Киев без света и в дыму: последствия массированного удара по энергосистеме Украины - 14.10.2026 Украина.ру
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Киев без света и в дыму: последствия массированного удара по энергосистеме Украины
Киев без света и в дыму: последствия массированного удара по энергосистеме Украины - 14.10.2026 Украина.ру
Киев без света и в дыму: последствия массированного удара по энергосистеме Украины
Российские военные в ночь на среду задействовали высокоточное наземное оружие и беспилотники большой дальности для ликвидации энергетических и коммуникационных узлов Украины, снабжавших предприятия ВПК и подразделения ВСУ, сообщило 14 октября Минобороны РФ
2026-10-14T08:26
2026-10-14T08:27
украина
киев
россия
впк
вооруженные силы украины
трипольская тэс
сво
спецоперация
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По информации ведомства, основные разрушения зафиксированы на объектах в Харьковской и Киевской областях, а также в самой столице. Украинская пресса подтверждает масштабные последствия налетов: из-за возникших возгораний часть Киева оказалась затянута смогом, а энергетики были вынуждены экстренно обесточить Дарницкий, Соломенский, Печерский, Днепровский и Голосеевский районы.Согласно сводкам профильных украинских пабликов, критические повреждения получили практически все ключевые теплоэлектроцентрали столицы, включая ТЭЦ-4, а также Трипольскую ТЭС и крупные распределительные подстанции региона. Авторы каналов связывают результативность атаки со сложной траекторией полета и разнообразием использованных ракет: утверждается, что воздушное пространство преодолевали баллистические комплексы "Искандер-М", а также сверхзвуковые "Оникс-М" и "Циркон".О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
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украина, киев, россия, впк, вооруженные силы украины, трипольская тэс, сво, спецоперация
Украина, Киев, Россия, ВПК, Вооруженные силы Украины, Трипольская ТЭС, СВО, Спецоперация

Киев без света и в дыму: последствия массированного удара по энергосистеме Украины

08:26 14.10.2026 (обновлено: 08:27 14.10.2026)
 
© REUTERS / Vladyslav Sodel
- РИА Новости, 1920, 14.10.2026
© REUTERS / Vladyslav Sodel
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Российские военные в ночь на среду задействовали высокоточное наземное оружие и беспилотники большой дальности для ликвидации энергетических и коммуникационных узлов Украины, снабжавших предприятия ВПК и подразделения ВСУ, сообщило 14 октября Минобороны РФ
По информации ведомства, основные разрушения зафиксированы на объектах в Харьковской и Киевской областях, а также в самой столице.
Украинская пресса подтверждает масштабные последствия налетов: из-за возникших возгораний часть Киева оказалась затянута смогом, а энергетики были вынуждены экстренно обесточить Дарницкий, Соломенский, Печерский, Днепровский и Голосеевский районы.
Согласно сводкам профильных украинских пабликов, критические повреждения получили практически все ключевые теплоэлектроцентрали столицы, включая ТЭЦ-4, а также Трипольскую ТЭС и крупные распределительные подстанции региона.
Авторы каналов связывают результативность атаки со сложной траекторией полета и разнообразием использованных ракет: утверждается, что воздушное пространство преодолевали баллистические комплексы "Искандер-М", а также сверхзвуковые "Оникс-М" и "Циркон".
О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
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УкраинаКиевРоссияВПКВооруженные силы УкраиныТрипольская ТЭССВОСпецоперация
 
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