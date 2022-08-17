Шольц: прямое общение с Путиным является важным - 17.08.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Шольц: прямое общение с Путиным является важным
Шольц: прямое общение с Путиным является важным - 17.08.2022 Украина.ру
Шольц: прямое общение с Путиным является важным
Прямые контакты с президентом России Владимиром Путиным важны, но нормализация отношений с Россией невозможна без окончания военных действий на Украине. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в опубликованном 15 августа интервью шведской газете Dagens Nyheter
2022-08-17T07:25
2022-08-17T07:30
спецоперация
новости
олаф шольц
владимир путин
запад
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По словам канцлера, таким образом он хочет донести до российского лидера позицию Запада по спецоперации на Украине.Кроме того, Шольц добавил, что не считает возможной нормализацию двусторонних отношений с Москвой в "обозримом будущем". В качестве необходимого шага для такой нормализации он назвал вывод российских войск из Украины и подписание мирного соглашения с ней "на разумных условиях".
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Спецоперация, Новости, Олаф Шольц, Владимир Путин, Запад

Шольц: прямое общение с Путиным является важным

07:25 17.08.2022 (обновлено: 07:30 17.08.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с канцлером ФРГ О. Шольцем
Президент РФ В. Путин встретился с канцлером ФРГ О. Шольцем - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Прямые контакты с президентом России Владимиром Путиным важны, но нормализация отношений с Россией невозможна без окончания военных действий на Украине. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в опубликованном 15 августа интервью шведской газете Dagens Nyheter
По словам канцлера, таким образом он хочет донести до российского лидера позицию Запада по спецоперации на Украине.

Как бы трудно это ни было, прямое общение важно, особенно во время кризиса. Я хочу, чтобы наши сообщения доходили до президента России напрямую

Президент РФ В. Путин встретился с канцлером ФРГ О. Шольцем
Олаф Шольц
Канцлер ФРГ
Кроме того, Шольц добавил, что не считает возможной нормализацию двусторонних отношений с Москвой в "обозримом будущем".
Предвыборные митинги кандидата в канцлеры ФРГ от партии SPD О. Шольца - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 10:23
"Как ослабление Германии может помочь Украине?.." - Шольц начал задавать неудобные вопросыКанцлер ФРГ Олаф Шольц высказался в защиту премьер-министра Канады Джастина Трюдо из-за решения вернуть "Газпрому" турбину, об этом он заявил в интервью TheGlobe and Mail
В качестве необходимого шага для такой нормализации он назвал вывод российских войск из Украины и подписание мирного соглашения с ней "на разумных условиях".
 
СпецоперацияНовостиОлаф ШольцВладимир ПутинЗапад
 
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