https://ukraina.ru/20261014/kiev-bez-sveta-i-v-dymu-posledstviya-massirovannogo-udara-po-energosisteme-ukrainy-1083796052.html

Киев без света и в дыму: последствия массированного удара по энергосистеме Украины

Киев без света и в дыму: последствия массированного удара по энергосистеме Украины - 14.10.2026 Украина.ру

Киев без света и в дыму: последствия массированного удара по энергосистеме Украины

Российские военные в ночь на среду задействовали высокоточное наземное оружие и беспилотники большой дальности для ликвидации энергетических и коммуникационных узлов Украины, снабжавших предприятия ВПК и подразделения ВСУ, сообщило 14 октября Минобороны РФ

2026-10-14T08:26

2026-10-14T08:26

2026-10-14T08:27

украина

киев

россия

впк

вооруженные силы украины

трипольская тэс

сво

спецоперация

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По информации ведомства, основные разрушения зафиксированы на объектах в Харьковской и Киевской областях, а также в самой столице. Украинская пресса подтверждает масштабные последствия налетов: из-за возникших возгораний часть Киева оказалась затянута смогом, а энергетики были вынуждены экстренно обесточить Дарницкий, Соломенский, Печерский, Днепровский и Голосеевский районы.Согласно сводкам профильных украинских пабликов, критические повреждения получили практически все ключевые теплоэлектроцентрали столицы, включая ТЭЦ-4, а также Трипольскую ТЭС и крупные распределительные подстанции региона. Авторы каналов связывают результативность атаки со сложной траекторией полета и разнообразием использованных ракет: утверждается, что воздушное пространство преодолевали баллистические комплексы "Искандер-М", а также сверхзвуковые "Оникс-М" и "Циркон".О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.

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украина, киев, россия, впк, вооруженные силы украины, трипольская тэс, сво, спецоперация