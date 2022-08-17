https://ukraina.ru/20220817/1037730022.html

Стариков: санкции против РФ, очевидно, исчерпались

Стариков: санкции против РФ, очевидно, исчерпались - 17.08.2022 Украина.ру

Стариков: санкции против РФ, очевидно, исчерпались

Инициатива прибалтийских стран по запрету выдачи шенгенских виз россиянам - это попытка воздействовать на общественное мнение в России, считает писатель Николай Стариков. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру.

2022-08-17T08:45

2022-08-17T08:45

2022-08-17T08:45

николай стариков

евросоюз

визы

россия

новости

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По словам Старикова, в настоящий момент попасть в страны ЕС сложно, дорого и неудобно, и туристический поток из России составляет едва ли 5% от уровня прошлых лет. Стариков отметил, что таким образом европейские страны будут пытаться воздействовать на общественное мнение граждан России, однако считает, что эффект будет строго обратным. Писатель подчеркнул, что это - уже крайняя санкционная мера по отношению к России, все прочие санкционные меры уже исчерпаны.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220812/1037575240.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

николай стариков, евросоюз, визы, россия, новости