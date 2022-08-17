https://ukraina.ru/20220817/1037758798.html

Россия, Украина, Запад: сколько стоит победа

Россия, Украина, Запад: сколько стоит победа - 17.08.2022 Украина.ру

Россия, Украина, Запад: сколько стоит победа

Украина.ру, 17.08.2022

2022-08-17T12:23

2022-08-17T12:23

2022-08-17T12:23

украина

россия

сво

санкции

мнения

победа

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Владимир Зеленский в интервью The Washington Post сказал, что ради победы надо, чтобы "зимой у немцев не было тепла". Однако днём ранее в британском издании The Spectator чешский автор Йозеф Буска выразил сомнение в оправданности такой политики. Его статья называется "Реакция Запада на Украину вот-вот рухнет".Рассуждения Буски вполне логичны. Он высоко оценил успехи Киева в деле военной пропаганды, но отметил также, что Европа к длительному противостоянию не готова: "Европа переживает беспрецедентный период процветания на протяжении многих поколений. За исключением Югославии, на континенте не было вооружённых конфликтов почти 80 лет". Между тем, санкции, введённые против России, бьют также и по Европе.Это соответствующим образом отражается на общественном мнении. Несмотря на трогательное единство элит, которые считают, что Украина не должна проиграть, население мыслит немного иначе:"Поначалу шок войны на европейской земле беспрецедентным образом объединил Запад. Опрос Евробарометра за апрель-май показал, что восемь из десяти граждан ЕС поддерживают санкции, введённые против России. Однако даже тогда эта поддержка распределялась неравномерно, достигая лишь 57% в Словакии, 54% на Кипре и 44% в Болгарии.Это было весной, когда счета за электроэнергию были низкими. Перенесемся в июль, и картина заметно изменится. В то время как подавляющее большинство немцев, 82%, поддержали жесткую позицию в отношении России в мае, два месяца спустя 47% считали, что санкции больше вредят их собственной стране".А ведь зимой будет ещё хуже: "заботы могут превратиться в отчаяние, а просроченные платежи – в долги".Между тем, Буска видит впереди ещё большую угрозу: Россия может прекратить военные действия, ограничившись нынешними территориальными результатами, и тогда Украина окажется страной, которая желает продолжить войну. То, что сам по себе нынешний конфликт возник из-за позиции Украины и Запада, Буску, понятно, не интересует.Что же нужно, чтобы поддержка Украины не сократилась и война продолжалась дальше? "Единственный способ сохранить общественную поддержку Украины – подчеркнуть, что освобождение от российских ресурсов является стратегической необходимостью для всей Европы".В общем, немцы должны привыкнуть к тому, что дома у них будет холодно, а платить даже за холод будет нечем. Потому что Буску восхищают слова премьер-министр Эстонии Каи Каллас: "газ может быть дорогим, но свобода – бесценна".В заключение отметим два момента.Во-первых, "свобода" тут не причём. Сейчас западные элиты предлагают для противодействия "российской агрессии" ровно те же самые рецепты, что и для борьбы с "глобальным потеплением". Потепление людей не впечатлило (пришлось даже риторику сменить – сейчас речь идёт о "глобальном изменении климата"). "Агрессия", судя по статье Буски, тоже.Первичны тут именно отказ от отопления и производства, а не "потепление" и "агрессия". Зачем это нужно – вопрос отдельный. Просто задумайтесь над этим.Во-вторых, та же проблема стоит и перед Россией. Как пишет российский журналист и политолог Алексей Чадаев, сейчас Россия пытается "победить мироправителей тьмы века сего, не вставая с дивана". А за победу надо платить и платить дорого. Зеленский, вон, считает, что россияне не готовы платить отказом от поездок в Европу. Но эта цена не такая уж и высокая, если быть честным. А какой будет настоящая, честная цена, мы ещё не знаем.

https://ukraina.ru/20220811/1037521988.html

https://ukraina.ru/20220817/1037730022.html

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_455:0:2503:2048_100x100_80_0_0_ecacc54cc3c7945f961940803aed3ac9.jpg

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_455:0:2503:2048_100x100_80_0_0_ecacc54cc3c7945f961940803aed3ac9.jpg

украина, россия, сво, санкции, мнения, победа