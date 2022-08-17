https://ukraina.ru/20220817/1037775378.html

"Предстоит решить ряд задач": Рожин о том, когда армия России возьмет под контроль Северск

"Предстоит решить ряд задач": Рожин о том, когда армия России возьмет под контроль Северск - 17.08.2022 Украина.ру

"Предстоит решить ряд задач": Рожин о том, когда армия России возьмет под контроль Северск

Российским войскам предстоит освободить от ВСУ Серебрянку и дорогу Северск-Соледар и только после этого взять под контроль Северск, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру

2022-08-17T19:30

2022-08-17T19:30

2022-08-17T19:30

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Посол ЛНР в России Родион Мирошник ранее сказал, что российские военные и подразделения Донецкой и Луганской народных республик блокировали Северск с трех сторон.По его мнению, заходить в Северск "в лоб со стороны Верхнекаменского, не взяв высоты, смысла нет".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220817/1037769172.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, рожин, россия, всу, северск