Россия, Украина, Запад: сколько стоит победа - 17.08.2022 Украина.ру
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Россия, Украина, Запад: сколько стоит победа
Россия, Украина, Запад: сколько стоит победа - 17.08.2022 Украина.ру
Россия, Украина, Запад: сколько стоит победа
Украина.ру, 17.08.2022
2022-08-17T12:23
2022-08-17T12:23
украина
россия
сво
санкции
мнения
победа
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Владимир Зеленский в интервью The Washington Post сказал, что ради победы надо, чтобы "зимой у немцев не было тепла". Однако днём ранее в британском издании The Spectator чешский автор Йозеф Буска выразил сомнение в оправданности такой политики. Его статья называется "Реакция Запада на Украину вот-вот рухнет".Рассуждения Буски вполне логичны. Он высоко оценил успехи Киева в деле военной пропаганды, но отметил также, что Европа к длительному противостоянию не готова: "Европа переживает беспрецедентный период процветания на протяжении многих поколений. За исключением Югославии, на континенте не было вооружённых конфликтов почти 80 лет". Между тем, санкции, введённые против России, бьют также и по Европе.Это соответствующим образом отражается на общественном мнении. Несмотря на трогательное единство элит, которые считают, что Украина не должна проиграть, население мыслит немного иначе:"Поначалу шок войны на европейской земле беспрецедентным образом объединил Запад. Опрос Евробарометра за апрель-май показал, что восемь из десяти граждан ЕС поддерживают санкции, введённые против России. Однако даже тогда эта поддержка распределялась неравномерно, достигая лишь 57% в Словакии, 54% на Кипре и 44% в Болгарии.Это было весной, когда счета за электроэнергию были низкими. Перенесемся в июль, и картина заметно изменится. В то время как подавляющее большинство немцев, 82%, поддержали жесткую позицию в отношении России в мае, два месяца спустя 47% считали, что санкции больше вредят их собственной стране".А ведь зимой будет ещё хуже: "заботы могут превратиться в отчаяние, а просроченные платежи – в долги".Между тем, Буска видит впереди ещё большую угрозу: Россия может прекратить военные действия, ограничившись нынешними территориальными результатами, и тогда Украина окажется страной, которая желает продолжить войну. То, что сам по себе нынешний конфликт возник из-за позиции Украины и Запада, Буску, понятно, не интересует.Что же нужно, чтобы поддержка Украины не сократилась и война продолжалась дальше? "Единственный способ сохранить общественную поддержку Украины – подчеркнуть, что освобождение от российских ресурсов является стратегической необходимостью для всей Европы".В общем, немцы должны привыкнуть к тому, что дома у них будет холодно, а платить даже за холод будет нечем. Потому что Буску восхищают слова премьер-министр Эстонии Каи Каллас: "газ может быть дорогим, но свобода – бесценна".В заключение отметим два момента.Во-первых, "свобода" тут не причём. Сейчас западные элиты предлагают для противодействия "российской агрессии" ровно те же самые рецепты, что и для борьбы с "глобальным потеплением". Потепление людей не впечатлило (пришлось даже риторику сменить – сейчас речь идёт о "глобальном изменении климата"). "Агрессия", судя по статье Буски, тоже.Первичны тут именно отказ от отопления и производства, а не "потепление" и "агрессия". Зачем это нужно – вопрос отдельный. Просто задумайтесь над этим.Во-вторых, та же проблема стоит и перед Россией. Как пишет российский журналист и политолог Алексей Чадаев, сейчас Россия пытается "победить мироправителей тьмы века сего, не вставая с дивана". А за победу надо платить и платить дорого. Зеленский, вон, считает, что россияне не готовы платить отказом от поездок в Европу. Но эта цена не такая уж и высокая, если быть честным. А какой будет настоящая, честная цена, мы ещё не знаем.
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Василий Стоякин
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Василий Стоякин
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украина, россия, сво, санкции, мнения, победа
Украина, Россия, СВО, Санкции, Мнения, победа

