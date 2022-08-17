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Шольц: прямое общение с Путиным является важным
Шольц: прямое общение с Путиным является важным - 17.08.2022 Украина.ру
Шольц: прямое общение с Путиным является важным
Прямые контакты с президентом России Владимиром Путиным важны, но нормализация отношений с Россией невозможна без окончания военных действий на Украине. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в опубликованном 15 августа интервью шведской газете Dagens Nyheter
2022-08-17T07:25
2022-08-17T07:25
2022-08-17T07:30
спецоперация
новости
олаф шольц
владимир путин
запад
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По словам канцлера, таким образом он хочет донести до российского лидера позицию Запада по спецоперации на Украине.Кроме того, Шольц добавил, что не считает возможной нормализацию двусторонних отношений с Москвой в "обозримом будущем". В качестве необходимого шага для такой нормализации он назвал вывод российских войск из Украины и подписание мирного соглашения с ней "на разумных условиях".
https://ukraina.ru/20220802/1037091705.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, олаф шольц, владимир путин, запад
Спецоперация, Новости, Олаф Шольц, Владимир Путин, Запад
Шольц: прямое общение с Путиным является важным
07:25 17.08.2022 (обновлено: 07:30 17.08.2022)
Прямые контакты с президентом России Владимиром Путиным важны, но нормализация отношений с Россией невозможна без окончания военных действий на Украине. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в опубликованном 15 августа интервью шведской газете Dagens Nyheter