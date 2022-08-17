Борис Рожин: Россия заставила ВСУ забыть о победе, но выдавить их из Донбасса очень сложно - 17.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220817/1037764093.html
Борис Рожин: Россия заставила ВСУ забыть о победе, но выдавить их из Донбасса очень сложно
Борис Рожин: Россия заставила ВСУ забыть о победе, но выдавить их из Донбасса очень сложно - 17.08.2022 Украина.ру
Борис Рожин: Россия заставила ВСУ забыть о победе, но выдавить их из Донбасса очень сложно
Украина.ру, 17.08.2022
2022-08-17T13:10
2022-08-17T14:19
интервью
всу
россия
донбасс
сво
оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/12/1036523121_38:29:832:476_1920x0_80_0_0_2861aa4118cc7ef53e7841531665b350.jpg
Российская армия по-прежнему владеет инициативой и продолжает вести наступательные действия. Что касается того, что западное оружие позволит Украине перейти в контрнаступление, то ни в какое контрнаступлений противник перейти не смог, несмотря на все поставки, говорит эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис РожинОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее известный военкор Евгений Поддубный сообщил, что союзные силы вышли к автомобильной дороге, соединяющей Марьинку с Угледаром. Таким образом, для противника, находящегося к западу от Донецка, существенно осложняются возможности по перегруппировке и подвозу боеприпасов.— Борис, были ли у нас в ходе этой кампании эпизоды, когда за счет контроля над трассой нам удавалось прервать снабжение от одной группировки к другой?— Бои в районе Угледара уже идут достаточно давно, как и в самой Марьинке. Некоторое наше продвижение в районе Новомихайловки действительно затруднило действия противника, но говорить о том, что они полностью там отрезаны, не приходится.Позиции ВСУ за Угледаром и за Марьинкой и до этого поражались артиллерией. Сейчас можно говорить о том, что трудности группировки в Мариьнке и под Угледаром нарастают в силу комплексного огневого воздействия, но не надо преувеличивать эти успехи.Бои в районе Шевченково и Павловки показывают, что противник сохраняет возможности для организованного сопротивления.— Удалось ли нам приступить к штурму Авдеевки, организовав наступление на Первомайское и Водяное?— Постепенное артиллерийское наступление продвигается в районе Первомайского и Водяного, но эти поселки еще контролируются противником. Только после того, как будет полностью взят под контроль район вокруг Песок, можно будет ожидать серьезного наступления на Первомайское и Водяное с целью взятия этих населенных пунктов.Штурм Авдеевки сейчас не идет. Есть бои в промзоне, бои к северу от Авдеевки, но сам поселок еще никто не штурмует.— Первомайское и Водяное — ключевые населенные пункты в плане взятия Авдеевки? Или мы можем продвигаться в другом месте?— Первомайское вообще идет параллельно Авдеевке вглубь западного Донбасса. Контроль над Водяным будет означать, что линия наступления загибается с целью выхода к трассе Орловка — Авдеевка. Повторюсь, позиционные бои идут в авдеевской промзоне и к северу у трассы Авдеевка — Константиновка. Там нет сейчас серьезного продвижения.— Посол ЛНР в России Родион Мирошник говорит, что есть движение по Северску, который блокирован как минимум с трех сторон, и просто продолжается уничтожение артподготовкой главных фортификационных сооружений. Нам действительно остается только ждать? Или на этом направлении мы предпримем дополнительные усилия?— Мы берем определенные позиции, но город остается под контролем противника, который сидит на высотах. Еще не взята Серебрянка и не взята дорога Северск —Соледар. То есть нам предстоит решить еще ряд оперативно-тактических задач. Просто заходить в город в лоб со стороны Верхнекаменского, не взяв высоты, смысла нет.— Как вы оцениваете темпы продвижения в Артемовске и Соледаре? Были сообщения о взятии промзоны, но потом все затихло.