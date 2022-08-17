https://ukraina.ru/20220817/1037764093.html

Борис Рожин: Россия заставила ВСУ забыть о победе, но выдавить их из Донбасса очень сложно

Борис Рожин: Россия заставила ВСУ забыть о победе, но выдавить их из Донбасса очень сложно - 17.08.2022 Украина.ру

Борис Рожин: Россия заставила ВСУ забыть о победе, но выдавить их из Донбасса очень сложно

Украина.ру, 17.08.2022

2022-08-17T13:10

2022-08-17T13:10

2022-08-17T14:19

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Российская армия по-прежнему владеет инициативой и продолжает вести наступательные действия. Что касается того, что западное оружие позволит Украине перейти в контрнаступление, то ни в какое контрнаступлений противник перейти не смог, несмотря на все поставки, говорит эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис РожинОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее известный военкор Евгений Поддубный сообщил, что союзные силы вышли к автомобильной дороге, соединяющей Марьинку с Угледаром. Таким образом, для противника, находящегося к западу от Донецка, существенно осложняются возможности по перегруппировке и подвозу боеприпасов.— Борис, были ли у нас в ходе этой кампании эпизоды, когда за счет контроля над трассой нам удавалось прервать снабжение от одной группировки к другой?— Бои в районе Угледара уже идут достаточно давно, как и в самой Марьинке. Некоторое наше продвижение в районе Новомихайловки действительно затруднило действия противника, но говорить о том, что они полностью там отрезаны, не приходится.Позиции ВСУ за Угледаром и за Марьинкой и до этого поражались артиллерией. Сейчас можно говорить о том, что трудности группировки в Мариьнке и под Угледаром нарастают в силу комплексного огневого воздействия, но не надо преувеличивать эти успехи.Бои в районе Шевченково и Павловки показывают, что противник сохраняет возможности для организованного сопротивления.— Удалось ли нам приступить к штурму Авдеевки, организовав наступление на Первомайское и Водяное?— Постепенное артиллерийское наступление продвигается в районе Первомайского и Водяного, но эти поселки еще контролируются противником. Только после того, как будет полностью взят под контроль район вокруг Песок, можно будет ожидать серьезного наступления на Первомайское и Водяное с целью взятия этих населенных пунктов.Штурм Авдеевки сейчас не идет. Есть бои в промзоне, бои к северу от Авдеевки, но сам поселок еще никто не штурмует.— Первомайское и Водяное — ключевые населенные пункты в плане взятия Авдеевки? Или мы можем продвигаться в другом месте?— Первомайское вообще идет параллельно Авдеевке вглубь западного Донбасса. Контроль над Водяным будет означать, что линия наступления загибается с целью выхода к трассе Орловка — Авдеевка. Повторюсь, позиционные бои идут в авдеевской промзоне и к северу у трассы Авдеевка — Константиновка. Там нет сейчас серьезного продвижения.— Посол ЛНР в России Родион Мирошник говорит, что есть движение по Северску, который блокирован как минимум с трех сторон, и просто продолжается уничтожение артподготовкой главных фортификационных сооружений. Нам действительно остается только ждать? Или на этом направлении мы предпримем дополнительные усилия?— Мы берем определенные позиции, но город остается под контролем противника, который сидит на высотах. Еще не взята Серебрянка и не взята дорога Северск —Соледар. То есть нам предстоит решить еще ряд оперативно-тактических задач. Просто заходить в город в лоб со стороны Верхнекаменского, не взяв высоты, смысла нет.— Как вы оцениваете темпы продвижения в Артемовске и Соледаре? Были сообщения о взятии промзоны, но потом все затихло.— В Соледаре взяли часть промзоны, бои постепенно смещаются к центру города. Но поскольку это городские бои, все идет не очень быстро. Еще были сообщения, что взяты Бахмутское и Яковлевка, но пока фото и видео подтверждений оттуда нет. Да, прогресс есть, но пока трудно сказать, насколько успехи в Бахмутском и Яковлевке ускорят освобождение Соледара.— Военный блогер Юрий Подоляка говорит, что за счет привлечения добровольцев мы стали применять тактику времен Брусиловского прорыва, когда мы наступаем одновременно в нескольких местах, не давая противнику концентрировать силы. Вы с ним согласны?— Мы и раньше вели наступление на нескольких направлениях. Нельзя сказать, что тактика ударов на нескольких направлениях — это именно Брусиловский прорыв. Эта тактика применялась не только в России, но и во французской армии. К тому же весной мы вели боевые действия одновременно на мариупольском и северодонецко-лисичанском направлении. Эта тактика была предопределена не сейчас.— Вы побывали на форуме «Армия-2022». Были ли там представлены виды вооружений, которые в скором времени попадут в войска?— На форуме были представлены основные тенденции, которые появились не в этом году. Заказы, которые были озвучены в контексте форума, означают поставки уже существующих вооружений. Часть из них уже активно применяется в ходе СВО: дроны, танки, БМП. Это то, чего нужно много. Необходимость нарастить производство этих видов вооружений озвучивалась еще весной. То есть все в рамках озвученных тенденций.— Сергей Шойгу заявил, что операция ВС РФ развеяла миф о «супероружии», которое Запад поставляет Украине и которое якобы способно переломить ситуацию на фронте. Зато вражеская пропаганда утверждает, что эта кампания «развеяла миф о непобедимости российской армии». Можно ли уже сейчас делать такие выводы о том, кто кого побеждает?— Наша армия по-прежнему владеет инициативой и продолжает вести наступательные действия. Что касается того, что западное оружие позволит Украине перейти в контрнаступление, то ни в какое контрнаступлений противник перейти не смог, несмотря на все поставки.— По-прежнему звучат инициативы о том, чтобы массово привлекать для участия в кампании иностранных добровольцев, но пока для этого у нас нет законодательной базы. Нужно ли нам это? Будут ли подвижки в этом вопросе?— Я считаю, что этим надо было заниматься еще в марте. Мы потеряли много времени. Желающие поехать есть, тема эта постоянно поднималась. Почему это не сделано — вопрос к депутатам и к тем, кто такие решения принимает. — Просто есть аргумент, что нам не нужны никакие иностранцы, потому что это другой менталитет и потому что мы не сможем включить их в свои боевые порядки.— Это ничего не значит. При грамотной работе любой личный состав можно приспособить для решения тех или иных задач.

https://ukraina.ru/20220717/1036508935.html

https://ukraina.ru/20220816/1037733115.html

https://ukraina.ru/20220817/1037733843.html

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2022

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, россия, донбасс, сво, оружие