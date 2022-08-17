https://ukraina.ru/20220817/1037760105.html

Жена министра обороны Украины рассказала о его президентских амбициях

Жена министра обороны Украины рассказала о его президентских амбициях - 17.08.2022 Украина.ру

Жена министра обороны Украины рассказала о его президентских амбициях

Жена главы Минобороны Украины Алексея Резникова, украинская ведущая Юлия Зорий заявила, что у ее мужа нет никаких президентских амбиций. Об этом она рассказала в эфире "1+1" 16 августа

2022-08-17T12:15

2022-08-17T12:15

2022-08-17T12:15

новости

алексей резников

алексей арестович

минобороны украины

владимир зеленский

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Ведущий шоу "Сніданок з "1+1" Юрий Горбунов спросил Зорий, есть ли у нее амбиции "стать первой леди"."Нет. Я переживаю, что если такое будет, я скажу: "Леша, что, снова?! Мы снова начинаем какие-то истории?" Я вам скажу больше: у Алексея нет этой амбиции", - ответила она.Некоторое время назад в интервью с украинским журналистом Дмитрием Гордоном советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович признался в своих намерениях стать президентом Украины, если Владимир Зеленский решит не идти на второй срок.Ранее политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру заявил, что Зеленский может рассчитывать на новый президентский срок только при условии, что он даст команду ВСУ остановить боевые действия, отдаст под суд военных преступников, запретит неонацистские формирования и начнет переход к демократическому правлению. Если ничего этого сделано не будет, отметил эксперт, какие-либо переговоры с ним бессмысленны.

https://ukraina.ru/20220711/1034328666.html

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новости, алексей резников, алексей арестович, минобороны украины, владимир зеленский