— В Соледаре взяли часть промзоны, бои постепенно смещаются к центру города. Но поскольку это городские бои, все идет не очень быстро. Еще были сообщения, что взяты Бахмутское и Яковлевка, но пока фото и видео подтверждений оттуда нет. Да, прогресс есть, но пока трудно сказать, насколько успехи в Бахмутском и Яковлевке ускорят освобождение Соледара.— Военный блогер Юрий Подоляка говорит, что за счет привлечения добровольцев мы стали применять тактику времен Брусиловского прорыва, когда мы наступаем одновременно в нескольких местах, не давая противнику концентрировать силы. Вы с ним согласны?— Мы и раньше вели наступление на нескольких направлениях. Нельзя сказать, что тактика ударов на нескольких направлениях — это именно Брусиловский прорыв. Эта тактика применялась не только в России, но и во французской армии. К тому же весной мы вели боевые действия одновременно на мариупольском и северодонецко-лисичанском направлении. Эта тактика была предопределена не сейчас.— Вы побывали на форуме «Армия-2022». Были ли там представлены виды вооружений, которые в скором времени попадут в войска?— На форуме были представлены основные тенденции, которые появились не в этом году. Заказы, которые были озвучены в контексте форума, означают поставки уже существующих вооружений. Часть из них уже активно применяется в ходе СВО: дроны, танки, БМП. Это то, чего нужно много. Необходимость нарастить производство этих видов вооружений озвучивалась еще весной. То есть все в рамках озвученных тенденций.— Сергей Шойгу заявил, что операция ВС РФ развеяла миф о «супероружии», которое Запад поставляет Украине и которое якобы способно переломить ситуацию на фронте. Зато вражеская пропаганда утверждает, что эта кампания «развеяла миф о непобедимости российской армии». Можно ли уже сейчас делать такие выводы о том, кто кого побеждает?— Наша армия по-прежнему владеет инициативой и продолжает вести наступательные действия. Что касается того, что западное оружие позволит Украине перейти в контрнаступление, то ни в какое контрнаступлений противник перейти не смог, несмотря на все поставки.— По-прежнему звучат инициативы о том, чтобы массово привлекать для участия в кампании иностранных добровольцев, но пока для этого у нас нет законодательной базы. Нужно ли нам это? Будут ли подвижки в этом вопросе?— Я считаю, что этим надо было заниматься еще в марте. Мы потеряли много времени. Желающие поехать есть, тема эта постоянно поднималась. Почему это не сделано — вопрос к депутатам и к тем, кто такие решения принимает. — Просто есть аргумент, что нам не нужны никакие иностранцы, потому что это другой менталитет и потому что мы не сможем включить их в свои боевые порядки.— Это ничего не значит. При грамотной работе любой личный состав можно приспособить для решения тех или иных задач.
https://ukraina.ru/20220717/1036508935.html
https://ukraina.ru/20220816/1037733115.html
https://ukraina.ru/20220817/1037733843.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/12/1036523121_161:0:796:476_1920x0_80_0_0_3a64ca3e5c92835b70d3b76691cf7942.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, всу, россия, донбасс, сво, оружие
Интервью, ВСУ, Россия, Донбасс, СВО, оружие

Борис Рожин: Россия заставила ВСУ забыть о победе, но выдавить их из Донбасса очень сложно

13:10 17.08.2022 (обновлено: 14:19 17.08.2022)
 
© Андрей БлинскийБорис Рожин интервью
Борис Рожин интервью
© Андрей Блинский
Читать в
Кирилл Курбатов
автор Украина.ру
Все материалы
Российская армия по-прежнему владеет инициативой и продолжает вести наступательные действия. Что касается того, что западное оружие позволит Украине перейти в контрнаступление, то ни в какое контрнаступлений противник перейти не смог, несмотря на все поставки, говорит эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Ранее известный военкор Евгений Поддубный сообщил, что союзные силы вышли к автомобильной дороге, соединяющей Марьинку с Угледаром. Таким образом, для противника, находящегося к западу от Донецка, существенно осложняются возможности по перегруппировке и подвозу боеприпасов.
Борис Рожин интервью
17 июля, 11:38
Борис Рожин: Кто онЭксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Colonelcassad
— Борис, были ли у нас в ходе этой кампании эпизоды, когда за счет контроля над трассой нам удавалось прервать снабжение от одной группировки к другой?
— Бои в районе Угледара уже идут достаточно давно, как и в самой Марьинке. Некоторое наше продвижение в районе Новомихайловки действительно затруднило действия противника, но говорить о том, что они полностью там отрезаны, не приходится.
Позиции ВСУ за Угледаром и за Марьинкой и до этого поражались артиллерией. Сейчас можно говорить о том, что трудности группировки в Мариьнке и под Угледаром нарастают в силу комплексного огневого воздействия, но не надо преувеличивать эти успехи.
Бои в районе Шевченково и Павловки показывают, что противник сохраняет возможности для организованного сопротивления.
— Удалось ли нам приступить к штурму Авдеевки, организовав наступление на Первомайское и Водяное?
— Постепенное артиллерийское наступление продвигается в районе Первомайского и Водяного, но эти поселки еще контролируются противником. Только после того, как будет полностью взят под контроль район вокруг Песок, можно будет ожидать серьезного наступления на Первомайское и Водяное с целью взятия этих населенных пунктов.
Алексей Подберёзкин интервью - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
Вчера, 16:47
Подберезкин: Уже в сентябре может сложиться антизападная коалиция с участием России
Штурм Авдеевки сейчас не идет. Есть бои в промзоне, бои к северу от Авдеевки, но сам поселок еще никто не штурмует.
— Первомайское и Водяное — ключевые населенные пункты в плане взятия Авдеевки? Или мы можем продвигаться в другом месте?
— Первомайское вообще идет параллельно Авдеевке вглубь западного Донбасса. Контроль над Водяным будет означать, что линия наступления загибается с целью выхода к трассе Орловка — Авдеевка.
Повторюсь, позиционные бои идут в авдеевской промзоне и к северу у трассы Авдеевка — Константиновка. Там нет сейчас серьезного продвижения.
— Посол ЛНР в России Родион Мирошник говорит, что есть движение по Северску, который блокирован как минимум с трех сторон, и просто продолжается уничтожение артподготовкой главных фортификационных сооружений. Нам действительно остается только ждать? Или на этом направлении мы предпримем дополнительные усилия?
— Мы берем определенные позиции, но город остается под контролем противника, который сидит на высотах. Еще не взята Серебрянка и не взята дорога Северск —Соледар. То есть нам предстоит решить еще ряд оперативно-тактических задач. Просто заходить в город в лоб со стороны Верхнекаменского, не взяв высоты, смысла нет.
— Как вы оцениваете темпы продвижения в Артемовске и Соледаре? Были сообщения о взятии промзоны, но потом все затихло.
— В Соледаре взяли часть промзоны, бои постепенно смещаются к центру города. Но поскольку это городские бои, все идет не очень быстро.
Еще были сообщения, что взяты Бахмутское и Яковлевка, но пока фото и видео подтверждений оттуда нет. Да, прогресс есть, но пока трудно сказать, насколько успехи в Бахмутском и Яковлевке ускорят освобождение Соледара.
— Военный блогер Юрий Подоляка говорит, что за счет привлечения добровольцев мы стали применять тактику времен Брусиловского прорыва, когда мы наступаем одновременно в нескольких местах, не давая противнику концентрировать силы. Вы с ним согласны?
— Мы и раньше вели наступление на нескольких направлениях. Нельзя сказать, что тактика ударов на нескольких направлениях — это именно Брусиловский прорыв. Эта тактика применялась не только в России, но и во французской армии.
К тому же весной мы вели боевые действия одновременно на мариупольском и северодонецко-лисичанском направлении. Эта тактика была предопределена не сейчас.
— Вы побывали на форуме «Армия-2022». Были ли там представлены виды вооружений, которые в скором времени попадут в войска?
— На форуме были представлены основные тенденции, которые появились не в этом году. Заказы, которые были озвучены в контексте форума, означают поставки уже существующих вооружений. Часть из них уже активно применяется в ходе СВО: дроны, танки, БМП. Это то, чего нужно много.
Необходимость нарастить производство этих видов вооружений озвучивалась еще весной. То есть все в рамках озвученных тенденций.
Александр Бородай интервью
12:45
Александр Бородай о задержании Стрелкова и его перспективах
— Сергей Шойгу заявил, что операция ВС РФ развеяла миф о «супероружии», которое Запад поставляет Украине и которое якобы способно переломить ситуацию на фронте. Зато вражеская пропаганда утверждает, что эта кампания «развеяла миф о непобедимости российской армии». Можно ли уже сейчас делать такие выводы о том, кто кого побеждает?
— Наша армия по-прежнему владеет инициативой и продолжает вести наступательные действия. Что касается того, что западное оружие позволит Украине перейти в контрнаступление, то ни в какое контрнаступлений противник перейти не смог, несмотря на все поставки.
— По-прежнему звучат инициативы о том, чтобы массово привлекать для участия в кампании иностранных добровольцев, но пока для этого у нас нет законодательной базы. Нужно ли нам это? Будут ли подвижки в этом вопросе?
— Я считаю, что этим надо было заниматься еще в марте. Мы потеряли много времени. Желающие поехать есть, тема эта постоянно поднималась. Почему это не сделано — вопрос к депутатам и к тем, кто такие решения принимает.
— Просто есть аргумент, что нам не нужны никакие иностранцы, потому что это другой менталитет и потому что мы не сможем включить их в свои боевые порядки.
— Это ничего не значит. При грамотной работе любой личный состав можно приспособить для решения тех или иных задач.
 
ИнтервьюВСУРоссияДонбассСВОоружие
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:28В Киеве на проспекте Бандеры посадили "Байрактар" из цветов
15:24Поддержка Зеленского падает. А главком ВСУ Залужный набирает силу
15:22На Украине переосмыслили реплику Путина в раздевалке сборной Украины в 1999 году
14:49Украинский терроризм в Крыму: боятся ли отдыхающие? Опрос в Севастополе
14:46Политолог раскрыл причины конфликта Зеленского и Кличко
14:35Минкульт Украины одобрил идею о сносе памятника Екатерине II в Одессе
14:29Власти Украины знали, но молчали: соцсети об откровениях министра иностранных дел Кулебы
14:05"Любое дело полезно для неньки": украинская кинозвезда станцевала у шеста в поддержку ВСУ
13:52"Это же нужно так ненавидеть Украину". За что Киевскому профессору хотят выбить зубы
13:50Военный эксперт Рожин рассказал, что сейчас происходит в Марьинке и под Угледаром
13:37Военный эксперт объяснил, почему РФ не будет отключать ЗАЭС от украинской энергосистемы
13:30В Одессе организовали схему по уклонению от мобилизации
13:30Пока украинские медики убегают, российские спасают людей в Херсоне. Спецрепортаж
13:20Боксер Усик удивил своих поклонников трюком
13:17Политолог ответил, вероятен ли удар по Крымскому мосту
13:10Борис Рожин: Россия заставила ВСУ забыть о победе, но выдавить их из Донбасса очень сложно
12:48Буржуйки, уголь и дрова: Садовой призвал львовян готовиться к тяжелой зиме
12:45Александр Бородай о задержании Стрелкова и его перспективах
12:26Членов террористической организации задержали в Джанкое и Ялте
12:23Россия, Украина, Запад: сколько стоит победа
Лента новостейМолния