Жена министра обороны Украины рассказала о его президентских амбициях - 17.08.2022 Украина.ру
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Жена министра обороны Украины рассказала о его президентских амбициях
Жена министра обороны Украины рассказала о его президентских амбициях - 17.08.2022 Украина.ру
Жена министра обороны Украины рассказала о его президентских амбициях
Жена главы Минобороны Украины Алексея Резникова, украинская ведущая Юлия Зорий заявила, что у ее мужа нет никаких президентских амбиций. Об этом она рассказала в эфире "1+1" 16 августа
2022-08-17T12:15
2022-08-17T12:15
новости
алексей резников
алексей арестович
минобороны украины
владимир зеленский
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Ведущий шоу "Сніданок з "1+1" Юрий Горбунов спросил Зорий, есть ли у нее амбиции "стать первой леди"."Нет. Я переживаю, что если такое будет, я скажу: "Леша, что, снова?! Мы снова начинаем какие-то истории?" Я вам скажу больше: у Алексея нет этой амбиции", - ответила она.Некоторое время назад в интервью с украинским журналистом Дмитрием Гордоном советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович признался в своих намерениях стать президентом Украины, если Владимир Зеленский решит не идти на второй срок.Ранее политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру заявил, что Зеленский может рассчитывать на новый президентский срок только при условии, что он даст команду ВСУ остановить боевые действия, отдаст под суд военных преступников, запретит неонацистские формирования и начнет переход к демократическому правлению. Если ничего этого сделано не будет, отметил эксперт, какие-либо переговоры с ним бессмысленны.
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новости, алексей резников, алексей арестович, минобороны украины, владимир зеленский
Новости, Алексей Резников, Алексей Арестович, Минобороны Украины, Владимир Зеленский

Жена министра обороны Украины рассказала о его президентских амбициях

12:15 17.08.2022
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / yulia_zoriyРезников Зорий
Резников Зорий - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / yulia_zoriy
Читать в
Жена главы Минобороны Украины Алексея Резникова, украинская ведущая Юлия Зорий заявила, что у ее мужа нет никаких президентских амбиций. Об этом она рассказала в эфире "1+1" 16 августа
Ведущий шоу "Сніданок з "1+1" Юрий Горбунов спросил Зорий, есть ли у нее амбиции "стать первой леди".
"Нет. Я переживаю, что если такое будет, я скажу: "Леша, что, снова?! Мы снова начинаем какие-то истории?" Я вам скажу больше: у Алексея нет этой амбиции", - ответила она.
Некоторое время назад в интервью с украинским журналистом Дмитрием Гордоном советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович признался в своих намерениях стать президентом Украины, если Владимир Зеленский решит не идти на второй срок.
Ранее политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру заявил, что Зеленский может рассчитывать на новый президентский срок только при условии, что он даст команду ВСУ остановить боевые действия, отдаст под суд военных преступников, запретит неонацистские формирования и начнет переход к демократическому правлению. Если ничего этого сделано не будет, отметил эксперт, какие-либо переговоры с ним бессмысленны.
Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 13:03
Война до победного распада. Министр Резников как творец смыслов и создатель сценариевВ последние дни министр обороны Украины Алексей Резников выступил сразу с рядом заявлений, дав несколько интервью крупным западным изданиям. Сама по себе медийная активность министра не то чтобы удивительна (он и раньше не прятался), но сейчас он оттеснил других ньюсмейкеров украинской власти. Тем более, что и заявления серьёзные
 
НовостиАлексей РезниковАлексей АрестовичМинобороны УкраиныВладимир Зеленский
 
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