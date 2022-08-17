https://ukraina.ru/20220817/1037750140.html

Шольц: прямое общение с Путиным является важным

Шольц: прямое общение с Путиным является важным - 17.08.2022 Украина.ру

Шольц: прямое общение с Путиным является важным

Прямые контакты с президентом России Владимиром Путиным важны, но нормализация отношений с Россией невозможна без окончания военных действий на Украине. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в опубликованном 15 августа интервью шведской газете Dagens Nyheter

2022-08-17T07:25

2022-08-17T07:25

2022-08-17T07:30

спецоперация

новости

олаф шольц

владимир путин

запад

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По словам канцлера, таким образом он хочет донести до российского лидера позицию Запада по спецоперации на Украине.Кроме того, Шольц добавил, что не считает возможной нормализацию двусторонних отношений с Москвой в "обозримом будущем". В качестве необходимого шага для такой нормализации он назвал вывод российских войск из Украины и подписание мирного соглашения с ней "на разумных условиях".

https://ukraina.ru/20220802/1037091705.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, олаф шольц, владимир путин, запад