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"Реактор в безопасности": Рогов рассказал, какая часть Запорожской АЭС наиболее уязвима

Какая часть Запорожской АЭС наиболее уязвима - Рогов

"Реактор в безопасности": Рогов рассказал, какая часть Запорожской АЭС наиболее уязвима

Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру объяснил, почему Запорожская АЭС уязвима перед ударами ВСУ

2022-08-17T04:00

2022-08-17T04:00

2022-08-17T04:00

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Согласно заложенным запасам прочности, ракетные удары непосредственно для реактора Запорожской АЭС опасности не несут, отметил Рогов. До 2014 года этих хранилищ в Запорожье не было, напоминает Рогов, потому что все отходы деятельности АЭС - использованное, отработанное топливо, - возвращалось в Россию, где перерабатывалось по специальным технологиям без нанесения вреда окружающей среде.Но в 2014 году, по команде англосаксов, было принято политическое решение, в соответствии с которым Украина начала хранить все отработанное топливо у себя. При этом Рогов напоминает, что российские стандарты хранения и утилизации отходов, дают гарантию на 50+ лет, а по американские, по которым работала АЭС после 2014 года - и намного дороже, и более уязвимы.Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220813/1037630356.html

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новости, украина, владимир рогов, запорожская область, запорожская аэс