Стариков: санкции против РФ, очевидно, исчерпались - 17.08.2022 Украина.ру
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Стариков: санкции против РФ, очевидно, исчерпались
Стариков: санкции против РФ, очевидно, исчерпались - 17.08.2022 Украина.ру
Стариков: санкции против РФ, очевидно, исчерпались
Инициатива прибалтийских стран по запрету выдачи шенгенских виз россиянам - это попытка воздействовать на общественное мнение в России, считает писатель Николай Стариков. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру.
2022-08-17T08:45
2022-08-17T08:45
николай стариков
евросоюз
визы
россия
новости
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По словам Старикова, в настоящий момент попасть в страны ЕС сложно, дорого и неудобно, и туристический поток из России составляет едва ли 5% от уровня прошлых лет. Стариков отметил, что таким образом европейские страны будут пытаться воздействовать на общественное мнение граждан России, однако считает, что эффект будет строго обратным. Писатель подчеркнул, что это - уже крайняя санкционная мера по отношению к России, все прочие санкционные меры уже исчерпаны.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220812/1037575240.html
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николай стариков, евросоюз, визы, россия, новости
Николай Стариков, Евросоюз, визы, Россия, Новости

Стариков: санкции против РФ, очевидно, исчерпались

08:45 17.08.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНиколай Стариков
Николай Стариков - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Инициатива прибалтийских стран по запрету выдачи шенгенских виз россиянам - это попытка воздействовать на общественное мнение в России, считает писатель Николай Стариков. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру.
По словам Старикова, в настоящий момент попасть в страны ЕС сложно, дорого и неудобно, и туристический поток из России составляет едва ли 5% от уровня прошлых лет.

Как люди сейчас попадают в Евросоюз? Через прибалтийские государства и Финляндию, это большая часть. Кто-то — через Турцию, но это уже такой сложный и достаточно дорогой вариант. Если прибалтийские государства закроют границу, наверное, какое-то количество людей не попадет в Европу. Насколько важно для моих, наших с вами сограждан, попадание в Европу — мне кажется, что для большинства это будет легкое сожаление которое перерастет в чувства, важные для какого-то самоощущения.

Николай Стариков
Писатель
Стариков отметил, что таким образом европейские страны будут пытаться воздействовать на общественное мнение граждан России, однако считает, что эффект будет строго обратным. Писатель подчеркнул, что это - уже крайняя санкционная мера по отношению к России, все прочие санкционные меры уже исчерпаны.
Александр Носович интервью - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
12 августа, 08:36
Носович о том, чем Россия должна ответить Латвии на запрет виз и обвинения в терроризме
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
Николай СтариковЕвросоюзвизыРоссияНовости
 
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