https://ukraina.ru/20220817/1037775378.html
"Предстоит решить ряд задач": Рожин о том, когда армия России возьмет под контроль Северск
"Предстоит решить ряд задач": Рожин о том, когда армия России возьмет под контроль Северск - 17.08.2022 Украина.ру
"Предстоит решить ряд задач": Рожин о том, когда армия России возьмет под контроль Северск
Российским войскам предстоит освободить от ВСУ Серебрянку и дорогу Северск-Соледар и только после этого взять под контроль Северск, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру
2022-08-17T19:30
2022-08-17T19:30
2022-08-17T19:30
новости
рожин
россия
всу
северск
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Посол ЛНР в России Родион Мирошник ранее сказал, что российские военные и подразделения Донецкой и Луганской народных республик блокировали Северск с трех сторон.По его мнению, заходить в Северск "в лоб со стороны Верхнекаменского, не взяв высоты, смысла нет".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220817/1037769172.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, рожин, россия, всу, северск
Новости, Рожин, Россия, ВСУ, Северск
"Предстоит решить ряд задач": Рожин о том, когда армия России возьмет под контроль Северск
Российским войскам предстоит освободить от ВСУ Серебрянку и дорогу Северск-Соледар и только после этого взять под контроль Северск, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру