Жена министра обороны Украины рассказала о его президентских амбициях
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / yulia_zoriyРезников Зорий
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / yulia_zoriy
Жена главы Минобороны Украины Алексея Резникова, украинская ведущая Юлия Зорий заявила, что у ее мужа нет никаких президентских амбиций. Об этом она рассказала в эфире "1+1" 16 августа
Ведущий шоу "Сніданок з "1+1" Юрий Горбунов спросил Зорий, есть ли у нее амбиции "стать первой леди".
"Нет. Я переживаю, что если такое будет, я скажу: "Леша, что, снова?! Мы снова начинаем какие-то истории?" Я вам скажу больше: у Алексея нет этой амбиции", - ответила она.
Некоторое время назад в интервью с украинским журналистом Дмитрием Гордоном советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович признался в своих намерениях стать президентом Украины, если Владимир Зеленский решит не идти на второй срок.
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11 июля, 13:03Война до победного распада. Министр Резников как творец смыслов и создатель сценариевВ последние дни министр обороны Украины Алексей Резников выступил сразу с рядом заявлений, дав несколько интервью крупным западным изданиям. Сама по себе медийная активность министра не то чтобы удивительна (он и раньше не прятался), но сейчас он оттеснил других ньюсмейкеров украинской власти. Тем более, что и заявления серьёзные