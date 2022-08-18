https://ukraina.ru/20220818/1037741742.html
"Уже часть России": Бородай рассказал, что сейчас происходит в Донбассе
"Уже часть России": Бородай рассказал, что сейчас происходит в Донбассе - 18.08.2022 Украина.ру
"Уже часть России": Бородай рассказал, что сейчас происходит в Донбассе
В Донбассе ощущается присутствие российских специалистов и чиновников и этот регион уже стал частью России, сказал депутат Государственной Думы и руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью Украина.ру
2022-08-18T07:00
2022-08-18T07:00
2022-08-18T07:00
донбасс
россия
новости
александр бородай
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Он предположил, что ДНР российские войска освободят в сентябре от ВСУ.Он рассказал, что выработана стратегия восстановления промышленного потенциала Донбасса, но есть предприятия, которые восстановлению не подлежат, потому что они не вписываются в экономическую стратегию и цепочки России.Также некоторые заводы сильно разрушены, что восстанавливать их дорого, но значительная часть промышленного потенциала Донбасса будет воссоздана и будет работать лучше, чем раньше, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220816/1037728972.html
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
донбасс, россия, новости, александр бородай
"Уже часть России": Бородай рассказал, что сейчас происходит в Донбассе
В Донбассе ощущается присутствие российских специалистов и чиновников и этот регион уже стал частью России, сказал депутат Государственной Думы и руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью Украина.ру
Он предположил, что ДНР российские войска освободят в сентябре от ВСУ.
Донбасс – уже часть России. Здесь ощущается присутствие российских специалистов и чиновников. Российские государственные деятели регулярно посещают Донбасс. Некоторые из них уже работают здесь на постоянной основе.
Александр Бородай
депутат Государственной Думы и руководитель Союза добровольцев Донбасса
Он рассказал, что выработана стратегия восстановления промышленного потенциала Донбасса, но есть предприятия, которые восстановлению не подлежат, потому что они не вписываются в экономическую стратегию и цепочки России.
Также некоторые заводы сильно разрушены, что восстанавливать их дорого, но значительная часть промышленного потенциала Донбасса будет воссоздана и будет работать лучше, чем раньше, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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