.2022
 
© Федор Громов/Украина.руДонецк плакат билборд Возродим Донбасс
Донецк плакат билборд Возродим Донбасс
© Федор Громов/Украина.ру
Читать в
В Донбассе ощущается присутствие российских специалистов и чиновников и этот регион уже стал частью России, сказал депутат Государственной Думы и руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью Украина.ру
Он предположил, что ДНР российские войска освободят в сентябре от ВСУ.
Донбасс – уже часть России. Здесь ощущается присутствие российских специалистов и чиновников. Российские государственные деятели регулярно посещают Донбасс. Некоторые из них уже работают здесь на постоянной основе.
Александр Бородай интервью
Александр Бородай
депутат Государственной Думы и руководитель Союза добровольцев Донбасса
Он рассказал, что выработана стратегия восстановления промышленного потенциала Донбасса, но есть предприятия, которые восстановлению не подлежат, потому что они не вписываются в экономическую стратегию и цепочки России.
Также некоторые заводы сильно разрушены, что восстанавливать их дорого, но значительная часть промышленного потенциала Донбасса будет воссоздана и будет работать лучше, чем раньше, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 16:09
Мифы разрушены, интерес пропал: Европа отворачивается от Киева
 
ДонбассРоссияНовостиАлександр Бородай
 
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