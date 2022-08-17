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"Реактор в безопасности": Рогов рассказал, какая часть Запорожской АЭС наиболее уязвима
Какая часть Запорожской АЭС наиболее уязвима - Рогов
"Реактор в безопасности": Рогов рассказал, какая часть Запорожской АЭС наиболее уязвима
Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру объяснил, почему Запорожская АЭС уязвима перед ударами ВСУ
2022-08-17T04:00
2022-08-17T04:00
2022-08-17T04:00
новости
украина
владимир рогов
запорожская область
запорожская аэс
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Согласно заложенным запасам прочности, ракетные удары непосредственно для реактора Запорожской АЭС опасности не несут, отметил Рогов. До 2014 года этих хранилищ в Запорожье не было, напоминает Рогов, потому что все отходы деятельности АЭС - использованное, отработанное топливо, - возвращалось в Россию, где перерабатывалось по специальным технологиям без нанесения вреда окружающей среде.Но в 2014 году, по команде англосаксов, было принято политическое решение, в соответствии с которым Украина начала хранить все отработанное топливо у себя. При этом Рогов напоминает, что российские стандарты хранения и утилизации отходов, дают гарантию на 50+ лет, а по американские, по которым работала АЭС после 2014 года - и намного дороже, и более уязвимы.Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220813/1037630356.html
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новости, украина, владимир рогов, запорожская область, запорожская аэс
"Реактор в безопасности": Рогов рассказал, какая часть Запорожской АЭС наиболее уязвима
Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру объяснил, почему Запорожская АЭС уязвима перед ударами ВСУ
Согласно заложенным запасам прочности, ракетные удары непосредственно для реактора Запорожской АЭС опасности не несут, отметил Рогов.
На реактор может упасть самолет с высоты 10 километров, с полными баками, и реактор должен выдержать - согласно той проектной документации и тем заложенным запасам прочности, какие в нем есть. Но, помимо ударов по системе охлаждения, также наносятся удары по сухому хранилищу отходов ядерного топлива.
Владимир Рогов
Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией"
До 2014 года этих хранилищ в Запорожье не было, напоминает Рогов, потому что все отходы деятельности АЭС - использованное, отработанное топливо, - возвращалось в Россию, где перерабатывалось по специальным технологиям без нанесения вреда окружающей среде.
Но в 2014 году, по команде англосаксов, было принято политическое решение, в соответствии с которым Украина начала хранить все отработанное топливо у себя.
При этом Рогов напоминает, что российские стандарты хранения и утилизации отходов, дают гарантию на 50+ лет, а по американские, по которым работала АЭС после 2014 года - и намного дороже, и более уязвимы.
Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру
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