Россия, Украина, Запад: сколько стоит победа

12:23 17.08.2022
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Василий Стоякин
Василий Стоякин
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Владимир Зеленский в интервью The Washington Post сказал, что ради победы надо, чтобы "зимой у немцев не было тепла". Однако днём ранее в британском издании The Spectator чешский автор Йозеф Буска выразил сомнение в оправданности такой политики. Его статья называется "Реакция Запада на Украину вот-вот рухнет".
Рассуждения Буски вполне логичны. Он высоко оценил успехи Киева в деле военной пропаганды, но отметил также, что Европа к длительному противостоянию не готова: "Европа переживает беспрецедентный период процветания на протяжении многих поколений. За исключением Югославии, на континенте не было вооружённых конфликтов почти 80 лет".
Между тем, санкции, введённые против России, бьют также и по Европе.
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 08:02
Bloomberg сообщил об энергетической победе России вопреки санкциямОбъемы производства российской нефти и ее цены на рынках свидетельствуют о том, что Москва одерживает победу в противостоянии на нефтяном рынке. Об этом 10 августа написал обозреватель Bloomberg Хавьер Блас
Это соответствующим образом отражается на общественном мнении. Несмотря на трогательное единство элит, которые считают, что Украина не должна проиграть, население мыслит немного иначе:
"Поначалу шок войны на европейской земле беспрецедентным образом объединил Запад. Опрос Евробарометра за апрель-май показал, что восемь из десяти граждан ЕС поддерживают санкции, введённые против России. Однако даже тогда эта поддержка распределялась неравномерно, достигая лишь 57% в Словакии, 54% на Кипре и 44% в Болгарии.
Это было весной, когда счета за электроэнергию были низкими. Перенесемся в июль, и картина заметно изменится. В то время как подавляющее большинство немцев, 82%, поддержали жесткую позицию в отношении России в мае, два месяца спустя 47% считали, что санкции больше вредят их собственной стране".
А ведь зимой будет ещё хуже: "заботы могут превратиться в отчаяние, а просроченные платежи – в долги".
Между тем, Буска видит впереди ещё большую угрозу: Россия может прекратить военные действия, ограничившись нынешними территориальными результатами, и тогда Украина окажется страной, которая желает продолжить войну. То, что сам по себе нынешний конфликт возник из-за позиции Украины и Запада, Буску, понятно, не интересует.
Что же нужно, чтобы поддержка Украины не сократилась и война продолжалась дальше? "Единственный способ сохранить общественную поддержку Украины – подчеркнуть, что освобождение от российских ресурсов является стратегической необходимостью для всей Европы".
В общем, немцы должны привыкнуть к тому, что дома у них будет холодно, а платить даже за холод будет нечем. Потому что Буску восхищают слова премьер-министр Эстонии Каи Каллас: "газ может быть дорогим, но свобода – бесценна".
Николай Стариков - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
08:45
Стариков: санкции против РФ, очевидно, исчерпались Инициатива прибалтийских стран по запрету выдачи шенгенских виз россиянам - это попытка воздействовать на общественное мнение в России, считает писатель Николай Стариков. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру.
В заключение отметим два момента.
Во-первых, "свобода" тут не причём. Сейчас западные элиты предлагают для противодействия "российской агрессии" ровно те же самые рецепты, что и для борьбы с "глобальным потеплением". Потепление людей не впечатлило (пришлось даже риторику сменить – сейчас речь идёт о "глобальном изменении климата"). "Агрессия", судя по статье Буски, тоже.
Первичны тут именно отказ от отопления и производства, а не "потепление" и "агрессия". Зачем это нужно – вопрос отдельный. Просто задумайтесь над этим.
Во-вторых, та же проблема стоит и перед Россией. Как пишет российский журналист и политолог Алексей Чадаев, сейчас Россия пытается "победить мироправителей тьмы века сего, не вставая с дивана". А за победу надо платить и платить дорого.
Зеленский, вон, считает, что россияне не готовы платить отказом от поездок в Европу. Но эта цена не такая уж и высокая, если быть честным. А какой будет настоящая, честная цена, мы ещё не знаем.
 
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