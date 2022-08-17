"Предстоит решить ряд задач": Рожин о том, когда армия России возьмет под контроль Северск - 17.08.2022 Украина.ру
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"Предстоит решить ряд задач": Рожин о том, когда армия России возьмет под контроль Северск
"Предстоит решить ряд задач": Рожин о том, когда армия России возьмет под контроль Северск - 17.08.2022 Украина.ру
"Предстоит решить ряд задач": Рожин о том, когда армия России возьмет под контроль Северск
Российским войскам предстоит освободить от ВСУ Серебрянку и дорогу Северск-Соледар и только после этого взять под контроль Северск, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру
2022-08-17T19:30
2022-08-17T19:30
новости
рожин
россия
всу
северск
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Посол ЛНР в России Родион Мирошник ранее сказал, что российские военные и подразделения Донецкой и Луганской народных республик блокировали Северск с трех сторон.По его мнению, заходить в Северск "в лоб со стороны Верхнекаменского, не взяв высоты, смысла нет".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220817/1037769172.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, рожин, россия, всу, северск
Новости, Рожин, Россия, ВСУ, Северск

"Предстоит решить ряд задач": Рожин о том, когда армия России возьмет под контроль Северск

19:30 17.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкС "Азовстали" вывозят раненых украинских военных
С Азовстали вывозят раненых украинских военных - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Российским войскам предстоит освободить от ВСУ Серебрянку и дорогу Северск-Соледар и только после этого взять под контроль Северск, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру
Посол ЛНР в России Родион Мирошник ранее сказал, что российские военные и подразделения Донецкой и Луганской народных республик блокировали Северск с трех сторон.
Мы берем определенные позиции, но город остается под контролем противника, который сидит на высотах. Еще не взята Серебрянка и не взята дорога Северск-Соледар. То есть нам предстоит решить еще ряд оперативно-тактических задач.
Борис Рожин интервью
Борис Рожин
эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad
По его мнению, заходить в Северск "в лоб со стороны Верхнекаменского, не взяв высоты, смысла нет".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Зеленский Залужный - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
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Поддержка Зеленского падает. А главком ВСУ Залужный набирает силу
 
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